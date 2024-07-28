Где и как найти клиента психологу или коучу

Многие психологи и коучи задаются вопросом: «Где и как найти клиентов?» С этой проблемой зачастую сталкиваются начинающие специалисты, у которых пока нет наработанной базы. Только закончив обучение, или сменив профиль деятельности, трудно найти свою аудиторию. Даже будучи первоклассным психологом, необходимо уметь презентовать себя. Без этого навыка можно бесконечно проводить бесплатные консультации и стесняться брать высокую плату за свой труд. В этой статье мы расскажем, на что стоит обратить внимание при поиске клиентов.

Методы и площадки для поиска клиентов

Решение о выборе места для поиска целевой аудитории принимает сам специалист. При этом стоит помнить, что клиенты не приходят самостоятельно. И одной из главных задач психолога или коуча становится развитие умения продавать свои услуги и идеи. Более того, чтобы находить именно своих людей, важно правильно подобрать площадку и метод продвижения.

Ниже мы рассмотрим доступные варианты заявить о себе:

Реклама . При наличии бюджета рекомендуем попробовать привлекать клиентов с помощью рекламы. Она охватывает достаточно большой пласт людей и ориентирована на определенные категории. Для запуска рекламной кампании достаточно иметь страничку в социальных сетях или свой сайт. Настроить контекстную рекламу или таргет можно самостоятельно. Помимо этого стоит уделить внимание офлайн-продвижению и заказать визитки, баннер или рекламу в общественном транспорте.

. При наличии бюджета рекомендуем попробовать привлекать клиентов с помощью рекламы. Она охватывает достаточно большой пласт людей и ориентирована на определенные категории. Для запуска рекламной кампании достаточно иметь страничку в социальных сетях или свой сайт. Настроить контекстную рекламу или таргет можно самостоятельно. Помимо этого стоит уделить внимание офлайн-продвижению и заказать визитки, баннер или рекламу в общественном транспорте. Статус эксперта. Таким статусом можно подкрепить запущенную рекламу. Тогда у будущих клиентов сформируется к вам доверие. Заметьте, пойти к специалисту с которым вы заочно знакомы гораздо легче. Чтобы показать, что вы являетесь экспертом в своей области, надо продемонстрировать свои знания и квалификацию. Это просто сделать с помощью личного сайта, социальных сетей или блога. На сайт можно добавлять дополнительные страницы с полезными статьями, а на главной размещать их анонсы. Кроме того, на сайте желательно закрепить видео с YouTube с вашими ответами на популярные вопросы или записи вебинаров.

Таким статусом можно подкрепить запущенную рекламу. Тогда у будущих клиентов сформируется к вам доверие. Заметьте, пойти к специалисту с которым вы заочно знакомы гораздо легче. Чтобы показать, что вы являетесь экспертом в своей области, надо продемонстрировать свои знания и квалификацию. Это просто сделать с помощью личного сайта, социальных сетей или блога. На сайт можно добавлять дополнительные страницы с полезными статьями, а на главной размещать их анонсы. Кроме того, на сайте желательно закрепить видео с YouTube с вашими ответами на популярные вопросы или записи вебинаров. Онлайн-общение. Консультирование в интернете по незначительным вопросам хорошо помогает заявить о себе. Общаться с пользователями можно на своем сайте с помощью формы для обратной связи, в Instagram или в личном блоге. Однако кроме этих ресурсов обязательно надо появляться где-то еще. Поэтому попробуйте найти тематические форумы и периодически отвечайте в них на вопросы пользователей. Так вы заявите о себе и дополнительно сформируете положительное мнение как об эксперте в своей области, и будете популярны в интернете.

Консультирование в интернете по незначительным вопросам хорошо помогает заявить о себе. Общаться с пользователями можно на своем сайте с помощью формы для обратной связи, в Instagram или в личном блоге. Однако кроме этих ресурсов обязательно надо появляться где-то еще. Поэтому попробуйте найти тематические форумы и периодически отвечайте в них на вопросы пользователей. Так вы заявите о себе и дополнительно сформируете положительное мнение как об эксперте в своей области, и будете популярны в интернете. Публичные выступления. Начните вести свой канал на YouTube, проводя на нем тематические или образовательные уроки. А если у вас есть возможность ездить на форумы или конференции, то обязательно выступите на них с лекцией. Такой метод увеличения узнаваемости и привлечения клиентов будет естественным и ненавязчивым.

