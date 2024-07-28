Как запустить сайт для ремесленника

Для начала стоит понять зачем нужен сайт ремесленнику. Отметим несколько очевидных фактов:

На своем сайте гораздо проще, чем в социальных сетях собрать и разместить всю полезную информацию об изделиях;

Потенциальные клиенты нередко ищут что-то через обычные поисковики, а в них на первых позициях будут именно сайты, а не страницы в Instagram или Вконтакте;

Разобраться в продвижении и запуске рекламы для сайта можно за несколько дней. А при использовании контекстной рекламы вы получите первых заинтересованных клиентов уже сразу после запуска рекламной кампании;

Сайт станет визиткой вашего ремесленного дела. А за счет качественного наполнения и оформления, повысит уровень доверия потенциальных клиентов;

С помощью дополнительных расширений на сайте можно поддерживать общение с пользователями и отвечать на их вопросы;

К моменту, когда вы решите зарегистрировать юридическое лицо, у вас уже сформируется определенный круг лояльных клиентов.

Итак, у вас зародилось желание создать сайт, а вместе с ним опасения, что это очень трудно, и, вероятно, дорого. В этой статье мы пошагово расскажем, где и как можно создать сайт самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних людей. А также покажем основные нюансы его оформления для ремесленников.

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Что обязательно стоит знать

Согласно законодательству Республики Беларусь, ремесленники могут создавать сайты и рекламировать их в интернете, при этом сайт не должен быть интернет-магазином. Чтобы избежать штрафа, необходимо избавиться от всех признаков магазина: кнопок купить или заказать, а также возможности подключить прием платежей с сайта.

То есть нужно просто сделать обычный лендинг или интернет-витрину. Одним словом, главной задачей вашего сайта будет являться демонстрация изделий для привлечения покупателей. Ваша главная задача – зацепить клиента, а договориться об оплате можно лично, прислав номер счета в сообщении.

Кроме того, на сайте обязательно нужно написать ваши фамилию имя и отчество, обозначить названия всех товаров и услуг, указать точные цены, подробно описать способы доставки и сроки, ее стоимость и варианты оплаты. Скрывать цену или указывать примерную нельзя, это является нарушением.

Также вы можете разместить QR code, он может быть полезен для быстрого перехода на страницы в социальных сетях, чтобы потенциальные клиенты могли увидеть больше работ и подписаться. Он может вести на онлайн-магазин или маркетплейс для оформления заказа, а также на мессенджеры (WhatsApp, Telegram) для связи. Часто используют QR code для скачивания прайс-листа или каталога в формате PDF, для быстрой оплаты через СБП или другие платёжные сервисы, а также для указания геолокации мастерской через карты. Кроме того, QR code может направлять на страницу с формой отзыва или опроса, а также открывать доступ к скрытым акциям, бонусам или промокодам для клиентов.

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Выбор инструмента для создания сайта

Начать стоит с выбора инструмента для создания сайта. Тут есть несколько вариантов: прибегнуть к помощи программиста или использовать конструктор сайтов. В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы.

Услуги программиста будут платными, в то время как создание сайта в специальном конструкторе является бесплатным.

Также нужно будет заранее четко понять, чего вы хотите от сайта, чтобы написать техническое задание для программиста. Это сложно, но индивидуальная разработка позволит реализовать практически любые идеи, в то время как в конструкторе вы будете ограничены определенным функционалом.

При индивидуальной разработке отдельно обсуждается мобильная версия, тогда как в конструкторе все сайты создаются по специальной технологии, позволяющей им адаптироваться под любые разрешения: от мобильных устройств до экранов телевизоров.

Чтобы внести какие-то правки, например, поменять стоимость товара или номер телефона, придется ждать, пока у вашего программиста появится свободное время. В конструкторе же вы сможете это сделать самостоятельно, без посторонней помощи за считанные минуты.

Также существует огромное количество полезных сервисов, которые было бы неплохо подключить после создания сайта. В конструкторе для добавления чата или аналитики, достаточно выполнить несколько нехитрых действий, с разработчиком же вам придется обсуждать возможность добавить сервисы, а также их отображение на сайте.

После индивидуальной разработки сайта вам нужно будет определиться с его размещением. Найти подходящий, защищенный хостинг и дополнительно оплатить его. Облачные конструкторы включают в себя удобный инструмент для создания и дальнейшего редактирования сайта, а также его размещение на сервере (вам не придется задумываться о поиске надежного хостинга).

Используя конструктор, вы получаете сайт, который будет выглядеть хорошо на любом устройстве, возможность доступа к его редактированию в любое время и в любом месте (главное наличие интернета), гарантированную бесперебойную работу сайта и защиту от взлома. И все это всего от 118.80 рублей в год.

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Создание сайта

Создать сайт можно бесплатно и начать стоит с регистрации в конструкторе. После заполнения данных, выберите любой понравившийся шаблон и перейдите к творческому этапу. Перед вами будет «скелет», на который можно нанизывать любое количество блоков, заполняя их контентом. Мы дадим несколько полезных советов, которые помогут сделать сайт привлекательным.

