Zoho: настройка корпоративной почты

Чтобы настроить корпоративную почту при помощи сервиса Zoho, перейдите по ссылке

Введите временный код, который пришел вам в СМС

Выберите подходящий тарифный план, для начала можно выбрать бесплатный пробный период

Укажите ваш домен и название организации

После добавления домена, скопируйте полученный код

Вернитесь в панель управления 🌱kvitly и добавьте код в поле Идентификатор

Нажмите на кнопку Включить и опубликуйте сайт

Вернитесь в Zoho и проверьте ваш домен.

После подтверждения можно будет добавить новых пользователей и управлять почтовыми адресами.