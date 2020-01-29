Что такое Apple Pay?

Если говорить об этом кратко, то Apple Pay — это сервис мобильных платежей от компании Apple. Как же работает эта технология? Вспомните свой обычный платеж по банковской карточке. При поднесении карты к терминалу для оплаты, банк передает следующие данные: информация о карте, сумма покупки, а далее следует подтверждение платежа. Для осуществления последнего этапа требуется CVC код или пароль.

Так вот, при совершении оплаты с помощью мобильного устройства происходит практически то же самое, но с небольшой разницей. Она заключается в самих передаваемых данных. При использовании телефона, передаются не реальные данные карты, а токен — временный блок с информацией. Это достаточно сложная система, поэтому даже перехватив токен не выйдет получить управление картой.

Apple Pay дает прекрасную возможность оплачивать покупки не используя пластиковые карточки, при себе достаточно иметь только мобильное устройство. Данная функция по умолчанию установлена на продуктах от Apple и входит в платежный сервис Wallet. Стоит отметить, что любой гаджет с Apple Pay легко работает с несколькими карточками и электронными кошельками.

Доступен ли Apple Pay в Беларуси?

Ответ на этот вопрос, да доступен. Apple Pay начал работать на территории Беларуси с 19 ноября 2019 года. Оплатить покупки можно используя iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Сейчас система работает с Mastercard и Visa. Услугой могут воспользоваться клиенты:

Альфа-Банка

Приорбанка

МТБанка

БСБ-Банка

Банка Дабрабыт

Белгазпромбанка

Беларусьбанка

Банка ВТБ (Беларусь)

Белагропромбанка

Что необходимо для работы Apple Pay

Чтобы воспользоваться Apple Pay, вам понадобится устройство от Apple соответствующие определенным техническим параметрам. Такой гаджет должен поддерживать функцию Face ID или Touch ID, за исключением iPhone 5s. Кроме того, этот сервис доступен на часах Apple Watch Series 1 и Apple Watch Series 2. Некоторые компьютеры Mac в связке Apple Watch или iPhone поддерживающие Touch ID также подойдут для Apple Pay.

Как подключить и настроить Apple Pay?

Стоит отметить, что сервис Wallet по умолчанию установлен на телефоны от Apple. В него как раз и входит Apple Pay. Чтобы воспользоваться нужными функциями, достаточно открыть настройки и привязать свой кошелек или банковскую карту. Рассмотрим все шаги на iPhone:

Найдите и нажмите на иконку сервиса Wallet.

Затем нажмите на значок +.

На этом этапе надо добавить карту. Сделать это можно отсканировав номер карты с помощью камеры или введя данные вручную.

После этого ожидайте отклик от банка и пройдите верификацию в соответствии с его правилами.

Готово! Алгоритм подключения Apple Pay на iPad и MacBook схожий. Только визуально может немного отличаться интерфейс. Отдельно выделим настройку для Apple Watch:

Для начала необходимо перейти в приложение Apple Watch на мобильном телефоне и зайти во вкладку «Мои часы».

Затем найдите пункт Wallet & Apple Pay.

Добавьте банковскую карту.

Пройдите верификацию в банке и завершите настройки.

Давайте рассмотрим общие особенности работы сервисов на устройствах от Apple. Они значительно упростят в дальнейшем настройку и подключение Apple Pay.

Если вы владеете несколькими устройствами и на одном из них уже подключили свои банковские карты, то они будут предложены в Wallet на другом гаджете.

Для активации нужной карты на новом устройстве достаточно будет выбрать из списка предложенных, дальше введите код доступа.

Что можно подключить в Wallet: расчетные и кредитные карты, электронные кошельки, скидочные карты, бонусные карты, а также билеты и удостоверения. Эти документы спокойно могут использоваться при оплате.

Завершив настройку Apple Pay и привязав карточки, стоит заранее проверить работу системы. Для этого можно сделать один или два тестовых платежа. Чтобы совершить операцию, вам потребуется поднести устройство к терминалу для оплаты. Подносить его необходимо экраном вверх. После этого введите пароль или посмотрите в экран для идентификации по Face ID. Затем дождитесь завершения платежа и заберите телефон.

Тем, кто использует Touch ID, для подтверждения оплаты достаточно будет поднести палец к сканеру. После того как на экране появится окно с надписью «Готово», устройство можно забирать. На часах же необходимо дважды нажать на боковую кнопку и дождаться пульсации. Это послужит сигналом об успешно проведенной операции.

Заключение

Подключить и настроить Apple Pay крайне просто. А главное это не займет много времени, вам достаточно будет выделить 10 минут. После этого вы получите свободу в своих действиях при совершении покупок. Можно будет не носить с собой все свои карточки и не бояться их потерять. Кроме того, отследить все операции легко в сервисе Wallet.

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