Знаете ли вы, что такое воронка продаж, для чего нужна и как ее настроить? Давайте разберемся вместе! Очень часто бывают ситуации, когда есть прекрасно оформленный сайт, удобный для пользователей, с подробным описанием товаров и услуг, а процент заключенных сделок не растет. Это как раз тот случай, когда стоит серьезно задуматься над внедрением воронки продаж. Она поможет проанализировать поведение клиентов и понять на каких этапах они уходят. Получив столь ценные данные, вы сможете поработать над слабыми сторонами и повысить прибыль.

Воронка продаж — это путь клиента от первого знакомства с вашей услугой или товаром, до реальной покупки. При помощи воронки продаж вы сможете планировать развитие и оценивать эффективность рекламы и ведения бизнеса.

Воронка продаж поможет:

Обрисовать модель поведения клиента сайта или интернет-магазина. А также определить, какой процент пользователей уходит на разных этапах продаж;

Обнаружить в алгоритме продаж слабые стороны и исправить их.

<p align="center">![воронка продаж](/blog/content/images/2021/01/pexels-lukas-669610.jpg)<p>

Виды воронок

Чтобы начать пользоваться воронкой продаж, необходимо изучить их виды и понять отличия. Это поможет в будущем выбрать нужную воронку и более эффективно исследовать поведение клиентов:

Классическая . Самый простой вид воронки, состоит из шагов: привлечение внимания клиента, заинтересованность, формирование желания оплатить услугу или купить товар, получение оплаты, побуждение к повторной покупке. Здесь важно зафиксировать количество клиентов на каждом этапе, чтобы понять с чем стоит еще поработать.

. Самый простой вид воронки, состоит из шагов: привлечение внимания клиента, заинтересованность, формирование желания оплатить услугу или купить товар, получение оплаты, побуждение к повторной покупке. Здесь важно зафиксировать количество клиентов на каждом этапе, чтобы понять с чем стоит еще поработать. С фильтром по дате заказа. Такая воронка подойдет тем, кому необходимо понимать на каком этапе находится сделка в конкретный момент времени, а также тем, кто хочет точно понимать длительность цикла продажи.

Такая воронка подойдет тем, кому необходимо понимать на каком этапе находится сделка в конкретный момент времени, а также тем, кто хочет точно понимать длительность цикла продажи. С фильтром по дате перехода на другой этап. При использовании этого способа, можно оценить эффективность работы менеджеров по продажам на разных этапах воронки. Кроме того, используя этот инструмент, легко рассчитать оптимальное время для совершения сделки для каждого этапа продаж.

Стоит понимать, что помимо основных видов воронок существуют и другие. Они более длинные, с большим количеством данных и переменных. Выбор остается за вами и он должен базироваться на задачах и целях компании. А главное, помните — воронка должна облегчать процесс продажи, а не делать его сложнее.

<p align="center">![виды воронок продаж](/blog/content/images/2021/01/pexels-olya-kobruseva-5562092.jpg)<p>

Как создать воронку в Яндекс.Метрике

Любая воронка — это череда целей. Поэтому первое, что нужно сделать — определить эти цели:

Пользователь перешел на сайт.

Зашел в «Каталог».

Нажал кнопку «В корзину».

Заполнил форму обратной связи.

Посетил «Спасибо страницу».

Как только вы сформируете нужные цели, можно создавать воронку продаж. Для этого перейдите в Яндекс.Метрику, затем в настройки счетчика, раздел «Цели» и нажмите на кнопку «Добавить цель».

<p align="center">![Яндекс.Метрика](/blog/content/images/2021/01/image.png)<p>

<p align="center">![настройка воронки](/blog/content/images/2021/01/image--1-.png)<p>

После этого откроется новое модальное окно. В нем нажмите на кнопку «Составная цель».

<p align="center">![настройка целей](/blog/content/images/2021/01/3.png)<p>

Выполнив это, пропишите все необходимые шаги. Стоит отметить, что в целях можно добавить только до 5 шагов. В поле «Условие» укажите URL необходимой страницы или пропишите событие. Правее вставьте ссылку на страницу или идентификатор события. Заполнив все поля, нажмите на кнопку «Добавить шаг». Далее сохраните созданную цель. Важно понимать, что она записывается не мгновенно и иногда надо подождать пару часов.

Где найти новую воронку в Яндекс.Метрике

Чтобы открыть нужную воронку, перейдите на главную страницу Яндекс.Метрики. Найдите нам раздел «Отчеты» → «Стандартные отчеты» → «Конверсии».

<p align="center">![расположение воронки](/blog/content/images/2021/01/6.png)<p>

После этого найдите созданную составную цель и нажмите на изображение с воронкой.

<p align="center">![новая воронка](/blog/content/images/2021/01/7.png)<p>

Готово! Теперь вы можете отслеживать необходимые данные.

<p align="center">![анализ данных](/blog/content/images/2021/01/--------------2021-01-20---12.38.59---.png)<p>

Как создать и настроить воронку в Google Analytics

Воронка в Google Analytics создается аналогично воронке в Яндекс.Метрике. А главное, что ее создание не потребует от вас много времени. Чтобы начать, перейдите в личный кабинет на сайте Google Analytics. Выберите там нужное представление данных — оно автоматически создается в сервисе для каждого ресурса. Затем добавьте новую цель.

<p align="center">![Google Analytics](/blog/content/images/2021/01/8-1.png)<p>

С правой стороны откроется дополнительная вкладка, в ней нажмите на кнопку «+ Цель».

<p align="center">![формирование воронки](/blog/content/images/2021/01/9.png)<p>

Далее предстоит более подробная настройка новой цели. В первом блоке задайте название воронки, затем выберите идентификатор цели. А ниже укажите тип первого шага: это может быть целевая страница или определенное событие. После этого нажмите на кнопку «Далее».

<p align="center">![цель последовательность](/blog/content/images/2021/01/10-2.png)<p>

Перейдя на следующий этап, передвиньте курсор в поле «Последовательность» и добавьте необходимые шаги. В конце нажмите на кнопку «Сохранить».

<p align="center">![этапы воронки продаж](/blog/content/images/2021/01/11-1.png)<p>

Где найти новую воронку в Google Analytics

После создания новой воронки Google сразу начинает собирать данные. Однако для их отражения в личном кабинете требуется время. Поэтому первые сведения лучше всего смотреть через несколько часов.

Для открытия подробного отчета перейдите в раздел «Конверсии» → «Цели» → «Визуализация последовательностей».

<p align="center">![анализ воронки продаж](/blog/content/images/2021/01/13.png)<p>

<p align="center">![графики и отчеты](/blog/content/images/2021/01/15.png)<p>

Заключение

Настроить воронку в сервисах от Яндекс и Google крайне просто. Уже на первоначальном этапе сбора информации она позволит выявить много интересных моментов. Найти слабые стороны работы сайта и отдела продаж. Важно, что в Google можно добавить больше 5 шагов в воронке. Следовательно отчет будет более подробным. Это полезно для всех, кто хочет проработать все мелочи в процессе продаж.