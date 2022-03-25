Форма обратной связи помогает получать данные от пользователей, не закрывая сайт и не переходя на сторонние ресурсы. Другими словами, весь трафик остается на вашем сайте. В Старонке на сайт можно легко добавить форму для обратной связи. Это отличный инструмент для работы с пользователями и генерации качественных лидов.

Если вы приняли решение добавить кнопку с формой для обратной связи, то стоит заранее убедиться в грамотности ее дизайна. Заранее продумав детали, можно повысить лояльность клиентов и сделать их опыт взаимодействия с вашим сайтом положительным. А приятным бонусом станет повышение конверсии. В этой статье собраны рекомендации, которые помогут извлечь больше пользы из этого инструмента.

<p align="center">![форма обратной связи](/blog/content/images/2020/10/undraw_Setup_wizard_re_nday.png)<p>

Дизайн формы для обратной связи

Проявите гостеприимство и заботу о клиенте.

Дайте понять пользователю, что после отправки личных данных с ним скоро свяжутся специалисты. У клиента не должно возникать ощущения, что он отправил данные зря. Обязательно обозначьте промежуток времени, в течении которого пользователь получит обратную связь.

Будьте креативными.

Не стоит бояться делать кнопки с формой для обратной связи оригинальными. Пусть на лице клиента появится улыбка от призыва к действию или от забавной пометки в самой форме.

Пробудите интерес.

Заинтересуйте пользователя своим предложением. В этом помогут скидки, акции, приятные бонусы или ссылка на документ с полезными материалами (это хорошо работает для коучей и спикеров).

Продумайте UX.

Работая над формой не забывайте о пути, который проделывает клиент. Сделайте форму интуитивно понятной и группируйте поля, соблюдая логику.

Оптимизация под мобильные телефоны. Чтобы пользователю было удобно заполнять форму с мобильного устройств, лучше не добавлять большого количества полей, оставьте только наиболее важные — имя, телефон (email), комментарий. В остальном, в Старонке форма оптимизируется под маленькое разрешение экрана.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/10/undraw_Access_account_re_8spm.png)<p>

Вдохните новую жизнь в кнопку.

Большинству людей уже приелись стандартные призывы: «Отправить», «Зарегистрироваться», «Записаться». Попробуйте что-то новенькое: «Давайте обсудим», «Попробовать бесплатно» или «Подписаться на обновления».

Удобная навигация.

Один из самых важных пунктов. Кнопка с формой для обратной связи всегда должна быть на виду. Ее стоит размещать на главной странице сайта или где-нибудь в середине, но точно не в самом конце.

Не забывайте о цели.

У каждой кнопки есть четкая цель: получить номер для связи, побудить к действию (регистрации, покупке, оплате) или получить данные для рассылки в обмен на приятный бонус. Цель всегда надо держать в голове при оформлении, ведь с креативом легко переборщить.

Проверяйте данные.

Помогите клиентам избежать опечаток. Напишите в подсказках правильный формат ввода информации. Также стоит добавить проверочные ключи. Благодаря ним, пользователе не сможет отправить неправильно заполненную форму.

Не создавайте лишних полей.

Люди не любят заполнять кучу ненужных сведений. В форме для обратной связи надо оставить только те поля, которые действительно вам потребуются для работы.

<p align="center">![как сделать форму обратной связи](/blog/content/images/2020/10/undraw_Checklist__re_2w7v.png)<p>

Как подготовить пользователя к заполнению формы

Создав форму для обратной связи, и прикрепив ее к нужной кнопке, стоит позаботиться о ее окружении. В этом поможет оформление раздела с контактами. Ниже будут приведены основные пункты, на которые стоит обратить свое внимание в первую очередь.

Сделайте раздел запоминающимся.

Раздел должен немного выделяться на общем фоне. Ведь в нем размещена важная информация. Акцентировать внимание на нем можно с помощью хорошо подобранного визуального сопровождения.

Добавьте карту.

В футер сайта добавьте Яндекс.Карту. Это поможет клиентам узнать где вы расположены и как к вам проще добраться.

Предложите подписаться.

Очень эффективным инструментом для повышения лояльности и вовлечения аудитории служит email-рассылка. При наличии качественного и интересного материала, предложите пользователям подписаться на рассылку. В обмен на это им стоит дать приятный бонус.

<p align="center">![создать форму обратной связи](/blog/content/images/2020/10/undraw_Mailbox_re_dvds.png)<p>

Повысьте доверие.

Оставьте на сайте отзывы от клиентов и назовите своих самых крупных партнеров.

Добавьте социальные сети.

Разместите на сайте ссылки на аккаунты в социальных сетях. Для удобства можно добавить кнопки социальных сетей с помощью расширения Эдзис. Так пользователи смогут узнать о фирме намного больше информации.

Добавьте дополнительные варианты для связи.

Далеко не все люди хотят делиться своими личными данными, особенно номером телефона. Для повышения доверия можно добавить: чат-бот, контактные номера телефонов, прикрепить ссылки на чаты в мессенджерах или указать электронную почту.

Добавьте раздел с частыми вопросами.

В Старонке очень легко добавить и красиво оформить раздел FAQ. Наличие этого раздела предупредит возможные вопросы и поспособствует более быстрому решению клиента.

<p align="center">![форма обратной связи на страницу](/blog/content/images/2020/10/undraw_Profile_data_re_v81r.png)<p>

Заключение

Стоит всегда помнить, что приведенные пункты лишь основа для создания и оформления эффективной формы для обратной связи. Пробуйте использовать на сайте разные варианты оформления кнопки и формы. Только так можно понять какой вариант наиболее удачный в вашем случае!