Встроенный поиск в 🌱kvitly: товары, страницы и статьи в одном окне
Наталия Усова для раздела Обновления
Хорошая новость для всех, у кого на сайте больше пары страниц: в конструкторе 🌱kvitly теперь есть встроенный поиск. Он ищет одновременно по каталогу товаров, по страницам сайта и по публикациям в блоге — посетителю больше не нужно гадать, в каком разделе лежит то, что ему нужно.
Зачем сайту своя строка поиска?
Люди привыкли искать, а не листать. Когда на сайте нет поиска, посетитель, не нашедший нужное за несколько секунд, закрывает вкладку — и уходит к конкурентам. Внутренний поиск сокращает путь от интереса до покупки или заявки до одного запроса.
Что умеет новый поиск
- Ищет по товарам, страницам и статьям блога сразу — в одном окне.
- Показывает товары с фотографией и ценой, чтобы покупатель сразу понял, то ли это.
- Работает на всех страницах сайта, включая карточки товаров и статьи.
- На смартфонах поиск находится в мобильном меню и не перегружает шапку.
Как добавить поиск на сайт
Зайдите в Дизайн-редактор, откройте настройки Меню и подвал и перейдите в пункт Поиск, переведите переключатель в активное состояние. После публикации в шапке появится значок лупы — и поиск заработает на всём сайте. Ничего настраивать дополнительно не нужно: новые товары и статьи попадают в результаты автоматически.
Особенно полезно, если у вас
- магазин с широким ассортиментом — покупатель вводит название и сразу видит нужные позиции;
- сайт компании с разделами про услуги, цены и доставку — ответы находятся без звонка менеджеру;
- блог — полезные материалы продолжают приводить читателей даже через год после публикации. Как завести блог на своём сайте, мы рассказывали в статье «Вашему бизнесу нужен блог или новости? Легко!».
На каких тарифах работает поиск?
Поиск входит в тарифы Базовый и Премиум — никаких дополнительных платежей.
Мы только начинаем
Это первая версия поиска, и мы будем его развивать. Поделитесь с нами, чего вам в нём не хватает, — лучшие идеи попадут в следующие обновления.
Попробуйте поиск на своём сайте в 🌱kvitly уже сегодня! 🔍
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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