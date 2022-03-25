Уже на начальных этапах создания интернет-магазина стоит задуматься о первых продажах. Ведь когда сайт только-только появится в интернете ему сложно будет довериться. Пока у вас нет наработанной клиентской базы, нет положительных отзывов о работе интернет-магазина. Получается, покупка и доставка товара держится только на доверии клиентов. Кажется, что в этой ситуации можно написать самостоятельно несколько комментариев от лица покупателей, но ведь эта информация не достоверна. Такое видно сразу, а вычислив обман, клиенты в магазин больше не вернутся. В этой статье мы подробно расскажем о 15 простых шагах, которые помогут привлечь первую продажу.

<p align="center">![создать интернет-магазин](/blog/content/images/2021/04/1-2.jpg)<p>

№1 Блог

Тематический блог — это прекрасная возможность заявить о компании. Почему его стоит начать вести? Во-первых, такой инструмент поможет потенциальным клиентам постепенно продвигаться по воронке продаж. Понятно, что после прочтения нескольких материалов пользователи не всегда переходят к покупке. Однако чем больше людей, тем выше вероятность покупки. Многим требуется время на знакомство с брендом и если они заглядывали в блог, то рано или поздно в их памяти всплывает название фирмы. Во-вторых, при размещении блога на самом сайте, он выйдет на первые поисковые позиции по разным запросам и продвинется по SEO. Тут важно понимать, что для этого требуется публиковать только качественные материалы, написанные самостоятельно. В-третьих, его можно использовать для создания нативной рекламы. Ведь в тематические материалы так легко интегрировать свою продукцию.

Давайте разберем как оформить блог:

Он может располагаться прямо в интернет-магазине. Для этого достаточно на главную добавить пару разделов с анонсами, а на дополнительных страницах размещать полноценные публикации.

Это может быть блог на специализированной платформе. На таком ресурсе гораздо проще и удобнее оформить текстовую информацию. А ссылку на него оставьте на своем сайте и выделите ее визуально, добавьте ее в основное меню сайта и предлагайте пользователям почитать статью по теме, нажав на кнопку, размещенную на соответствующих страницах.

Блог можно вести в своих социальных сетях: Instagram, в тематических группах ВКонтакте или Facebook. Ссылку на блоговую платформу добавьте на видное место в вашем интернет-магазине.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2021/04/----.jpg)<p>

№ 2 Создание базы email-подписчиков

Email-маркетинг отлично сработает, если знать, как его грамотно использовать на практике. Сформировать базу подписчиков с нуля довольно непростая задача, однако это стоит того. Рекомендуем добавить на сайт отдельную форму для сбора электронных адресов и предлагать за заполнение формы приятные бонусы. Накопив достаточное количество почт, приступайте к рассылке. На первых этапах это может быть приветствие с какой-нибудь полезной сводкой или интересной подборкой товаров. Дальше отправляйте тематические письма, тут на выручку придет блог. Раз в неделю или раз в две недели выбирайте интересную публикацию и пишите для нее анонс. Он станет телом письма, а если подписчики захотят узнать больше, то они смогут перейти по ссылке и прочитать статью.

№ 3 Сотрудничество с инфлюенсерами

На начальных этапах о вашем бренде никто ничего не будет знать. Поэтому потребуется приложить немного усилий и раскрутить его, чтобы он был на слуху. Для этой цели как нельзя лучше подходят местные блогеры или инфлюенсеры. В процессе выбора рекламного лица есть свои подводные камни:

Присматривайтесь только к аккаунтам с небольшой аудиторией от 2-х до 15-ти тысяч подписчиков. В таком подходе есть свои плюсы: они будут на порядок дешевле крупных блогеров, с ними проще договориться и согласовать план действий, таким людям больше доверяют их подписчики, у них нет переизбытка рекламы и многие интеграции воспринимаются как реальные советы.

Искать необходимо только “живые” профили. Если вы видите больше 1000 подписчиков, но при этом под постами не набирается и сотни лайков, а комментариев и вовсе нет, то сразу задумайтесь.

Подбирайте только тех инфлюенсеров, чья тематика совпадает с направленностью интернет-магазина. Ведь, просматривая видео про вечерний макияж, никто не готов увидеть рекламу автозапчастей.

Всегда запрашивайте статистику предыдущих рекламных интеграций. Если вам не готовы предоставить базовую статистику, которая существует в Instagram и предоставить гарантии, то следует отказаться от сотрудничества.