Общие правила

Будьте последовательным и структурируйте свой сайт. Разделите его на четкие блоки с заголовками. Не играйте с названиями разделов и отразите в них парой слов точное содержание блока. А все самое полезное вынесите в меню для удобства. Переходя на страницу, пользователь должен сразу понимать, куда он попал и в каком месте искать информацию. Поможет вам придумать красивые и полезные заголовки статья «Как создать запоминающийся заголовок».

Сделайте акцент на оформлении

Очень важно уметь создавать сочную картинку, чтобы сразу возникало желание приобрести изделие. Создавая блок с галереей или с товарами позаботьтесь о качестве фотографий. Необязательно делать профессиональную съемку, но однозначно надо поработать над освещением и композицией. Попробуйте поэкспериментировать, поискать дома деталь интерьера, которая красиво выглядит в кадре. Воспользуйтесь онлайн-редакторами для придания снимкам финального вида.

Следите за общим видом сайта. Каждый блок должен гармонировать друг с другом. Избегайте резких переходов и не ставьте для фона несочетающиеся картинки. Для придания изюминки используйте эффект «Закрепление» в редакторе. С оформлением помогут разобраться статьи: «Главный экран: как не допустить распространенных ошибок» и «Типичные ошибки при создании одностраничных сайтов».

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Наполнение контентом

Создавая сайт самостоятельно, вам придется придумывать весь текст. Для этого не надо быть маркетологом или филологом, достаточно писать грамотно, понятно и лаконично. Старайтесь избегать размытых формулировок, не пишите о лечебных свойствах товара, не сравнивайте его с конкурентами и не добавляйте пустых описаний (самый лучший, качественный, быстрая доставка). Пишите как есть, честно укажите свойства изделия, не занимайтесь украшательством. Еще больше полезных советов в статье «Подготовка материала для лендинга».

Кнопки для обратной связи

Для приема заказов обязательно надо добавить кнопки для обратной связи. Тексту на них стоит уделить особое внимание. Если написать «Заказать» или «Купить», то сайт могут отнести к интернет-магазину и выписать штраф. Поэтому слова должны быть нейтральными и привлекающими внимание. Фразы «Получить консультацию», «Заказать звонок» или «Уточнить подробности» вполне подойдут. Создать кнопку на которую хочется нажать поможет статья «Как создать кнопку побуждающую посетителя к действию».

Сопровождение клиента

Нам всегда приятно получать обратную связь в реальном времени. Добавьте онлайн-консультант, блок с ответами на частые вопросы, ссылки на социальные сети, настройте почтовую рассылку — все это проявление заботы о пользователе, которая очень ценна. На сайте должны размещаться все возможные варианты, чтобы человеку было не сложно получить поддержку в удобной для него форме. Настроить полезные сервисы помогут статьи «Как завоевать внимание пользователя» и «Отправка письма клиенту после получения заказа или оплаты».

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Настройка сайта

Завершив работу над оформлением и наполнением сайта, приступайте к заполнению информации для поисковых роботов: добавьте ключевые слова, иконку для вкладки (фавикон) и картинку для социальных сетей. Сюда же входит подключение и настройка дополнительных сервисов. Также не стоит забывать о выборе и покупке доменного имени. Для каждого этапа работы мы написали статьи, которые помогут не запутаться и не упустить важных деталей: «Настройка сайта после запуска» и «Покупка и регистрация домена».

Как организовать прием платежей

Ремесленники могут заключить договор с Белагропромбанком и подключить эквайринг для выставления счетов на оплату. Помимо этого, у вас будет возможность принимать оплату по QR-коду. А в рамках специальной акции «Пора в интернет!», банк снижает тарифы на интернет-эквайринг до 2,5%. Обратите внимание, что это предложение действует с 20 апреля по 21 июля 2020 года. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Белагропромбанка. Главное помнить, что подключить оплату напрямую на сайте нельзя, но всегда можно отправлять счет клиенту в сообщении.

Настройка рекламы

Интернет-витрина готова, все расширения подключены. Осталось самое главное — настроить рекламу и начать получать клиентов. Для этого лучше всего выбрать контекстную рекламу. Она будет показываться, исходя из запросов человека. Если в поисковике искали «Натуральный мед», то в ближайшее время пользователь будет видеть всплывающую рекламу пасек или продавцов меда. Разобраться во всех тонкостях создания рекламной компании помогут статьи: «Пошаговая инструкция по настройке рекламы в Яндекс.Директ», «Пошаговая инструкция по настройке рекламы в Вконтакте» и «Пошаговая инструкция по настройке рекламы в Google Ads», «Как правильно сделать расчет при запуске рекламы?». Обращаем ваше внимание, что можно обратиться к специалистам Яндекс за услугой бесплатной настройки контекстной рекламы, также при запуске первой рекламы вы получите промокод на 100 рублей.

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Заключение

Сделать личный сайт просто. Главное иметь желание и чуточку свободного времени. Надеемся наша статья помогла понять, что создание сайтов не так дорого и сложно, как могло бы показаться. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы в чате поддержки или по электронной почте help@kvitly.com. А наша команда рада новым предложениям и знакомствам.