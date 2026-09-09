Craftum — российский конструктор сайтов: простой визуальный редактор, много шаблонов и невысокая цена на входе. 🌱kvitly решает более широкую задачу — это платформа для бизнеса с ИИ, где сайт, магазин, приём оплаты, CRM и рассылки собраны вместе. Сравним их честно, чтобы понять, что подойдёт именно вам.

Главное отличие за один абзац

Craftum — это конструктор сайтов: вы собираете страницы из блоков, а магазин и оплату подключаете дополнительно. 🌱kvitly — платформа «всё в одном»: сайт здесь только часть, рядом — интернет-магазин, встроенный приём оплаты, CRM, рассылки и ИИ-помощник. Craftum дешевле на старте, kvitly даёт больше в одном месте.

Создание сайта и дизайн

У Craftum добротный визуальный редактор: более 100 шаблонов и 150+ настраиваемых блоков, drag-and-drop, редактирование в реальном времени. Для аккуратного сайта или лендинга этого достаточно.

🌱kvitly добавляет к этому ИИ: вы описываете задачу, и он собирает структуру, тексты и первый вариант дизайна за минуты, а вы дорабатываете. Это экономит время, если сайт нужен быстро. Подробнее — на странице конструктора сайтов.

Интернет-магазин и приём оплаты

У Craftum есть конструктор онлайн-магазина, а приём оплаты подключается через сторонние интеграции — платёжные сервисы вы настраиваете сами.

В 🌱kvitly магазин, заказы и приём оплаты связаны из коробки: каталог, статусы заказов и оплата — в одной панели, интеграции с банками и платёжными сервисами, без комиссии платформы с платежей. Как собрать магазин, разбираем в статье как сделать сайт для продажи товаров.

CRM, рассылки и работа с клиентами

Craftum сфокусирован на создании сайтов: есть формы и интеграции с аналитикой и чат-ботами, но полноценная CRM и рассылки — не его профиль. В 🌱kvitly CRM связана с сайтом и магазином (заявки, заказы, контакты, счета), а email-рассылки встроены уже на тарифе Базовый.

Искусственный интеллект

У Craftum ИИ не является ядром продукта. В 🌱kvitly ИИ встроен в платформу и помогает не только собрать сайт, но и наполнять магазин и работать с контентом. Для новичка это заметно ускоряет запуск.

Сравнение цен

Обе платформы доступны в России и тарифицируются в рублях. Craftum начинается от 169 ₽/мес и имеет бесплатный тариф. Тарифы 🌱kvitly:

Стартовый — 0 ₽: одна страница, до 50 товаров;

— 0 ₽: одна страница, до 50 товаров; Базовый — 299 ₽/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки;

— 299 ₽/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки; Премиум — 599 ₽/мес: без ограничений, полный приём оплаты и ИИ.

Craftum может быть дешевле на входе, если нужен только сайт. Но если считать всё, что бизнесу нужно для продаж — магазин, оплата, CRM, рассылки — в 🌱kvitly это уже в одном тарифе, без доплат за отдельные сервисы. Актуальные цены — на странице тарифов.

Когда выбрать Craftum, а когда — 🌱kvitly

Craftum — хороший выбор, если:

нужен простой недорогой сайт или лендинг;

приём оплаты и работу с клиентами вы готовы вести отдельно.

🌱kvitly — лучше, если:

у вас бизнес с продажами: магазин, заказы, приём оплаты;

хотите вести сайт, клиентов и деньги в одном месте;

нужен ИИ и быстрый запуск без кода.

Часто задаваемые вопросы

Что лучше для интернет-магазина — Craftum или 🌱kvitly?

Если магазин — основа бизнеса, 🌱kvitly удобнее: каталог, заказы и приём оплаты встроены и связаны. У Craftum есть конструктор магазина, но оплату и работу с клиентами вы достраиваете сторонними сервисами.

Craftum дешевле 🌱kvitly?

На входе Craftum дешевле (от 169 ₽/мес). Но если нужны магазин, приём оплаты, CRM и рассылки, в 🌱kvitly они уже включены в тариф, а в Craftum их пришлось бы добирать отдельно.

Есть ли у 🌱kvitly бесплатный тариф?

Да, тариф Стартовый бесплатный: одна страница и до 50 товаров, а платные тарифы можно попробовать бесплатно без привязки карты.

Итог

Craftum — неплохой конструктор для простого сайта, особенно если важна низкая цена входа. 🌱kvitly выигрывает, когда нужен не просто сайт, а бизнес в одном окне: магазин, приём оплаты, CRM и рассылки вместе, плюс ИИ. Если выбираете среди конструкторов, посмотрите и сравнение 🌱kvitly и Tilda.

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