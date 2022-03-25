Покажите клиентам, что вам можно доверять: опишите ваши услуги, отзывы клиентов и прозрачные цены. Сделайте запись к вам легкой и приятной. Предлагайте программы лояльности и скидки, чтобы удержать клиентов.

Онлайн-запись. Ваши клиенты смогут легко сориентироваться на простом сайте, оценят ваш сервис и запишутся на обслуживание.

Простое управление заявками. Удобная CRM-система поможет сохранить все важные данные о клиентах и их заказах. Вы сможете легко выгружать данные для рассылок или автоматизировать часть процессов.