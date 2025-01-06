Zapros.by — это система управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет клиенту в любое время суток самостоятельно записаться через Интернет на предлагаемые вашей компанией услуги.

Чтобы настроить онлайн-запись, перейдите на официальный сайт сервиса https://zapros.by/ и зарегистрируйтесь.

В личном кабинете заполните ваш профиль, календарь и услуги.

После того, как все настройки выполнены, можно добавить виджет на сайт.

Перейдите в раздел «Расширения» в kvitly, найдите ЗапросБай онлайн-запись.

Нажмите кнопку Добавить. В поле необходимо ввести код виджета, его вы можете найти в личном кабинете на сайте zapros.by во вкладке «Виджет».

В окне с кодом найдите строчку ["providerId", "13964"], и скопируйте числовой код, а затем вставьте его в поле в kvitly.

Поздравляем! Теперь вы можете записывать ваших посетителей онлайн.