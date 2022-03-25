В современном мире каждый желающий может создать свой интернет-магазин. Его функционал и обертка полностью зависят от имеющегося бюджета. Кто-то ценит свое время и готов потратить крупные суммы на создание сайта “под ключ”. Кому-то проще воспользоваться конструктором и разработать магазин самостоятельно.

Однако сейчас недостаточно обычной идеи и ее качественного исполнения. Ведь в интернете ежедневно появляются десятки тысяч новых ресурсов. Молодому интернет-магазину придется конкурировать с акулами рынка и еще сотней мелких магазинчиков. Поэтому так важно понимать, что успех предприятия будет полностью зависеть от усилий и времени, вложенных в продвижение.

Разумеется, у всех компаний разные возможности, целевая аудитория и каналы для продвижения. Но есть ключевые стратегии, которые можно успешно применить к большинству интернет-магазинов. В этой статье мы покажем 20 способов для продвижения своего бизнеса. О некоторых из них вы наверняка слышали, какие-то будут новыми, но все они достаточно эффективны.

<p align="center">![как продвигать интернет-магазин](/blog/content/images/2021/04/0.jpg)<p>

№ 1 Конкурсы и розыгрыши

Этот способ отлично подойдет для недавно созданных интернет-магазинов. Организовав конкурс или розыгрыш, вы сможете легко заявить о себе. Попробуйте презентовать пробники услуг или сразу вручить приз, состоящий из продукции компании. Так вы заработаете лояльность потенциальных клиентов и повысите охват в социальных сетях. Отметим, прибегать к такой стратегии слишком часто не стоит, в противном случае пользователи привыкнут все получать бесплатно.

Для организации конкурса можно использовать разные каналы: сайт, социальные сети или обратиться к подходящим блогерам. Помимо этого, не лишним будет попробовать опубликовать посты в тематический группах или СМИ. Под любыми публикациями обязательно добавьте соответствующие хэштеги, так ваши посты увидит еще большее количество пользователей.

№ 2 Секретные распродажи

Многие люди уже не стремятся выискивать скидки и выгодные предложения. В большинстве крупных магазинах они организовываются каждую неделю. Зачастую клиенты воспринимают такие акции как маркетинговый ход или уловку. Да и не для кого ни секрет, что на таких мероприятиях могут обмануть и заранее поднять стоимость товара, чтобы после сделать вид ценопада.

В таких случаях прекрасно сработают секретные распродажи. Их стоит подать как нечто эксклюзивное, ограниченное по количеству и времени. Идеально сделать адресную [рассылку](/blog/kak-nastroit-e-mail-rassylku/) с уникальным предложением. Помимо этого важна честность перед клиентами. Распродажа обязательно должна состояться, а клиенты должны увидеть реальные скидки на продукцию.

<p align="center">![интернет-магазин](/blog/content/images/2021/04/1-1.jpg)<p>

№ 3 Демо версия товара и пробники

В стремлении завоевать доверие клиентов компании постоянно придумывают сомнительные методы продвижения: “честные” отзывы у блогеров в обмен на продукцию, комментарии, написанные знакомыми или доверенным лицом. А некоторые предпочитают раздавать пробники. И, пожалуй, это наиболее выигрышная политика. Ведь если вы появились недавно на рынке, то люди еще не знакомы с качеством вашего продукта. Бесплатная демо версия товара или пробник за символическую стоимость позволит пользователям попробовать продукцию и принять решение.

№ 4 Напоминания

Привлечь новых покупателей намного проще, чем их удерживать и побуждать возвращаться снова и снова. Чтобы пользователь постепенно стал постоянным клиентом, рекомендуем организовать рассылку с напоминаниями. Для этого, при оформлении заказа, запросите электронную почту и согласие на получение писем. В них периодически присылайте уведомления об акциях, новых товарах, изменении ассортимента или персональные подборки с товарами. Если есть возможность, то в такие рассылки можно добавить тематические статьи. К примеру правила эксплуатации мебели или советы по уходу за кожей.

