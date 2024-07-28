За прошедшие три года у нас всего несколько раз была ситуация, когда сайты клиентов атаковали злоумышленники, а нам приходилось оперативно перенастраивать сервер вручную. Сегодня мы представляем удобный интерфейс для самостоятельного ограничения клиентами доступа к сайту.

Что же значит ограничение доступа к сайту? Во-первых, это возможность закрыть его паролем. Очень пригодится для тех случаев, когда разработка затягивается и вам бы не хотелось, чтобы пользователи видели не готовый сайт. Просто указав логин и пароль в расширении, вы ограничите доступ случайным посетителям и поисковым системам.

Во-вторых, мы добавили возможность блокировать ip-адреса, с которых можно открыть сайт. Мы уже проверяли такой способ для борьбы с троллями, которые отправляли пустые и изначально ложные заказы. Кстати, вы можете не только блокировать одиночные адреса, но и целые подсети. Кроме этого, появилась возможность делать белые списки для посещения сайта, для этого нужно заблокировать все адреса и разрешить доступ с точно известных адресов или подсетей.

Теперь в панели управления есть все настройки, которые предоставляет веб-сервер: редиректы, редактирование DNS-записей, установка SSL-сертификата, ограничение по IP-адресам, загрузка favicon и установка пароля. Мы не планируем останавливаться на этом, следите за обновлениями!