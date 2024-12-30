База знаний 🌱kvitly
Что такое 🌱kvitly
Создавайте сайты и магазины, принимайте заказы и платежи, общайтесь с клиентами, автоматизируйте бизнес. Без программистов, непонятных интеграций и сложных настроек.
С 🌱kvitly вам не придется искать другие сервисы, чтобы развивать бизнес с комфортом.
https://www.youtube.com/watch?v=8mjQGuEgxBE
Создавайте сайт для вашего бизнеса
Можно начать с подходящего шаблона и адаптировать его под себя в простом конструкторе. За пару минут вы можете опубликовать красивый сайт, который расскажет о вашем бизнесе и поможет найти партнеров и клиентов.
- Визуальный редактор. Удобное управление дизайном и контентом сайта.
- Встроенная аналитика. Автоматический сбор данных о посещаемости и конверсиях.
- Конструктор форм. Понятный конструктор форм для приема заявок.
- Поисковая оптимизация. SEO-настройки для страниц, редиректы, фавиконки и не только.
Создавайте продающие лендинги для услуг
Соберите одностраничный сайт из блоков на основе шаблона, принимайте заявки и продавайте свои услуги. С нашей аналитикой вы всегда будете знать эффективность всех страниц.
- Дизайн-редактор. Страницы легко собираются из готовых блоков и отлично выглядят.
- Онлайн-платежи. Подключайте онлайн оплату в 2 клика.
- Сбор заявок. Гибкое размещение форм заказа на странице поможет собрать как можно больше лидов.
Создавайте онлайн магазин за 5 минут
Добавьте товары с описаниями и фото, и мы автоматически построим настоящую витрину. Легко управляйте товарами, способами доставки и оплаты и следите за заказами.
- Варианты товаров. Продаете разные вариации одного товара? Это можно легко настроить.
- Разные способы оплаты. Предлагайте клиентам оплачивать заказы любыми удобными им способами.
- Управление заказами. Все заказы в одном месте и вы всегда знаете их статус.
Получайте оплату онлайн
Подключайте платежные системы, и ваши покупатели смогут оплачивать покупки онлайн легко и безопасно. Выставление счетов и получение оплаты стало совсем простым!
- Никакой комиссии. Мы не берем комиссию с платежей ваших клиентов и никогда не будем это делать.
- Безопасность. Мы направляем ваших клиентов на безопасные страницы платежных систем и ничего не храним у себя.
Планируйте автоматическую отправка писем
Создавайте красивые письма и настраивайте авто-отправления для разных событий, например при оплате. Используйте уже готовые цепочки сообщений или стройте свои сценарии. Делайте массовые рассылки, которые дочитывают до конца.
- Системные письма. Рассказывайте вашим клиентам, что происходит с их заказом.
- Сервисы рассылок. Формируйте списки для отправки рассылок из сторонних сервисов.
Общайтесь с клиентами
Все заказы попадут прямиком в удобную CRM-систему, где можно отслеживать их статус, делать заметки или помечать тегами. Не упустите ни одного клиента.
- Управление заказами. Заказы удобно просматривать, редактировать, и вы всегда знаете их статус.
- Работа с контактами. Формируйте и выгружайте списки контактов для массовых действий.
Базовые возможности
Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly
- Хостинг. Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.
- Мобильные интерфейсы. Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.
- Свой домен. Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.
- Поддержка. Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.
- Постоянное улучшение. Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.
- Приятный опыт ваших клиентов. Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.
Примеры сайтов созданных в 🌱kvitly.
Сколько стоит?
Создание сайта в 🌱kvitly бесплатно, т.е. за саму разработку сайта вы ничего не платите. Также у вас нет никаких ограничений по времени создания сайта (после 7 тестовых дней сайт будет перенесен в архив, но доступ к редактированию у вас будет всегда).
Оплачивать нужно, как и всем владельцам сайтов, только за 2 вещи:
домен:
- домены .by или .бел — 33 Br в год
- домены других зон согласно ценам регистраторов доменных имен
размещение сайта (тарифный план на выбор):
Для Беларуси
- «Стартовый» — 0 Br /мес. Совершенно бесплатно навсегда!
- «Базовый» — 154.80 Br в год (15,50 Br /мес.)
- «Продвинутый» — 310.80 Br в месяц (32,50 Br /мес.)
Для России
- «Стартовый» — 0 ₽ Совершенно бесплатно навсегда!
- «Базовый» — 3588 ₽ в год (375,00 ₽ /мес.)
- «Продвинутый» — 7188 ₽ в месяц (750,00 ₽ /мес.)
С детальным сравнением тарифных планов можно ознакомиться здесь.
Полезные материалы
Создание первого сайта после регистрации
Настройка сайта после его создания
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