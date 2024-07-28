Многостраничность и продвинутая работа с меню

Изначально наш сервис был рассчитан на одностраничные сайты, даже название мы подбирали именно с этой идеей в голове. Но чем больше мы делали сайтов и чем более крупные организации использовали нашу платформу, тем чаще нас стали просить добавить возможность создавать вложенные страницы. Сегодня мы официально запускаем многостраничность и хотели бы рассказать о том, для чего подойдет такой вид сайтов и как это поможет вам и вашему бизнесу.

Зачем это нужно?

Во-первых, хотелось бы отметить, что возможность создавать дополнительные страницы, никак не умаляет принципа и эффективности одностраничных сайтов. Вложенные страницы позволяют более удобно размещать информацию и выносить с главной страницы некоторые данные, чтобы не перегружать лендинг.

Во-вторых, использование нескольких страниц позволяет создавать более удобные сайты компаний с лендингами под каждый вид услуг. Вы можете сделать основную страницу с общей информацией о компании, а на внутренних разместить посадочные страницы с услугами или товарами, которые вы предлагаете. Такой подход позволит эффективнее использовать контекстную рекламу.

Ну и в-третьих, вы можете делать сплит-тестирование (его ещё называют A/B-тестированием). Создавая разные версии сайтов и отслеживая их эффективность, можно повысить конверсию и получать больше клиентов из того же числа посещений.

Как это работает?

Теперь в редакторе сайта на панели навигации видно какая страница сейчас редактируется. Если ваш сайт размещается на тарифном плане Бизнес, то возле названия страницы появится значок шестеренки с настройками.

При нажатии на шестеренку (или даже на название страницы), откроется меню управления страницами сайта. Здесь вы можете переключаться между уже созданными страницами, а также создавать новые, редактировать и удалять их.

Одной из сложностей, с которой мы столкнулись при разработке этого функционала, оказалось управление меню сайта. Изначально оно строилось по списку разделов на странице. На многостраничном же сайте, меню строится совершенно по-другому. Чтобы всем было удобно, был добавлен специальный глобальный режим работы меню.

Теперь вы можете переключиться на такой режим в настройках страницы и использовать одно и то же меню на всем сайте или включить и настроить локальное меню на любом из лендингов.

Кроме этого, появилась возможность добавлять произвольные пункты в меню — это могут быть как ссылки на другие страницы, свободные ссылки и даже JavaScript.

Что дальше?

Несколько наших клиентов уже перешли на многостраничные сайты. Вы можете оценить отдельные страницы под каждое направление на сайте «Фотографа Павла Бучика» и вынесенный на отдельную страницу каталог на сайте Глянцевый ламинат Elesgo в Беларуси. Мы будем продолжать наблюдать за тем, как используется этот функционал, а в будущем планируем добавить дополнительные возможности для работы с многостраничностью: копирование и перенос блоков между страницами, сквозной подвал для сайта и много другое. Ну и, конечно, будем рады услышать ваши пожелания по развитию Старонки в этом направлении.