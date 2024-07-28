В наше время для эффективных продаж очень важно использовать разные каналы продвижения. Google Merchant Center — это альтернативный способ рекламировать товары вашего интернет-магазина

Контекстная реклама до сих пор является наиболее быстрым и эффективным способом продвижения сайта и магазина, но конкуренция в Яндекс.Директ с каждым месяцем становится все сильнее. Поэтому самое время поискать иные, не менее эффективные способы рекламы товаров и услуг.

Что такое Google Merchant Center?

Это способ рекламировать ваши товары по аналогии с Яндекс.Маркетом.

Самым главным преимуществом является то, что у вас есть возможность рекламировать товары в google совершенно бесплатно. Узнайте как это сделать в официальной статье от google. Кроме того, настроить публикацию товаров гораздо проще, а при платном размещении конкуренция в разы меньше, чем в Яндекс.

Почему стоит обязательно попробовать Merchant Center?

При помощи Merchant Center вы можете показывать конкретное предложение пользователям, которых действительно интересует ваш товар. Ведь покупатели любят, когда им предлагают конкретный товар, а не страницу в каталоге, на которой еще необходимо сделать выбор.

Еще одним плюсом является то, что при наличии большого каталога на сайте, вам не придется добавлять каждый товар вручную, ведь рекламные кампании создаются при помощи простой загрузки фида с товарами, который автоматически формирует наша система.

Добавленные товары будут красиво отображаться в виде карточек товаров с названием ценой и картинкой.

Что нужно сделать, чтобы запустить рекламу товаров в Google Merchant Center?

Система настройки настолько проста, что справиться сможет даже человек, не имеющий опыта в запуске рекламы. Вам нужно только сформировать файл и загрузить его в систему Google Merchant Center, а все остальное гугл сделает за вас автоматически.

Если вы продаете конструктор Lego, ваша реклама будет показываться только тем пользователям, которые ввели конкретный запрос по поиску именно этого конструктора Lego в вашем регионе. С оплатой все так же, как и в контекстной рекламе — вы платите только за переход на страницу товара.

Интеграция каталога с Google Merchant Center.

Мы подготовили специальную интеграцию, при помощи которой вы сможете один раз сформировать ссылку на каталог, добавить ее в Google Merchant Center, после чего ваши товары будут автоматически обновляться согласно выбранного расписания.

Чтобы сформировать файл с товарами, перейдите в Панели управления в раздел «Управление» и выберите Интеграцию Google Merchant, а затем нажмите на кнопку «Включить»

Файл с товарами будет обновляться каждый раз, когда вы публикуете сайт.

О том, как настроить расширение, а также инструкцию по добавлению файла в Merchant Center ищите в нашем справочном центре