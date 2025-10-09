10 ошибок при создании интернет-магазина

Сегодня кажется, что открыть интернет-магазин проще простого: создал сайт, выбрал ассортимент, настроил рекламу и готово, клиенты сами придут и начнут покупать. На самом деле все не так просто, из десяти новых магазинов на рынке остается лишь один. Давайте разбираться почему так происходит. Мы собрали самые типичные ошибки, которые обычно допускаются при создании магазинов.

Все, что вы прочтете дальше основано на опыте наших клиентов и представляет большую ценность.

Ошибка №1: неправильный выбор ниши

Самый первый и важный вопрос о котором нужно подумать и ответить честно: зачем я это продаю и нужно ли это кому-то? Устройте опрос среди друзей и знакомых, чтобы понять действительно ли кому-то нужны товары, которые вы собираетесь продавать, спросите у Искусственного Интеллекта, проанализируйте конкурентов.

Выбирая нишу, не ориентируйтесь только на тренды или успешные магазины конкурентов. Нужно учитывать:

Насколько продукт вам близок и интересен?

Есть ли стабильный спрос?

Достаточно ли маржинальности для прибыли?

Понятен ли товар клиенту?

Есть ли сезонность?

Насколько сложен продукт для продажи?

Если на эти вопросы вы не можете дать четкий ответ — стоит подумать о другой нише. А потом уже задаваться вопросом как создать интернет магазин.

Ошибка №2: пытаться делать всё самому

Часто кажется, что продавать через интернет очень просто, поэтому люди стараются экономить и делать абсолютно все в одиночку — от сайта до маркетинга. В результате придется потратить гораздо больше времени и денег, чем если бы вы изначально все подробно продумали и заплатили за это знающим людям.

Конечно, на первых этапах можно справляться самостоятельно, например создать магазин самому, но со временем нужен будет помощник или партнёр.

Ошибка №3: полагаться только на своё видение

Любые идеи важны, но доход вы будете получать от клиентов, поэтому именно они решают, что в тренде, а что нет.

Все, что вы делаете, делайте, чтобы было удобно клиентам: создать интернет магазин с нуля, оформление каталога, корзина и элементы конверсии. Все нужно контролировать и проверять при помощи аналитики, опросов и тестов. Бизнес — это постоянные эксперименты и исследования. Без этого невозможно понять, что действительно работает и на чем можно заработать.

Ошибка №4: затягивать запуск

Многих новоиспеченных владельцев магазинов путает огромное количество информации, которое нужно обработать, чтобы открыть свой интернет магазин с нуля. Они все изучают, долго планируют, но так и не делают первый шаг, так как кажется, что все еще недостаточно готово.

Помните: интернет-магазин — как строительство дома. Все нюансы не предусмотришь, многое всплывает в процессе работы. Если слишком долго откладывать запуск сайта для продажи товаров, вы рискуете потерять энтузиазм и выгореть.

Ошибка №5: стремиться к идеалу

Перфекционизм — хорошее свойство, но здесь придется его отодвинуть на второй план, так как он является скорее врагом чем помощником. Можно годами думать как правильно создать интернет магазин, но только реальные клиенты покажут, что работает, а что нет.

Лучше открыть интернет магазин, собрать обратную связь и улучшать его постепенно.

Ошибка №6: некачественный контент

Контент — это не просто тексты и картинки. Это инструмент, который помогает вашему клиенту принять решение. Также контент очень важен для продвижения магазина, поэтому старайтесь делать его очень тщательно и желательно уникальным.

При создании интернет магазина, уделите особое внимание:

качественным фотографиям товаров;

удобной структуре каталога;

описаниям, которые решают потребности клиентов;

отзывам и статьям, которые помогают ориентироваться.

Не копируйте контент у конкурентов, это заведомо проигрышная стратегия: поисковики любят уникальный контент.

Ошибка №7: отсутствие уникального торгового предложения (УТП)

Уникальное торговое предложение нужно для того, чтобы выделиться среди конкурентов, придумайте какую-нибудь изюминку, которая станет вашим отличием и будет работать на узнаваемость. Например присылайте что-то приятное вместе с заказом или упаковывайте его в красивую упаковку.

УТП может быть:

низкая цена;

быстрая доставка;

подарки и пробники;

качественный сервис;

интересные акции.

Ошибка №8: закупка товара без теста

Не покупайте сразу большую партию товара на склад, пока не проверите спрос. Если есть возможность, попробуйте работать с поставщиками день в день, то есть брать на складе у поставщика только то, что вам нужно.

Запуск рекламы и анализ откликов помогут понять, насколько интересен товар рынку. Так вы минимизируете финансовые риски.

Ошибка №9: регистрация юр. лица и офис на старте

Платить налоги важно, но не стоит регистрировать компанию и арендовать офис до первых продаж, зарегистрируйтесь как самозанятый или ИП. Сначала все проверьте и протестируйте, а уж после можно и офис со складом присмотреть.

Интернет-магазин изначально создан для минимизации затрат, ведь вам не нужны выставочные образцы. На первых этапах офис и юр. лицо — лишняя нагрузка.

Ошибка №10: неправильные цели и ожидания

Простая цель «создать интернет магазин и заработать» — слишком абстрактна.

Сформулируйте конкретные и реалистичные цели:

привлечь первых клиентов за месяц;

увеличить продажи через таргетированную рекламу;

улучшить сервис и скорость доставки.

Четкие цели помогают работать продуктивно и радовать клиентов, а не просто ждать чудо.

Вывод

Создать интернет магазин легко. Сложно найти правильный подход, чтобы удержаться на рынке и добиться стабильного результата.

Учитывайте ошибки, о которых мы рассказали на старте, планируйте реалистично и тестируйте каждый шаг. Так вы увеличите шансы, что ваш магазин станет успешным и прибыльным.