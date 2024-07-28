Друзья, у нас закончился переходный период после объявления о смене тарифов. Сегодня мы представляем новый интерфейс для выставления счетов. После перехода на годовые подписки и отключения дополнительных услуг, мы смогли его упростить до одной кнопки, но обо всем по порядку.

Во-первых, мы перестали продавать домены, это произошло довольно давно и по независящим от нас причинам. Возможно в будущем мы вернемся к этому в рамках уже другого проекта, а пока мы переделали весь интерфейс добавления нового адреса. Вы, как и прежде, сможете проверять домены в нашей панели управления, но для покупки мы перенаправим вас на сайт регистратора.

Во-вторых, мы обновили сам интерфейс выставления счета. Теперь в нем есть наглядный список функций каждого тарифа, а заполнение реквизитов потребуется на самом последнем шаге, чтобы новым пользователям было проще ознакомиться с тарифами.

Таким образом, теперь каждый из наших сервисов работает только с одной платежной сущностью, что делает оплату более понятной. Мы планируем выпустить ещё как минимум одно обновление связанное с биллингом, чтобы сделать процесс оплаты тарифного плана более удобным и простым!