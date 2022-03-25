Как настроить домен в России
- зайти в панель управления регистратора доменов, где вы его купили
- найти раздел «Настройки DNS-записей».
- выбрать «Использовать другой хостинг-провайдер»
- прописать для России NS1 — `ns1.ru.kvitly.com` а в NS2 — `ns2.ru.kvitly.com`
- если возникают вопросы, обращайтесь в поддержку регистратора имен
Чтобы ваш сайт начал открываться по выбранному имени, нужно выполнить два условия: прикрепить домен к сайту в панели управления 🌱kvitly и настроить его в кабинете хоcтера, у которого он был приобретен.
Если вы не хотите по какой-то причине полностью делегировать управление доменом нам (мы рекомендуем это делать для корректной работы всех интеграций и расширений), существует несколько альтернатиыных способов настройки домена.
CNAME (ВНИМАНИЕ! в таком случае не будут работать расширения связанные с DNS):
- RU: cname.ru.kvitly.com
A-records (ВНИМАНИЕ! В таком случае не будут работать расширения связанные с DNS и возможно нужно будет обновлять запись в случае технических работ):
- RU: 5.178.85.210
CNAME можно использовать для поддоменов (но некоторые регистраторы такие как клаудфлер дают их и для основных доменов), A-записи самый нерекомендуемый вариант, но будет работать для всех остальных случаев
Если вы настроили домен, но еще не подключили его к сайту, инструкцию по подключению найдете по ссылке ниже.
