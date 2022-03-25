Некоторые владельцы сайтов считают, что формулировать свое предложение нужно коротко и просто: достаточно рассказать о своих преимуществах, особенностях и выгодах, которые получит клиент, заказав определенный товар или услугу. Однако бывает недостаточно описать свой продукт и ждать заявок с сайта. Основная цель — создать у клиента определенный настрой и импульс к действию. Это может быть покупка товара/услуги или желание узнать о них больше.

Не лишним будет задать себе вопросы: как ваш продукт может решить вопросы клиента, какие у него могут быть потребности, и какие факторы могут побудить его сделать заказ. Далее рассмотрим каждый из мотиваторов, которые влияют на покупку.

1. Комфорт

Некоторые покупки совершаются из соображения комфорта. Но это, в большинстве случаев, зависит от покупателя. Даже если ваше предложение косвенно указывает на удобство, об этом все равно стоит упомянуть. Хорошим примером может быть следующий: на сайте вы увидели отличные программы спортивных тренировок, однако не можете посещать их в тренажерном зале. И тут вы нашли онлайн программу. Согласитесь, это очень удобно — проводить подобные занятия дома и быть на связи со своим тренером.

2. Надежность и безопасность

Защитные сигнализации и сейфы покупают, чтобы обезопасить себя и защитить свое имущество. Здесь очень важно создать у посетителя сайта ощущение необходимости в вашем продукте и рассказать, какие выгоды он получит, приобретая его. К примеру, компания по производству дверей предлагает дымонепроницаемые и звукоизоляционные двери. И это вполне объяснимо, ведь дверь должна не только разделять помещения, но и защищать их от внешних воздействий.

3. Общение

Многие из нас приобретают что-либо ради повода общения: различные сувениры и аксессуары. Даже курсы иностранных языков посещают для возможности пообщаться с новыми людьми и открыть для себя культуру иной страны. И если ваши услуги помогают коммуникации, то они будут пользоваться большим спросом у клиентов.

4. Престиж

Дорогие аксессуары, предметы гардероба и косметические услуги приобретают и заказывают из-за престижа. Все наручные часы показывают одинаковое время, но гораздо приятнее с их помощью подчеркнуть статус и стиль. Сейчас многие вместо линолеума покупают ламинат в качестве напольного покрытия. Но некоторые выбирают особое ламинированное покрытие высочайшего качества. Да, оно может быть дорогим, но хорошие вещи дешево не стоят.

5. Любознательность

Сколько товаров было куплено из-за одного только интереса! В современном мире постоянно появляются вещи, суть которых нам хочется понять и узнать о них больше нового. К примеру, на сайте вы узнали о премьере белорусского фильма, который снят вашим любимым режиссером. Разумеется, вам захочется сходить в кино и уже через минуту вы бронируете билет на сеанс. Таких случаев множество: в ресторане вы заказываете новое блюдо, покупаете в интернет-магазине книгу с захватывающим сюжетом или запечатанный в пленку журнал.

6. Выгода

Среди необъятного разнообразия товаров и услуг большинство из нас сделают выбор в пользу более выгодного приобретения. Специальные предложения для того и делаются, чтобы предоставить удобные и комфортные варианты покупок. Это может быть скидка на второй товар в чеке, карты постоянных клиентов и бонусы при покупке на определенную сумму.

7. Авторитет

Когда вы говорите покупателю, что на такой же машине ездит известный политик или бизнесмен, шансы на покупку увеличиваются в разы. Представьте ситуацию: на свадьбе знакомых работал известный фотограф, снимки получились потрясающие. Через некоторое время вам предстоит побывать на ответственном мероприятии, о котором вы захотите оставить памятные фотографии и оставите заявку на сайте того же фотографа, потому что знаете, что он — профессионал своего дела, и за качество съемки не стоит переживать.

8. Здоровье

Для того, чтобы чувствовать себя комфортно и не испытывать неудобств из-за здоровья, люди готовы тратить немало средств. При заказе очков вы делаете все, чтобы приобрести наилучшую пару: проходите консультацию офтальмолога, подбираете подходящие линзы и оправу, которая будет вам к лицу. Разумеется, заказ может быть недешевым, однако, таким способом вы откорректируете свое зрение.

А чтобы определить, что замотивирует приобрести товар или услугу ваших клиентов, попробуйте описать причины, по которым вы сделали последние несколько покупок. Это позволит вам самим узнать, что еще может побудить пользователя сделать звонок с сайта для приобретения предлагаемого вами продукта.