Начните вести свой канал на YouTube, проводя на нем тематические или образовательные уроки. А если у вас есть возможность ездить на форумы или конференции, то обязательно выступите на них с лекцией. Такой метод увеличения узнаваемости и привлечения клиентов будет естественным и ненавязчивым. Преподавание. Только выпустившись из университета, можно попробовать пойти преподавать. Этот вариант также подойдет для всех, кто только начал свою карьеру. Такой опыт отлично впишется в резюме и положительно отразится на дальнейшей практической деятельности. А также, будучи преподавателем, можно активно заводить полезные знакомства.

Вопросы, которые надо себе задать

Когда речь идет о том, где и как найти новых клиентов, можно легко впасть в панику. Как правило, начинающие психологи или коучи не могут обнаружить для себя точку опоры и понять, в каком направлении стоит двигаться. Однако, чтобы успешно привлечь внимание потенциальных клиентов, стоит ответить всего на три ключевых вопроса.

Что вы готовы предложить?

К сожалению, клиенты психологов или коучей сами не знают что они хотят получить. Они не понимают какие у них ожидания от похода к специалисту. Многие, придя на сеанс и начав разговор, даже не сформулировали свой запрос. Поэтому уходит дополнительное время на формирование правильных вопросов. А это значит, что в этой области не подойдет стандартная презентация.

Тут важно поработать над доверием пользователей. Опишите на сайте и в социальных сетях как проходит консультация. Что в нее включено и над чем стоит заранее подумать клиенту. Предоставьте исчерпывающее описание услуги. В какой области вы работаете и для каких людей подходит такая методика. Такая информация избавит от лишних сомнений и позволит понять все выгоды сотрудничества с вами.

Кто ваш клиент?

Специалисту, не знающему свою аудиторию, крайне трудно найти клиентов. Когда вы готовы браться за широкий диапазон проблем, теряются люди. Постарайтесь сузить свою область работы до определенных запросов актуальных в текущий момент. Зайдите в интернет и посмотрите, какие темы обсуждают на специализированных форумах. Какая боль возникает у большинства? Разводы, решение конфликтов или семейные вопросы? Пока вы не решите для кого вы хотите работать, сформулировать нужный посыл будет крайне трудно. А когда не знаешь к кому обращаться в рекламе — никто не будет слышать и приходить.

Зачем это клиенту?

Для любого продукта или услуги имеет очень важно показать его значимость для человека. Не имеет значения, покупает он товар, услугу или информационный продукт. Клиент должен понимать для чего ему это. Он согласился воспользоваться услугами, чтобы получить конкретный результат. Поэтому постарайтесь через отзывы на сайте и дополнительные информационные блоки продемонстрировать свою значимость. Я психолог или коуч работаю по такой-то методике. Она подходит для решения таких-то проблем. Первая консультация проходит в таком-то формате. После ее посещения вы получите то-то и то-то. Регулярно прорабатывая вопрос, вы увидите такой-то прогресс.

Что еще можно попробовать?

Определив свои цели и задачи, гораздо проще выбирать способы продвижения. А поскольку деятельность психологов и коучей достаточно близка, они могут попробовать двигаться в одном направлении. Поэтому выбор каналов для продвижения будет схож. Ниже мы опишем еще несколько вариантов рекламы:

«Сарафанное радио». Для начала своей деятельности это весьма неплохой способ набирать клиентскую базу. У него есть свои достоинства и подводные камни. Благодаря своим знакомым и родным вы легко получите бесплатную рекламу, привлекающую новых людей. Однако пользуясь этим методом продвижения к вам придут люди желающие получить консультацию подешевле. Для старта это отличный способ заявить о себе, но со временем от него необходимо отказаться.

Для начала своей деятельности это весьма неплохой способ набирать клиентскую базу. У него есть свои достоинства и подводные камни. Благодаря своим знакомым и родным вы легко получите бесплатную рекламу, привлекающую новых людей. Однако пользуясь этим методом продвижения к вам придут люди желающие получить консультацию подешевле. Для старта это отличный способ заявить о себе, но со временем от него необходимо отказаться. Флаеры и буклеты. Такой рекламой можно воспользоваться сразу в нескольких случаях. Для того, чтобы напрямую привлечь клиентов и для того, чтобы пригласить людей на выступление. Создать и напечатать флаеры не так сложно и дорого. А вот на их раздачу потребуются силы и время. Хотя если у вас есть инициативные помощники зада сразу упростится.

