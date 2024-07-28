Внешний вид сайта играет не последнюю роль в привлечении клиентов. При помощи современных инструментов можно создать красивый сайт, не имея навыков программирования и дизайна. В нашем конструкторе сайтов вы найдете все необходимое, чтобы создать отличный продающий сайт или магазин

Чтобы редактор был еще более гибким и функциональным, мы добавили возможность регулировать отступы в разделах. Это улучшение поможет вам контролировать расстояние от одного блока информации до другого, что поможет еще лучше удерживать внимание клиентов.

Чтобы изменить размер отступов, нажмите на шестеренку в правом верхнем углу раздела. Затем, в открывшихся настройках раздела, выберите нужный размер отступа снизу и сверху. Мы подобрали оптимальные отступы для браузеров и мобильных устройств, просто воспользуйтесь наиболее подходящим вариантом.

<p align="center">![изменение отступов](/blog/content/images/2021/07/-----.png)<p>

Более подробную инструкцию по работе с меню ищите в нашем справочном центре. Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает какого-то функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com