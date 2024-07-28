Раньше в нашем конструкторе клиенты могли загрузить только свои фотографии, чтобы в будущем использовать их на сайте. В связи с этим часто возникали сложности с поиском красивых изображений в хорошем качестве, да еще и со свободной лицензией (разрешением на использование в коммерческих целях). Чтобы помочь клиентам в этом вопросе, мы писали полезные статьи, в которых собирали хорошие и бесплатные ресурсы.

Благодаря нашему обновлению, теперь найти и добавить изображение на сайт стало гораздо проще. А главное вам больше не нужно задумываться о том, какого размера должна быть картинка, чтобы она хорошо выглядела в качестве фона раздела на экране ноутбука или компьютера. И, что самое главное, все фотографии можно использовать, не боясь получить штраф за нарушение авторских прав.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо перейти в библиотеку медиа-элементов во вкладку «Коллекция фотографий», ввести в поле запрос (желательно на английском, так вы получите гораздо больший выбор фотографий)

И нажать на кнопку «Поиск».

Просто выберите наиболее подходящее изображение и нажмите на него и дождитесь, пока откроется вкладка «Настройки».

Все выбранные вами фотографии будут храниться во вкладке «Мои изображения», это позволит вам быстро использовать их в других разделах или на других страницах сайта.

Еще одна полезная функция, которую мы для вас подготовили -- теперь вы можете любое изображение, загруженное ранее из коллекции фотографии или с компьютера, открыть в новом окне и сохранить. Чтобы это сделать, нажмите на стрелочку в правом верхнем углу картинки.

Также теперь, чтобы загрузить в библиотеку медиа-элементов свои фото с компьютера, вы можете просто выбрать нужные на диске и перетащить их в поле с кнопкой «Загрузить».

Мы благодарны, что вы помогаете нам своими просьбами, отзывами и обратной связью становиться лучше и лучше с каждым днем.

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.