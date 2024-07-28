Артикулы для товаров

Артикул — это уникальный код, который присваивается каждому товару. Артикул может быть любого вида, он может состоять как из букв, так и из цифр. Вы можете придумать свои артикулы, либо использовать указанные в прайсах поставщиков.

Иногда у товаров есть общепринятые артикулы и если вы добавите их в свой каталог, можете привести на сайт дополнительный трафик из поисковых систем.

Мы добавили возможность присваивать уникальные артикулы товарам в интернет-магазине. Теперь вы можете добавить их для товара и каждой его модификации.

В настройках товара найдите поле Артикул и введите уникальный номер.

Артикул будет отображаться в списке товаров

В карточке товара

А также в заказе, который придет вам на почту.

Мы благодарны, что вы помогаете нам своими просьбами, отзывами и обратной связью становиться лучше и лучше с каждым днем.

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.

Готовы открыть свой интернет-магазин? Соберите его сами на 🌱kvitly — конструкторе интернет-магазинов с хостингом и онлайн-оплатами под белорусские законы.