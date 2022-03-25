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Настройка контента и блоков
О редактировании сайта: как обновлять текст и изображения, работать с блоками и структурой страниц т.д.
- Как настроить редирект
- Как настроить подвал
- Как настроить шрифты
- Как настроить меню
- Как добавить карту
- Как добавить ссылку на WhatsApp
- Как добавить ссылку в текст
- Как добавить логотип в меню?
- Как добавить иконку на сайт
- Как переместить, удалить или скрыть блок?
- Как добавить видео Instagram
- Как добавить видео на обложку
- Как добавить ссылки на соцсети?
- Как добавить видео YouTube
- Как настроить форму заказа
- Как сделать выпадающее меню
- Как сделать кликабельным номер телефона, email или ссылки на социальные сети?
- Как настроить автоматическую отправку писем
- Как добавить изображение на сайт
- Как добавить ссылку в изображение