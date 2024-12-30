Как настроить домен

зайти в панель управления регистратора доменов, где вы его купили

найти раздел «Настройки DNS-записей»

выбрать «Использовать другой хостинг-провайдер»

прописать для Беларуси NS1 — ns1.by.kvitly.com а в NS2 — ns2.by.kvitly.com для России NS1 — ns1.ru.kvitly.com а в NS2 — ns2.ru.kvitly.com

если возникают вопросы, обращайтесь в поддержку регистратора имен

Чтобы ваш сайт начал открываться по выбранному имени, нужно выполнить два условия: прикрепить домен к сайту в панели управления 🌱kvitly и настроить его в кабинете хоcтера, у которого он был приобретен.

Если вы настроили домен, но еще не подключили его к сайту, инструкцию по подключению найдете по ссылке ниже.

Как прикрепить домен