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№ 4 Акции и скидки

Акции и скидки — это прекрасный толчок к совершению покупки. Почему бы первое время не предлагать товары немного ниже рыночной стоимости? Как минимум, лояльная цена поможет принять решение в вашу пользу и просто побудит потенциального клиента попробовать купить продукт. Согласитесь, заказывать что-то на пробу по высоким ценам как-то некомфортно: «А вдруг не подойдет?», «А вдруг не понравится?». Но помните, постоянно предлагать бонусы категорически противопоказано. На сайте обозначьте, что акции проходят в рамках открытия магазина с такого-то числа, до такого-то. Из-за постоянных скидок всегда есть риск привлечения не той категории аудитории, так называемых «халявщиков», их сразу надо отсеивать.

№ 5 Социальные сети

Социальные сети можно использовать в качестве каналов для продвижения и как вспомогательные площадки для продаж. Любой бизнес должен быть представлен в сети не только одним единственным сайтом. Довольно часто пользователи знакомятся с компанией через сервис, где больше всего проводят время. Как правило, это: Instagram, ВКонтакте, Viber, Телеграм или Facebook. Поэтому очень важно заниматься развитием социальных сетей и каналов в мессенджерах. Более того, в Instagram удобно размещать красочные посты с описанием товаров и реализовывать их, общаясь с клиентами в директе. Однако у каждой площадки существуют свои особенности, которые требуется учитывать. Даже решив публиковать одинаковые посты во всех соцсетях, стоит их видоизменять под разные запросы аудитории.

№ 6 Возможность сотрудничества B2B

Сколько существует интернет-магазинов, ориентированных на работу в формате B2C? Пожалуй практически все действуют именно по такой схеме. А вы можете пойти дальше и создать партнерскую программу для взаимодействия с другими бизнесами. Добавьте в нее немного другие условия, измените стоимость товаров для оптовой закупки. Попробуйте работать с мелкими оптовыми компаниями или договориться о демонстрации товаров в местных магазинчиках за определенный процент от продаж. Так вы получите двойную выгоду, во-первых, через некоторое время появятся и другие партнеры, во-вторых, после знакомства с ассортиментом в офлайн, клиенты зайдут на ваш сайт и закажут еще.

<p align="center">![создать интернет-магазин самому](/blog/content/images/2021/04/------.jpg)<p>

№ 7 Простой дизайн сайта

Дизайн и юзабилити на сайте напрямую влияют на скорость принятия решения пользователем. Для начала добавьте в интернет-магазин качественные изображения, которые мало весят. По-хорошему, вес одной картинки должен быть до 5 Мб, но еще лучше загружать фотографии до 3 Мб. Чем меньше вес иллюстрации, тем быстрее она загрузится, даже при низкой скорости интернета. Затем проверьте, насколько удобно располагаются кнопки для заказа, навигация и ссылки на социальные сети. Если у вас подключена реклама или всплывающие окна, убедитесь в том, что они не раздражают и не отвлекают посетителей сайта. После этого постарайтесь посмотреть на сайт глазами нового пользователя: «Понятно ли из описания, что это за интернет-магазин и что он продает?», «Легко ли найти кнопку “Заказать” или контактный номер?», «Достаточно ли полное описание у товаров?», «Все ли картинки и иконки загружаются сразу?».

№ 8 Розыгрыш в социальных сетях

Такой шаг прекрасно помогает увеличить количество подписчиков в профиле и заявить о себе. Ни для кого не секрет, что люди падки на подарки и спецпредложения. Поэтому розыгрыш или гивэвэй будет как нельзя кстати на первых этапах работы. Опубликуйте пост о розыгрыше одного или нескольких товаров из вашего каталога. Лучше всего сразу сделать три-пять призовых мест. Обозначьте условия: лайк, подписка на аккаунт магазина и отметка друзей в комментариях. Такими нехитрыми действиями происходит знакомство пользователей с товаром на практике, а также приобретается медийность. Розыгрыши можно проводить раз в неделю или немного реже. Частота зависит от возможностей компании и активности аудитории.

№ 9 Примите участие в ярмарках

Вести бизнес в интернете удобно и эффективно, однако не всегда стоит развиваться только в онлайн формате. Зачастую предприниматели забывают, что сейчас существует много полезных офлайн мероприятий: различные ярмарки, маркеты, экспозиции, выставки и хакатоны. Определенно, не на всех из них получится продать свой товар. Но что мешает распечатать визитки, флаера или рекламные баннеры? Для развития интернет-магазина в небольших городах, это отличный вариант. Достаточно вспомнить, насколько много ремесленников вы можете встретить на первых этажах крупных супермаркетов. А ведь и у них есть свои социальные сети и даже сайты.

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№ 10 Простое оформление заказа

Блог создан, социальные сети оформлены, дизайн сайта проработан, а заказов все нет. Настало время задуматься над удобством форм обратной связи. Там должны присутствовать только самые необходимые поля: ФИО для отправки заказов почтой, электронный адрес для оповещений о поступлении оплаты, строка с комментарием для заметок и адреса доставки. На отдельных страницах добавьте полное описание процесса доставки и возврата товара, а также расскажите все о способах оплаты заказа. Ссылки на эти страницы стоит добавить в меню или рядом с формой обратной связи. Помимо этого, создайте отдельный раздел FAQ с ответами на самые распространенные вопросы. Только когда все максимально понятно, а заказ делается буквально в два клика, пользователи станут активно покупать.

