Что такое конверсия сайта: определение, формула и как её посчитать
Наталия Усова для раздела Академия
Конверсия — одна из главных метрик, по которой понимают, приносит сайт деньги или просто существует. Разберём простыми словами: что такое конверсия, по какой формуле её считать и какой показатель можно считать нормальным именно для вашего бизнеса.
Что такое конверсия простыми словами
Конверсия сайта — это доля посетителей, которые совершили целевое действие, от общего числа посетителей. Целевым действием может быть покупка, оформление заявки, звонок, подписка на рассылку или регистрация — то, ради чего вы вообще привели человека на сайт.
Если совсем просто: из 100 зашедших на сайт людей кто-то оставил заявку или купил, а кто-то посмотрел и ушёл. Конверсия показывает, какой процент посетителей дошёл до нужного вам результата.
Как посчитать конверсию: формула
Формула простая: Конверсия (%) = целевые действия ÷ посетители × 100.
Пример. За неделю на сайт зашли 2000 человек, из них 40 оформили заказ. Считаем: 40 ÷ 2000 × 100 = 2%. Значит, покупку совершает каждый пятидесятый посетитель.
Считать конверсию можно не только по продажам, но и по любому целевому действию — заявкам, звонкам, подпискам. Данные удобно брать из систем аналитики: Яндекс Метрики или Google Analytics, где настраиваются цели и видно, сколько людей их выполнили.
Виды конверсии: макро- и микроконверсия
Целевые действия бывают двух уровней. Макроконверсия — это главное действие, ради которого существует сайт: покупка или заявка. Микроконверсия — промежуточные шаги на пути к нему: добавление товара в корзину, подписка на рассылку, просмотр страницы с контактами.
Микроконверсии важно отслеживать: они показывают, где человек «застревает» на пути к покупке. Если посетители массово добавляют товар в корзину, но не оплачивают, — проблема не в интересе к товару, а в оформлении заказа или доставке.
Отдельно говорят о конверсии рекламы (сколько человек кликнули по объявлению) и конверсии из лида в продажу (сколько потенциальных клиентов стали реальными). У каждого этапа воронки — своя конверсия, и считать их полезно по отдельности.
Какая конверсия считается нормальной
Универсальной «хорошей» цифры не существует — норма сильно зависит от ниши, цены товара и источника трафика. Но ориентиры есть.
В среднем конверсия интернет-магазинов держится в диапазоне 0,5–3%. Для розницы хорошим показателем считают 2–5%. При этом разброс по нишам огромный: товары для дома и спорта дают около 3–4%, а, например, зоотовары — заметно больше, потому что их покупают часто и без долгих раздумий. У крупных гипермаркетов с широким ассортиментом конверсия, наоборот, может быть около 1%.
Поэтому сравнивать себя честнее не с абстрактным «средним по рынку», а со своими же прошлыми результатами. Рост конверсии месяц к месяцу — куда более полезный сигнал, чем чужие цифры.
Что влияет на конверсию
На конверсию влияет всё, с чем сталкивается посетитель: скорость загрузки, удобство сайта на телефоне, понятность предложения, простота формы заказа и доверие к бренду. Даже одна лишняя секунда загрузки страницы может стоить до 7% конверсии — поэтому технические мелочи здесь не мелочи.
Как повысить конверсию
Когда вы научились считать конверсию, следующий шаг — планомерно её повышать. Об этом у нас есть отдельные подробные материалы:
10 способов увеличения конверсии сайта — конкретные приёмы, которые можно внедрить уже сегодня.
Как конверсии помогут вам больше зарабатывать через сайт — о том, как конверсия связана с выручкой.
Чек-лист: дизайн формы обратной связи для улучшения конверсии — как не терять заявки на самом последнем шаге.
Частые вопросы
Чем конверсия отличается от трафика?
Трафик — это сколько людей пришло на сайт, а конверсия — какая их часть сделала то, что нужно. Можно иметь большой трафик и низкую конверсию: люди заходят, но не покупают. Именно поэтому гнаться только за посещаемостью, не работая над конверсией, невыгодно.
В чём измеряется конверсия?
Обычно в процентах. Иногда её выражают в абсолютных числах (например, 40 заявок за неделю), но для сравнения периодов, страниц и рекламных каналов удобнее именно проценты.
Какая конверсия нормальная для сайта услуг или лендинга?
У лендингов и сайтов услуг конверсия обычно выше, чем у интернет-магазинов, — нередко 5–10% и больше, потому что трафик там чаще целевой, а страница ведёт к одному действию. Но точный ориентир всё равно зависит от ниши и стоимости услуги.
Как быстро можно повысить конверсию?
Часть проблем решается быстро: ускорить сайт, упростить форму заявки, добавить понятный призыв к действию. Более глубокая работа — над предложением, текстами и доверием — занимает недели, зато и результат даёт устойчивее.
Проще всего повышать конверсию, когда сайт изначально удобный и быстрый. Собрать такой сайт без программиста можно на 🌱kvitly — конструкторе с шаблонами под белорусский бизнес и готовым хостингом.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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