Начнем с определения Куки (cookie) — это незначительный фрагмент текстовых данных, отправленный веб-сервером, и хранимый на компьютере пользователя. Такая передача данных зачастую используется для сохранения информации на стороне юзера: для аутентификации, хранения настроек или сбора статистики.

Рассмотрим конкретный пример, чтобы было проще ориентироваться. Заходим на сайт, просматриваем его, а затем решаем заполнить форму для получения консультации. Вводим имя, номер телефона и электронный адрес. После этого данные упаковываются в файл cookie и сохраняются в браузере. Теперь, при последующих посещениях ресурса, не потребуется заполнять все поля вручную, правильные варианты можно будет выбрать из сохраненных.

<p align="center">![политика конфиденциальности](/blog/content/images/2021/04/pexels-anete-lusina-4792288--1-.jpg)<p>

С одной стороны это очень удобно, с другой существуют cookie файлы, собирающие статистику о поведении пользователей в интернете. В них хранится довольно много личных данных и в теории они могут быть использованы не только для вашего удобства. Поэтому еще в 2016 году на территории ЕС принят закон о защите персональных данных. Согласно ему, сайты не имеют права собирать информацию о пользователях без их согласия. За нарушение этого закона предусмотрен штраф.

А вот в странах СНГ свои правила, которые позволяют отслеживать то, каким образом посетитель сайта обращается с данными. Однако, если вы планируете выходить на европейский рынок, лучше не рисковать и соблюдать все правила. Да и по отношению к вашим клиентам это намного честнее и уважительнее. С нашим новым расширением сделать это очень просто!

Для подключения уведомления о сборе cookie файлов, перейдите в настройки сайта, в раздел «Расширения» и найдите там расширение «Согласие на обработку куки».

<p align="center">![cookie файл](/blog/content/images/2021/04/1.png)<p>

Затем нажмите на кнопку «Добавить» и заполните все поля. Сохраните правки и опубликуйте сайт. Перейдите на сайт и проверьте работу поп-апа.

<p align="center">![куки файл](/blog/content/images/2021/04/2.png)<p>

Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.