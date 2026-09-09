Tilda — один из самых известных конструкторов сайтов, и это заслуженно: на нём делают красивые лендинги, промо-страницы и портфолио. Но когда у вас не просто страница, а бизнес с продажами, заявками и клиентами, одного конструктора мало — нужны интернет-магазин, приём оплаты, CRM и рассылки в одном месте. В этой статье честно сравним Tilda и 🌱kvitly: где Тильда действительно сильнее, а где для бизнеса выгоднее платформа «всё в одном».

Сравнивать будем по делу: дизайн и создание сайта, интернет-магазин, приём платежей, CRM, маркетинг, искусственный интеллект и цены. Без «наш продукт лучший» — с конкретикой, чтобы вы могли выбрать под свою задачу.

Главное отличие за один абзац

Tilda — это конструктор сайтов. Его сила в дизайне: гибкий редактор Zero Block, сотни готовых блоков, аккуратная типографика. Вы собираете страницу, а всё остальное — магазин, оплату, обработку заявок — подключаете отдельными сервисами.

🌱kvitly — это платформа для бизнеса с искусственным интеллектом. Сайт здесь только начало: в той же панели у вас интернет-магазин, встроенный приём оплаты, CRM, email-рассылки и ИИ-помощник, который собирает и наполняет сайт. Идея простая — не собирать бизнес из десяти сервисов, а вести его в одном окне.

Дизайн и создание сайта

Здесь у Tilda сильная позиция. Zero Block даёт полный контроль над вёрсткой: элементы двигаются попиксельно, настраиваются анимации, можно добиться точного авторского дизайна. Для дизайнеров и тех, кто любит собирать всё руками, это большой плюс.

🌱kvitly заходит с другой стороны — со скоростью и ИИ. Вы описываете, какой нужен сайт, и ИИ собирает структуру, тексты и первый вариант дизайна за минуты, а дальше вы правите блоки под себя. Это выигрывает, когда сайт нужен быстро и без дизайнерского опыта. Подробнее — на странице конструктора сайтов.

Коротко: нужен максимальный контроль над дизайном — Tilda; нужен готовый сайт быстро и без кода — 🌱kvitly.

Интернет-магазин и товары

У Tilda есть корзина и каталог, и для простой витрины этого хватает. Но полноценный магазин — управление товарами, заказами, статусами — часто приходится достраивать сторонними инструментами, а приём оплаты подключать отдельно.

В 🌱kvitly магазин встроен: каталог, карточки товаров, корзина, обработка заказов и оплата — в одной панели. На тарифе Базовый доступно до 150 товаров, на Премиуме — без ограничений. Как устроен магазин на практике, разбираем в статье как сделать сайт для продажи товаров.

Приём оплаты

Это ключевая разница. В Tilda оплата работает через подключение сторонних платёжных систем: вы сами регистрируетесь в ЮKassa или другом сервисе, получаете ключи и настраиваете интеграцию. Сама Тильда — только витрина, деньги проходят мимо неё.

В 🌱kvitly приём оплаты встроен: готовые интеграции с банками и платёжными сервисами (например, ЮKassa, Альфа-Банк), оплата подключается по ключам, а kvitly не берёт свою комиссию с платежей. Прямо из заказа можно выставить счёт или ссылку на оплату, а клиент получит уведомление на почту или в мессенджер. Детали — на странице приёма платежей.

CRM и работа с клиентами

У Tilda есть простая CRM: заявки с форм попадают на канбан-доску. Для базовой обработки лидов достаточно, но это скорее список заявок, чем полноценная система работы с клиентами.

В 🌱kvitly CRM связана с сайтом и магазином: заявки и заказы, контакты клиентов, выставление счетов, а на старших тарифах — отслеживание событий и история взаимодействий. Всё в одном месте, без выгрузки в сторонние таблицы.

Email-рассылки и маркетинг

Рассылки в Tilda обычно подключают через внешние сервисы. В 🌱kvitly email-рассылки встроены уже на тарифе Базовый — можно писать клиентам из той же панели, где хранятся их контакты и заказы. Меньше сервисов — меньше интеграций и ручной синхронизации.

Искусственный интеллект

У Tilda есть ИИ-инструменты для текстов и изображений — они помогают на этапе наполнения. В 🌱kvitly ИИ — часть платформы: он собирает сайт, предлагает структуру и тексты, помогает наполнять магазин. Про реальный опыт работы с ИИ-редактором есть отдельная статья — как ИИ помогает наполнять сайт.

