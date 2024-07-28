Ещё несколько функций, которые мы давно хотели добавить: возможность создавать перенаправления со страниц сайта, возможность редактировать DNS-записи прикрепленного адреса. Из-за схожести работы настроек веб-сервера и днс-сервера, мы объединили оба нововведения в одно обновление, но обо всем по порядку.

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Во-первых, поговорим о перенаправлениях. Эта функция сильно поможет в продвинутой настройке SEO, а также для переезда на Старонку с другого движка. Последняя проблема стала более актуальной после запуска нашего конструктора интернет-магазинов.

Создать перенаправление (или как их ещё называют редирект) очень просто. Для этого нужно найти соответствующее расширение и нажать кнопку «Создать новое перенаправление», после чего вы увидите простую форму для добавления. Хотелось бы отдельно отметить, что мы позволяем добавлять как постоянные редиректы по 301 HTTP-коду, так и временные по коду 302.

Во-вторых, это, конечно же, редактирование DNS-записей. Мы давно хотели сделать подобный интерфейс из-за того, что подавляющее большинство наших клиентов передают управление доменами на наши неймсервера. Эта настройка позволит пользоваться множеством дополнительных сервисов, которые они используют в своем бизнесе. Например, подключение собственной корпоративной почты или CRM-системы.

Записи добавляются точно так же, как и перенаправления. В данный момент мы поддерживаем 4 типа записи: ссылка на адрес (А-запись), ссылка на домен (CNAME-запись), почтовый сервер (MX-запись) и текстовую запись (TXT-запись). Некоторые из них имеют собственные настройки, например у MX-записей есть параметр приоритета.

Теперь наша платформа имеет продвинутую настройку сервера через удобный веб-интерфейс. В будущем мы планируем добавить ещё несколько продвинутых инструментов для одноименного тарифного плана.

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