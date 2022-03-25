Интеграция интернет-магазина с Яндекс.Маркет

Задумывались ли вы над новыми каналами продаж товаров из вашего интернет-магазина? Не упустите шанс воспользоваться новой интеграцией с Яндекс.Маркет!

<p align="center">![яндекс маркет](/blog/content/images/2021/09/------.png)<p>

Ежемесячно миллионы людей из стран СНГ заказывают товары через Яндекс.Маркет, ведь так удобно выбирать разные продукты на одной площадке.

Вы можете подключить к магазину интеграцию всего за несколько минут. Для этого перейдите в панели управления в раздел «Управление». Пошаговую инструкцию вы найдете в нашем справочном центре.

<p align="center">![интеграция яндекс маркет](/blog/content/images/2021/09/-----.------.png)<p>

После подключения интеграции, товары появятся в каталоге Яндекс.Маркет и будут автоматически обновляться каждый раз после публикации магазина.

При нажатии на кнопку Заказать в каталоге Яндекс.Маркет, пользователь будет перенаправлен в карточку товара в вашем интернет-магазине и сможет заказать выбранный товар.

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