№ 11 Обратная связь

Просчитать абсолютно все вероятные вопросы от клиентов невозможно. Насколько бы идеально не был оформлен сайт, всегда найдутся пользователи, желающие получить уточняющую информацию. Для работы с такой аудиторией наладьте обратную связь. Добавьте на сайт онлайн-консультанта, с помощью которого пользователи будут получать поддержку в реальном времени. В некоторых сервисах есть чат-боты, они позволяют создавать и добавлять ответы на самые частые вопросы. Такой помощник разгрузит специалистов, разбирающих заявки, и позволит им отвечать на более глубокие вопросы. Также, оставьте несколько телефонов, чтобы клиенты могли получить консультацию в удобном для себя формате. И не забывайте про социальные сети! В них пишут ничуть не меньше, чем на сайте.

№ 12 Детальное описание товара

Насколько вам захочется покупать кота в мешке? Не самое лучшее решение, не правда ли? Вот и клиент не станет покупать товары в интернет-магазине не отыскав подробного описания продукта. Поэтому так важно продумать все детали и расписать буквально все мелочи, которые помогут принять решение. Сюда входит: краткое описание товара в каталоге и полное описание в карточке + возможность пролистать сразу несколько фотографий, демонстрирующих продукт с разных ракурсов. Обозначьте размеры изделия, его цвет, состав, материалы, срок хранения и срок эксплуатации. Будьте готовы отвечать на уточняющие вопросы в чате поддержки. Для успешных продаж крайне важно быть профессионалом в своем деле, досконально разбирающимся в продукции.

<p align="center">![продажи в интернет-магазине](/blog/content/images/2021/04/pexels-miguel-a--padrin-a-n-1111368--1-.jpg)<p>

№ 13 Политика возвратов

Возможность вернуть товар автоматически повышает лояльность клиентов. Когда у клиента есть понимание того, что если что-то не понравится, то всегда можно вернуть деньги, он совершает покупку с большей охотой. Позаботьтесь о политике возвратов: «Как пользователю вернуть вещи в удобной форме?», «Как возвращать деньги за покупку?», «Что необходимо для оформления возвратов?». Ответы на все эти вопросы вынесите на отдельную страницу и добавьте ссылку на нее в основное меню.

№ 14 Убедите клиентов в безопасности сотрудничества

Чем более понятная и доступная информация размещается на сайте, тем больше будет доверия со стороны клиентов. Убедить их в безопасности можно за счет проработки сразу нескольких направлений. Во-первых, добавьте рабочие контактные номера телефонов, укажите где располагается сам магазин или склад. Во-вторых, добавьте реквизиты и данные о регистрации ИП или юридической фирмы. В-третьих, подключите SSL-сертификат для защищенного соединения. Помните, совершая заказ, пользователи вводят свои личные данные, и им важно, чтобы ими не воспользовались мошенники. В-четвертых, поработайте над грамотностью всего текста, чем чаще встречаются ошибки и опечатки, тем вероятнее, что сайт покинут клиенты. Ну и в-пятых, используйте для оплаты знакомые всем сервисы, а также добавьте сразу несколько вариантов оплаты. Некоторым удобнее будет рассчитаться наличными при получении заказа. Помимо этого не забывайте оформить страницы с доставкой, политикой конфиденциальности и возвратов.

№ 15 Продемонстрируйте человеческую сторону своего бизнеса

Практический любой крупный бизнес, набирая обороты, теряет свою человечность. Покупать вещи у именитых брендов не всегда приятно, ведь там уже все поставлено на поток. А основная цель их существования — постоянный приток прибыли. В начале своей карьеры вы можете пойти от обратного и показать свою человеческую сторону. Рассказать, что за платформой интернет-магазина скрываются живые люди, готовые в любой момент подсказать и помочь. На сайт стоит добавить небольшой раздел с информацией о создателе. Для тех, кто создает свою продукцию вручную, особенно актуально будет рассказать немного о себе.

<p align="center">![интернет-магазин в беларуси](/blog/content/images/2021/04/pexels-tim-douglas-6567357--1-.jpg)<p>

Заключение

Уделив должное время и силы каждому из 15 шагов, вы легко добьетесь успеха. Перейдя на страницу нового интернет-магазина, в котором позаботились о комфорте покупателя, пользователям определенно захочется сделать заказ. Разбейте барьер недоверия к новым ресурсам и первые продажи не заставят себя ждать!