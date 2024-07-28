Новый раздел товаров и новые возможности
Егор Курьянович для раздела Обновления
Самое важное и одновременно сложное в создании и редактировании интернет-магазина — управление каталогом товаров. Ведь всё остальное, по сути, это просто интерфейс для удобной продажи этих товаров. Поэтому мы решили сразу взяться за самое-самое — раздел товаров.
Перед тем как заняться разработкой, мы изучили как устроены такие разделы у белорусских и зарубежных сервисов. И, что самое интересное, даже многомиллиардные компании вроде Shopify имеют проблемы с дизайном и функционалом, что уже говорить про остальных. Но мы полны оптимизма и планируем сделать хорошо.
Очевидно, что добавить товары в магазин можно несколькими способами: если товаров не много, то можно просто внести их вручную; можно использовать импорт и экспорт товаров, для этого мы планируем разработать удобный формат, основанный на CSV-файлах, которые можно редактировать в привычном Excel; и, наконец, можно переехать к нам с другой платформы, для этого мы сделаем поддержку форматов экспорта данных из нескольких популярных в Беларуси сервисов.
Мы начали с простого: интерфейса и формы добавления товара. Для начала, выделили несколько базовых полей для каждого из них: название, описание, категорию, бренд и оставили пространство для меток.
После заполнения основных данных, вы сможете отредактировать каждый товар в отдельном окне: загрузить изображения или указать артикул, вес, цену и т.д.
В итоге мы получили простой, но функциональный интерфейс, который позволяет создавать, изменять и удалять товары из каталога. Но это ещё не всё, что нужно для счастья и мы планируем пойти ещё дальше.
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Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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