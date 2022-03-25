Что бы вы ни делали в бьюти-сфере: будь то маникюр, брови или ресницы, визаж, тату, салон красоты или что-то другое – расскажите об этом с помощью элегантного сайта.

Создание сайта в визуальном редакторе. Сайт можно создать с помощью ИИ или из шаблона и его очень просто обновлять.

Подключение онлайн-записи. Удобная система отслеживания заявок поможет организовать работу с клиентами.