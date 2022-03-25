Контент на сайте играет ключевую роль. От его качества напрямую зависит пользовательское мнение о вас, как о специалисте. А уникальность материалов влияет на позиции сайта в поисковой выдаче. Поэтому размещать на нем сырую информацию определенно не стоит. Для создания качественного контента необходимо пройти долгий путь от определения целевой аудитории до анализа. В этой статье мы обозначим 7 главных этапов создания контента для сайта.

<p align="center">![контент для сайта](/blog/content/images/2021/01/pexels-vlada-karpovich-4050296.jpg)<p>

№ 1. Создание портрета покупателя

Приступая к работе, стоит решить кому будет адресован текст. Согласитесь, если вы копирайтер и учите начинающих коллег грамотно писать материалы, но контент адресован всем, в том числе и совсем неподготовленной аудитории, то он не сработает. Ведь простому рабочему с завода не нужен такой навык. Он с огромным удовольствием прочитал бы что-нибудь юмористическое. Поэтому в самом начале требуется создать портрет идеального клиента: «Кто это?» «Какой у него пол и возраст?», «Что его интересует?», «Почему его должно это заинтересовать?», «Какую выгоду он получит от продукта?».

После создания портрета идеального покупателя проведите анализ аудитории. В этом помогут сервисы для аналитики от Яндекс и Google. Также не лишним будет посетить сайты конкурентов и посмотреть на какую аудиторию ориентируются они. Собрав все необходимые сведения, объедините их. Сопоставьте два образа: тот который вы бы хотели видеть и реальный. Затем сформируйте окончательный портрет потенциального клиента. Именно на него и стоит ориентироваться в дальнейшей работе, учитывать при написании текста.

<p align="center">![целевая аудитория](/blog/content/images/2021/01/pexels-andrea-piacquadio-972995.jpg)<p>

№ 2. Выбор формата

От формата, в котором будет преподнесена информация, очень многое зависит. Так, интернет-магазинам можно продемонстрировать условия использования продуктов. Это можно сделать в формате увлекательного видеообзора, а можно написать сухую инструкцию. Однозначно, наглядное пособие куда эффективнее. Тут стоит отметить, что не все форматы могут вписаться в концепцию сайта. Перечислим основные варианты: статьи, обзоры, электронные книги, «Белые» книги, кейсы или исследования, видео, инфографики или вебинары.

№ 3. Генерация тем для публикаций

Чтобы понять о чем писать на сайте, стоит определиться с тем, как ищет информацию ваша целевая аудитория. Разумеется должно быть четкое представление о том, что беспокоит пользователей, о чем они обязательно захотят узнать. Однако для формирования темы этого не всегда достаточно. Постарайтесь найти ресурсы, которые привлекают вашу целевую аудиторию. Проанализируйте, какие статьи им больше всего интересны. Обратите внимание на подачу и стиль текста. А также воспользуйтесь сервисом WordStat для определения ключевых запросов, которые вводят пользователи в процессе поиска необходимой информации.

<p align="center">![копирайт](/blog/content/images/2021/01/pexels-kaboompics-com-6168.jpg)<p>

№ 4. Формирование заголовков

В современном мире люди стараются игнорировать всю лишнюю информацию, чтобы не перегружать себя. Из-за этого нередко при переходе они сначала читают название статьи и только потом решают, достойна ли она внимания. Соответственно все заголовки и подзаголовки должны быть четкими, короткими и цепляющими. Более того, название должен точно отражать суть материала. Вот несколько удачных методов для создания заголовка:

Используйте числа, они всегда привлекают и вносят элемент конкретики.

Пообещайте в названии дать что-то ценное и полезное. А в статье обязательно предоставьте обещанное.

Используйте необычные прилагательные. Они обязательно зацепят и сфокусируют на себе внимание. В этом деле главное не переборщить и не использовать слишком сложных слов.

Систематизируйте информацию с помощью заголовков. Пускай они разделят весь текст на четкие блоки. Важно, чтобы читатель смог ознакомиться с отдельными элементами и понять суть.

Используйте вопросы: Как начать зарабатывать в интернете?

Создавайте подборки: Бесплатные сервисы для…

Рассказывайте о секретах успеха. Если у вас есть солидные клиенты, то их истории можно использовать для хорошего материала. И в соответствии с этим сформировать нужный заголовок: Секрет успеха... или Сколько стоит открытие бизнеса: точные цифры от Андрея Лаврова.

<p align="center">![написать заголовок](/blog/content/images/2021/01/pexels-markus-winkler-4065404.jpg)<p>

№ 5. Визуальное наполнение

Давайте подумаем, насколько приятно читать статью в которой нет иллюстраций? Пожалуй, на большом блоке текста очень трудно долго удерживать внимание. Поэтому лучше всего разделить информацию фотографиями. Уже побежали скачивать картинки из интернета? Не стоит, бездумное добавление изображений ни к чему хорошему тоже не приведет!

Во-первых, желательно, чтобы они были оригинальными, то есть отсняты вами или нанятым фотографом. Если такой возможности нет, то используйте бесплатные фотостоки. Так вам не придет уведомление о нарушении авторских прав.

Во-вторых, они четко должны отражать содержание текста. По большому счету, это дополнение к нему. Чтобы у пользователя сохранилась в голове ассоциация и он лучше усвоил материал.

В-третьих, фотографии нельзя бездумно добавлять везде. Им должно отводиться определенное место. Либо в конце блока, либо в начале, если раздел большой, то можно добавить несколько картинок в середине.

В-четвертых, есть определенные типы иллюстраций, которые все испортят. Так надо быть очень осторожными с использованием анимированных изображений. Их движение очень сильно отвлекает внимание от чтения.

<p align="center">![создание фотографий](/blog/content/images/2021/01/pexels-ylanite-koppens-1693627.jpg)<p>

Кому-то эти три буквы ни о чем не скажут. Поэтому мы кратко объясним, что под этим подразумевается. Правильный текст, соответствующий всем требованиям будет хорошо продвигаться в поисковой выдаче. Следовательно, он чаще будет показываться и большее количество пользователей откроют статью. Чтобы этого добиться, в текст надо добавлять ключевые запросы — словосочетания, которые чаще всего набирают в поиске. Их должно быть несколько и желательно, чтобы они в тексте использовались не один раз. Помимо этого стоит добавить внешние и внутренние ссылки, а также прописать атрибут alt ко всем фотографиям.

№ 7. Используйте силу первого впечатления

Последний и не менее важный момент. Вот уже все продумано, выбрана тема, написан заголовок и текст, добавлены фотографии и контент подогнан под нужные параметры. Значит его можно публиковать! А вот и нет. Взгляните на материал еще раз, лучше всего это сделать через несколько часов после завершения работы. Если есть возможность посмотреть на него через сутки, то воспользуйтесь ей. А теперь проверьте, отвечает ли он на вопросы: «Что?», «Когда?», «Зачем?» и «Как?». Отражены ли эти ответы в подзаголовках? Если пользователь в течении 10-15 секунд не находит нужной информации, вероятнее всего он покинет сайт.

<p align="center">![рерайт](/blog/content/images/2021/01/pexels-andrew-neel-2312369-1.jpg)<p>

Заключение

Качество размещенных материалов на сайте сильно влияет на его продвижение. Помните, оригинальные и полезные статьи, направленные точно на вашу целевую аудиторию всегда будут приносить прибыль. Они не вызовут мгновенный эффект, эта работа рассчитана на долгосрочную перспективу. Пройдите все 7 этапов создания контента и вы обязательно увидите результат!