База знаний 🌱kvitly
Как настроить домен
- зайти в панель управления регистратора доменов, где вы его купили
- найти раздел «Настройки DNS-записей»
- выбрать «Использовать другой хостинг-провайдер»
- прописать для Беларуси NS1 — ns1.by.kvitly.com а в NS2 — ns2.by.kvitly.com для России NS1 — ns1.ru.kvitly.com а в NS2 — ns2.ru.kvitly.com
- если возникают вопросы, обращайтесь в поддержку регистратора имен
Чтобы ваш сайт начал открываться по выбранному имени, нужно выполнить два условия: прикрепить домен к сайту в панели управления 🌱kvitly и настроить его в кабинете хоcтера, у которого он был приобретен.
Если вы настроили домен, но еще не подключили его к сайту, инструкцию по подключению найдете по ссылке ниже.
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