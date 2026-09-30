Хорошая новость для всех, у кого на сайте больше пары страниц: в конструкторе 🌱kvitly теперь есть встроенный поиск. Он ищет одновременно по каталогу товаров, по страницам сайта и по публикациям в блоге — посетителю больше не нужно гадать, в каком разделе лежит то, что ему нужно.

Зачем сайту своя строка поиска?

Люди привыкли искать, а не листать. Когда на сайте нет поиска, посетитель, не нашедший нужное за несколько секунд, закрывает вкладку — и уходит к конкурентам. Внутренний поиск сокращает путь от интереса до покупки или заявки до одного запроса.

Что умеет новый поиск

Ищет по товарам , страницам и статьям блога сразу — в одном окне.

, и сразу — в одном окне. Показывает товары с фотографией и ценой , чтобы покупатель сразу понял, то ли это.

, чтобы покупатель сразу понял, то ли это. Работает на всех страницах сайта, включая карточки товаров и статьи.

На смартфонах поиск находится в мобильном меню и не перегружает шапку.

Как добавить поиск на сайт

Зайдите в Дизайн-редактор, откройте настройки Меню и подвал и перейдите в пункт Поиск, переведите переключатель в активное состояние. После публикации в шапке появится значок лупы — и поиск заработает на всём сайте. Ничего настраивать дополнительно не нужно: новые товары и статьи попадают в результаты автоматически.

Особенно полезно, если у вас

магазин с широким ассортиментом — покупатель вводит название и сразу видит нужные позиции;

с широким ассортиментом — покупатель вводит название и сразу видит нужные позиции; сайт компании с разделами про услуги, цены и доставку — ответы находятся без звонка менеджеру;

с разделами про услуги, цены и доставку — ответы находятся без звонка менеджеру; блог — полезные материалы продолжают приводить читателей даже через год после публикации. Как завести блог на своём сайте, мы рассказывали в статье «Вашему бизнесу нужен блог или новости? Легко!».

На каких тарифах работает поиск?

Поиск входит в тарифы Базовый и Премиум — никаких дополнительных платежей.

Мы только начинаем

Это первая версия поиска, и мы будем его развивать. Поделитесь с нами, чего вам в нём не хватает, — лучшие идеи попадут в следующие обновления.

Попробуйте поиск на своём сайте в 🌱kvitly уже сегодня! 🔍