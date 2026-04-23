7 каналов продвижения бизнеса в интернете: что работает в 2026 году
Наталия Усова для раздела Академия
Когда бизнес только запускается, маркетинг обычно уходит на второй план — сначала сайт, поставщики, юридические вопросы. Но рано или поздно встаёт главный вопрос: где брать клиентов?
Каналов много, и универсального рецепта нет. Один инструмент даёт результат за несколько дней, другой работает на перспективу. Разберём семь актуальных способов продвижения — с реальными плюсами, минусами и поправкой на российский рынок 2026 года.
1. Контекстная реклама
Основной инструмент на российском рынке сегодня — Яндекс Директ. Google Ads формально недоступен для большинства российских бизнесов, поэтому всё внимание сосредоточилось в экосистеме Яндекса.
Плюсы:
- Быстрый старт: первые клиенты могут прийти в день запуска
- Не нужен идеально оптимизированный сайт — реклама работает на любом
- Яндекс предоставляет поддержку при настройке, есть обучающие материалы
- Охватывает горячую аудиторию — тех, кто уже ищет ваш продукт
Минусы:
- Конкурентные ниши требуют серьёзного бюджета: ставки за клик в популярных категориях выросли
- Средняя конверсия — около 2–3%, хотя в отдельных нишах может быть и 10%
- Без регулярной оптимизации кампании быстро «съедают» бюджет вхолостую
Кому подходит: бизнесу с понятным продуктом и сформированным спросом — услуги, интернет-магазины, локальный сервис.
2. Таргетированная реклама во ВКонтакте
После 2022 года ВКонтакте стал главной платформой для таргетинга в России. Рекламный кабинет VK Ads существенно обновился и по возможностям приближается к тому, что раньше предлагал Facebook.
Плюсы:
- Детальные настройки аудитории: интересы, поведение, похожие пользователи (look-alike)
- Можно запускать рекламу без раскрученного профиля — достаточно сообщества или сайта
- При грамотном тестировании конверсия достигает 10–30%
- Хорошо работает для товаров массового спроса, образования, услуг
Минусы:
- Первые кампании почти всегда требуют тестового бюджета — с первого раза угадать связку «объявление + аудитория» сложно
- Аудитория «выгорает»: одно и то же объявление быстро надоедает, креативы нужно регулярно обновлять
- Требует времени на освоение — интерфейс VK Ads обновляется, и новичкам непросто сориентироваться
Кому подходит: B2C-бизнесу, особенно в сегментах lifestyle, образование, товары для дома, красота.
3. Реклама у блогеров и в Telegram-каналах
Если раньше основным форматом была реклама у Instagram-блогеров, то сейчас значительная часть активной аудитории переместилась в Telegram. Это один из самых быстрорастущих каналов продвижения в России прямо сейчас.
Плюсы:
- Высокая вовлечённость аудитории — подписчики Telegram-каналов читают внимательнее, чем в соцсетях
- Можно найти узкотематические каналы под любую нишу: финансы, стройка, мода, технологии
- При правильном подборе площадки конверсия достигает 30–50%
- Быстрый результат: трафик и продажи появляются в день выхода поста
Минусы:
- Рынок нецивилизованный: часть каналов накручивает просмотры, нужно проверять статистику через Telemetr или TGStat
- Нет гарантий — предоплата, а результат непредсказуем без договорённостей
- Крупные каналы стоят дорого, а небольшие могут не дать нужного охвата
Кому подходит: практически любому бизнесу, особенно если есть чёткое понимание, где «сидит» целевая аудитория.
4. Контент-маркетинг и SEO
Этот тандем работал раньше и продолжает работать сейчас — полезные статьи, экспертные материалы и грамотная оптимизация под поисковые запросы дают стабильный органический трафик.
Плюсы:
- Долгосрочный эффект: хорошая статья приводит клиентов месяцами и годами
- Формирует доверие и экспертность бренда
- SEO и контент усиливают друг друга: больше полезного текста — выше позиции в Яндексе
- Ненавязчивое продвижение: нативный контент воспринимается лояльно
Минусы:
- Результат появляется через 3–6 месяцев минимум — быстрых продаж ждать не стоит
- Требует регулярного производства качественного контента
- Конверсию сложно предсказать заранее
Кому подходит: бизнесу, готовому инвестировать в долгосрочный результат — образование, B2B, сложные услуги, специализированные товары.
5. Email-маркетинг
Один из самых недооценённых каналов. Собственная база подписчиков — актив, который не зависит от алгоритмов платформ и не может быть заблокирован.
Плюсы:
- Прямой контакт с аудиторией без посредников и алгоритмов
- Автоматические цепочки писем работают на разных этапах воронки — от знакомства до повторной покупки
- Богатая аналитика: открываемость, клики, конверсия по каждому письму
- При качественном контенте конверсия может достигать 20–30%
Минусы:
- Письма с неправильными настройками попадают в спам
- Среднестатистическая конверсия невысокая — около 2%, если не работать над содержанием
- Базу нужно сначала собрать — это требует времени и дополнительных инструментов
Кому подходит: интернет-магазинам, онлайн-сервисам, образовательным проектам — всем, у кого есть повторные продажи.
6. Партнёрский маркетинг
Продвижение через партнёров и реферальные программы — рабочая механика для бизнесов с понятной экономикой юнита.
Плюсы:
- Платите только за результат — за реальные продажи или лиды
- Параллельно растёт узнаваемость бренда
- Можно масштабировать без пропорционального роста затрат
Минусы:
- Требует медийности и доверия к бренду — малоизвестным компаниям сложнее привлечь партнёров
- Высокая конкуренция за качественных партнёров в популярных нишах
- Подходит не всем: для товаров с низкой маржой схема может не окупиться
Кому подходит: SaaS-сервисам, онлайн-образованию, финтеху, интернет-магазинам с повторными покупками.
7. SMM
Ведение социальных сетей остаётся важным инструментом — особенно ВКонтакте и Telegram. Основная задача SMM сегодня — не просто публиковать посты, а выстраивать сообщество вокруг бренда.
Плюсы:
- Прямое общение с аудиторией: комментарии, сообщения, опросы — живая обратная связь
- Формирует лояльность и базу постоянных покупателей
- Помогает быстро отрабатывать возражения и управлять репутацией
Минусы:
- Результат появляется не сразу — нужны месяцы системной работы
- Требует ресурсов: времени, денег на контент и специалиста
- Подходит не всем нишам — B2B с узкой аудиторией часто получает минимальный эффект
- Один репутационный инцидент может разрушить то, что строилось годами
Кому подходит: B2C-бизнесу с визуальным продуктом или активным сообществом — еда, красота, спорт, образование.
Итог
Не существует одного «правильного» канала — есть тот, который подходит именно вашему бизнесу на конкретном этапе. Если нужны клиенты прямо сейчас — начните с Яндекс Директа или рекламы в Telegram. Если строите долгосрочный актив — вкладывайтесь в SEO и контент-маркетинг. Большинство успешных проектов комбинируют несколько каналов, тестируют гипотезы и постепенно находят свою рабочую связку.
Главное — не ждать идеального момента. Начните с малого бюджета, измеряйте результат и масштабируйте то, что работает.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
