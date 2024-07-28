Артикулы для товаров
Наталия Усова для раздела Обновления
Артикул — это уникальный код, который присваивается каждому товару. Артикул может быть любого вида, он может состоять как из букв, так и из цифр. Вы можете придумать свои артикулы, либо использовать указанные в прайсах поставщиков.
Иногда у товаров есть общепринятые артикулы и если вы добавите их в свой каталог, можете привести на сайт дополнительный трафик из поисковых систем.
Мы добавили возможность присваивать уникальные артикулы товарам в интернет-магазине. Теперь вы можете добавить их для товара и каждой его модификации.
В настройках товара найдите поле Артикул и введите уникальный номер.
Артикул будет отображаться в списке товаров
В карточке товара
А также в заказе, который придет вам на почту.
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Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.
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Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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