Сравнение цен

Сравним по деньгам — цены указаны при годовой оплате, по состоянию на сентябрь 2026 года.

Tilda:

Free — 0 ₽: один сайт на поддомене tilda.ws, без своего домена;

— 0 ₽: один сайт на поддомене tilda.ws, без своего домена; Personal — от 500 ₽/мес при годовой оплате (помесячно 750 ₽): один сайт, свой домен, все блоки;

— от 500 ₽/мес при годовой оплате (помесячно 750 ₽): один сайт, свой домен, все блоки; Business — от 1 000 ₽/мес при годовой оплате (помесячно 1 250 ₽): до 5 сайтов, экспорт кода, API.

🌱kvitly:

Стартовый — 0 ₽: одна страница, до 50 товаров, базовый учёт заказов;

— 0 ₽: одна страница, до 50 товаров, базовый учёт заказов; Базовый — 299 ₽/мес: до 100 страниц, до 150 товаров, полноценная CRM, приём онлайн-оплаты и email-рассылки;

— 299 ₽/мес: до 100 страниц, до 150 товаров, полноценная CRM, приём онлайн-оплаты и email-рассылки; Премиум — 599 ₽/мес: без ограничений по страницам и товарам, полный приём оплаты, полный доступ к ИИ.

Разница не только в цифре. За 299 ₽/мес в 🌱kvitly вы получаете сайт, магазин, приём оплаты, CRM и рассылки сразу. На Tilda за 500–750 ₽/мес это конструктор, к которому магазин, оплату и рассылки нужно докупать и настраивать отдельными сервисами. Актуальные тарифы всегда есть на странице тарифов kvitly.

Когда лучше выбрать Tilda, а когда — 🌱kvitly

Честно о том, кому что подойдёт.

Tilda — хороший выбор, если:

вам нужен в первую очередь дизайн: лендинг, промо-страница, портфолио;

вы готовы собирать оплату, CRM и рассылки из отдельных сервисов;

важен экспорт кода или тонкая ручная вёрстка.

🌱kvitly — лучше, если:

у вас бизнес с продажами: магазин, заказы, приём оплаты;

хотите вести сайт, клиентов и деньги в одном месте;

нужен сайт быстро и без кода, с помощью ИИ;

важна понятная цена, в которую уже всё включено.

Как перейти с Tilda на 🌱kvitly

Переезд с одного конструктора на другой часто пугает страхом потерять позиции в поиске. На деле сайт можно перенести без потери трафика, если сохранить структуру и URL-адреса и настроить переадресацию. Мы разбирали это подробно в статьях «как перенести сайт в kvitly и не потерять позиции» и «что произойдёт с позициями при переносе на новую платформу».

Часто задаваемые вопросы

Что лучше для интернет-магазина — Tilda или 🌱kvitly?

Если магазин — основа бизнеса, 🌱kvitly удобнее: каталог, заказы и приём оплаты встроены и работают из коробки. В Tilda магазин собирается из корзины плюс сторонней платёжной системы, которую нужно подключать и обслуживать отдельно.

🌱kvitly дешевле Tilda?

На сопоставимых задачах — да. Базовый тариф 🌱kvitly стоит 299 ₽/мес и уже включает магазин, CRM, приём оплаты и рассылки. Ближайший платный тариф Tilda — от 500 ₽/мес, и это только конструктор без встроенной оплаты и CRM.

Можно ли перенести сайт с Tilda на 🌱kvitly?

Да. Контент и структуру можно перенести, а чтобы не потерять позиции в поиске, важно сохранить URL-адреса и настроить редиректы — как описано в нашем гайде по переносу сайта.

Есть ли у 🌱kvitly бесплатный тариф?

Да, тариф Стартовый бесплатный: одна страница и до 50 товаров. А все платные тарифы можно попробовать бесплатно в течение пробного периода без привязки карты.

Нужен ли для 🌱kvitly отдельный сервис приёма оплаты?

Нет. Приём оплаты встроен: вы подключаете платёжный сервис по ключам прямо в панели, и 🌱kvitly не берёт свою комиссию с платежей.

Итог

Tilda — сильный конструктор, если ваша задача сделать красивый сайт или лендинг, а оплату и клиентов вы готовы вести в других сервисах. 🌱kvitly выигрывает, когда нужен не просто сайт, а бизнес в одном окне: сайт, магазин, приём оплаты, CRM и рассылки вместе, плюс ИИ, который ускоряет запуск. Если вы продаёте товары или услуги — попробуйте kvitly и соберите первый сайт с магазином за вечер.

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