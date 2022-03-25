Онлайн бизнес
Возможности для запуска дела мечты
С 🌱kvitly можно запустить сайт и начать принимать заявки за считаные минуты даже на бесплатном тарифе. Дальше — больше: продвигайтесь, подключайте онлайн платежи и автоматизируйте ваше дело.
Сайт для вашего бизнеса
Можно начать с подходящего шаблона или сгенерировать сайт через ИИ и адаптировать его под себя в простом конструкторе. За пару минут у вас будет красивый сайт, который расскажет о вашем бизнесе и поможет найти партнеров и клиентов.
- Визуальный редактор
- Удобное управление дизайном и контентом сайта.
- Встроенная аналитика
- Автоматический сбор данных о посещаемости и конверсиях.
- Конструктор форм
- Понятный конструктор форм для приема заявок.
- Поисковая оптимизация
- SEO-настройки для страниц, редиректы, фавиконки и не только.
Продающие лендинги для услуг
Соберите одностраничный сайт на основе шаблона или с помощью искусственного интеллекта, опубликуйте его и принимайте заявки. С нашей аналитикой вы всегда будете знать эффективность всех страниц.
- Дизайн-редактор
- Страницы легко собираются из готовых блоков и отлично выглядят.
- Онлайн-платежи
- Подключайте онлайн оплату в 2 клика.
- Сбор заявок
- Гибкое размещение форм заказа на странице поможет собрать как можно больше лидов.
Онлайн магазин за 5 минут
Добавьте товары с описаниями и фото, и мы автоматически построим настоящую витрину. Легко управляйте товарами, способами доставки и оплаты и следите за заказами.
- Варианты товаров
- Продаете разные вариации одного товара? Это можно легко настроить.
- Управление заказами
- Все заказы в одном месте и вы всегда знаете их статус.
- Разные способы оплаты
- Предлагайте клиентам оплачивать заказы любыми удобными им способами.
Непонятно, с чего начать?
Пусть начнёт ИИ!
Расскажите 🌱kvitly, чем вы занимаетесь, и искусственный интеллект подготовит для вас первую версию сайта. А дальше — всё, что вы захотите!
Рассказывает вашу историю
- Несколько слов о бизнесе — и наш ИИ создаст тексты для сайта, посты в соцсетях и другие материалы, подходящие именно вам.
Всегда готов помочь
- ИИ понимает ваш бизнес, поэтому можно задать вопросы по вашему делу или как лучше использовать 🌱kvitly.
Не устает переделывать
- Нужен свежий взгляд? Если что-то не совсем подходит, ИИ предложит новый вариант, пока результат не будет таким, как надо.
Получать оплату онлайн — это просто
Подключайте платежные системы, и ваши покупатели смогут оплачивать покупки онлайн легко и безопасно. Выставление счетов и получение оплаты стало совсем простым!
- Никакой комиссии
- Мы не берем комиссию с платежей ваших клиентов и никогда не будем это делать.
- Безопасность
- Мы направляем ваших клиентов на безопасные страницы платежных систем и ничего не храним у себя.
Автоматическая отправка писем
Создавайте красивые письма и настраивайте авто-отправления для разных событий, например при оплате. Используйте уже готовые цепочки сообщений или стройте свои сценарии. Делайте массовые рассылки, которые дочитывают до конца.
- Системные письма
- Рассказывайте вашим клиентам, что происходит с их заказом.
- Сервисы рассылок
- Формируйте списки для отправки рассылок из сторонних сервисов.
Общение с клиентами
Все заказы попадут прямиком в удобную CRM-систему, где можно отслеживать их статус, делать заметки или помечать тегами. Не упустите ни одного клиента.
- Управление заказами
- Заказы удобно просматривать, редактировать, и вы всегда знаете их статус.
- Работа с контактами
- Формируйте и выгружайте списки контактов для массовых действий.
Готовые решения для любых нужд
Не хватает встроенных возможностей? Уже используете какой-то другой сервис в своих процессах? Не проблема, скорее всего мы уже с ним интегрировались! К сайтам на 🌱kvitly можно подключить десятки других сервисов: Google документы, живой чат, попапы и многое другое. Делайте то, что надо именно вам.
Давайте развиваться вместе
Мы всегда рядом, если понадобится помощь. Мы настроены серьезно и готовы на все, чтобы ваше дело расцветало.
Великолепная поддержка
Всегда готовы прийти на помощь для решения ваших бизнес задач.
Встроенная система обучения
Мы описали все функции, чтобы вы никогда не потерялись в настройках.
Понятный интерфейс
Мы делаем систему простой, чтобы с ней было легко работать.
Базовые возможности
Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly 🌱kvitly
Хостинг
- Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.
Мобильные интерфейсы
- Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.
Свой домен
- Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.
Поддержка
- Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.
Постоянное улучшение
- Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.
Приятный опыт ваших клиентов
- Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 14 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!