Такой рекламой можно воспользоваться сразу в нескольких случаях. Для того, чтобы напрямую привлечь клиентов и для того, чтобы пригласить людей на выступление. Создать и напечатать флаеры не так сложно и дорого. А вот на их раздачу потребуются силы и время. Хотя если у вас есть инициативные помощники зада сразу упростится. Запуск тренинга. Весьма трудозатратный вариант продвижения. Скорее всего он потребует полной отдачи и команды готовой поддержать. Для тренинга необходимо написать программу, продумать сценарий выступления, найти помещение и сделать рекламный анонс. Если все сделать грамотно, то в скором времени ваши тренинги будут хорошо оплачиваться и привлекать совсем другую аудиторию.

Весьма трудозатратный вариант продвижения. Скорее всего он потребует полной отдачи и команды готовой поддержать. Для тренинга необходимо написать программу, продумать сценарий выступления, найти помещение и сделать рекламный анонс. Если все сделать грамотно, то в скором времени ваши тренинги будут хорошо оплачиваться и привлекать совсем другую аудиторию. Собственная книга Писать книгу самостоятельно совсем не обязательно. Достаточно найти специалиста, умеющего писать, и работающего в этой области. После этого изложить ему свои тезисы, предоставить дополнительный материал и ответить на все интересующие вопросы. Дальше ознакомиться с завершенным вариантом книги, внести свои правки и книгу можно выпускать. На первых порах достаточно будет электронного варианта. Качественная книга сделает вас узнаваемым и медийным персонажем, повысит престиж.

Писать книгу самостоятельно совсем не обязательно. Достаточно найти специалиста, умеющего писать, и работающего в этой области. После этого изложить ему свои тезисы, предоставить дополнительный материал и ответить на все интересующие вопросы. Дальше ознакомиться с завершенным вариантом книги, внести свои правки и книгу можно выпускать. На первых порах достаточно будет электронного варианта. Качественная книга сделает вас узнаваемым и медийным персонажем, повысит престиж. Участие в программах на ТВ. В небольших городах и регионах на местные телеканалы регулярно ищут гостей и экспертов. Почему бы не воспользоваться такой возможностью?

В небольших городах и регионах на местные телеканалы регулярно ищут гостей и экспертов. Почему бы не воспользоваться такой возможностью? Реклама в транспорте. Буклеты в метро всегда не виду. Их практически невозможно игнорировать. Если бюджет позволяет, то обязательно стоит попробовать рекламу в общественном транспорте.

Буклеты в метро всегда не виду. Их практически невозможно игнорировать. Если бюджет позволяет, то обязательно стоит попробовать рекламу в общественном транспорте. Делегирование полномочий. У каждого есть своя специализация и профессия. Разумеется, психологу или коучу будет трудно искать клиентов и разбираться во всех тонкостях продвижения. Поэтому можно прибегнуть к помощи маркетолога или специалиста по рекламе. Он будет изучать аудиторию, искать каналы и способы для развития.

У каждого есть своя специализация и профессия. Разумеется, психологу или коучу будет трудно искать клиентов и разбираться во всех тонкостях продвижения. Поэтому можно прибегнуть к помощи маркетолога или специалиста по рекламе. Он будет изучать аудиторию, искать каналы и способы для развития. Создание сайта или странички в социальных сетях. Через сайт легко принимать заявки, общаться с пользователями, заявить о себе и настроить на него рекламу. Социальные сети чаще используются для ведения блога или своей группы.

Заключение

Чтобы найти своих клиентов надо пройти долгий путь. Не стоит завышать свои ожидания и надеяться на быстрый приток людей. Планомерно проработайте все пункты: создайте сайт и странички в социальных сетях, начните вести блог и записывать видеоуроки, определите, кто ваши клиенты, что вы можете им дать и в чем они на самом деле нуждаются. Наполняйте свое портфолио и публикуйте отзывы на сайте. Приложите максимум усилий и не сдавайтесь, тогда вы сможете стать классным специалистом, которому готовы платить!