№5 Оптом дешевле

Как замотивировать клиента купить больше или увеличить стоимость одного чека? Все достаточно просто! Попробуйте организовать выгодные предложения при покупке оптом. Два + один = четыре, приобретите два товара из одной категории, один из любой другой и получите четвертый в подарок. Или купите аксессуары на определенную сумму и получите 30% на следующий заказ.

<p align="center">![продвижение интернет-магазина](/blog/content/images/2021/04/2-1.jpg)<p>

№6 Перекрестные продажи

Этот способ лучше всего продемонстрировать на примере. Допустим, клиент купил велосипед, тут можно предложить дополнительно приобрести подставку, щитки для колес и смазку для цепи. Разумеется, это совсем необязательный комплект, однако многие велосипеды идут без защитных щитков, а чистить цепь и смазывать ее все равно требуется регулярно. Поэтому лучше сразу предложить несколько вариантов на рассмотрение и попробовать оформить еще один чек. Такое предложение реализуется с помощью страницы с благодарностью или почтовой рассылки.

№7 Забытая корзина

Согласно исследованиям, примерно 70% пользователей оставляют корзину, так и не начав оформление заказа. Причин у этого может быть масса: недостаточно времени и все было сделано впопыхах, отключение интернета, клиенты нашли лучшее предложение или решили посмотреть суммарную стоимость заказа. Как с этим бороться? Достаточно периодически присылать автоматические напоминания. В них предложите скидку или бонус за покупку и ненавязчиво попросите заглянуть в корзину.

Стоит отметить, что это будет актуально только для магазинов с личным кабинетом для пользователей, где они указывают электронную почту.

№8 Разнообразие платформ

Потребителю крайне важно делать покупки в удобном для себя формате. Поэтому интернет-магазин должен быть представлен на разных площадках: основной сайт, Instagram и другие социальные сети. На всех обязательно наладьте обратную связь, а также подключите возможность связаться с вами через мессенджеры. Помимо этого, на каждой площадке стоит своевременно обновлять ассортимент. Безусловно, это прибавит работы и займет немало времени. Однако далеко не все ищут товары через обычный поиск. Многим проще и удобнее что-то искать именно в социальных сетях и там же совершать покупки.

<p align="center">![интернет-магазин в инстаграм](/blog/content/images/2021/04/3-1.jpg)<p>

№9 Онлайн-консультант

Пользователи привыкли получать ответы на свои вопросы здесь и сейчас. Они не станут открывать более детальное описание товара и читать его. Поэтому на сайте крайне важно установить онлайн-помощника, где все желающие смогут что-то спросить в реальном времени. Для автоматизации процесса установите чат-бот, который станет отвечать на самые популярные запросы. А для всего остального выделите несколько специалистов. Тут важно понимать, даже самый идеальный интернет-магазин и продуманный UX-дизайн не исключит точечные проблемы или нюансы.

№10 Персональные рекомендации

Как правило, в магазинах товары или реклама на них показывается исходя из истории уже просмотренных страниц. Это не всегда эффективно и лучше всего попробовать создать персонализированные подборки и сделать рассылку с ними. Пожалуй, организовать такой процесс не так просто. Для это придется ознакомиться с каждой историей действий клиента на сайте и попробовать угадать возможные варианты. Однако это с лихвой окупится, ведь пару метких попаданий заинтересуют пользователя и заставят его вернуться снова.

№11 Реклама у блогеров

Реклама у блогеров сегодня находится на пике популярности. Тысячи людей доверяют советам медийных лиц. Но из-за этого происходит перенасыщение рекламным контентом. Если блогер делает такие интеграции с завидной регулярностью, то ему со временем перестанут доверять. Поэтому, выбирая этот способ, стоит обратить внимание на несколько важных моментов. Первое, потратьте время и найдите микроинфюэнсеров у которых будет до 10-20 тысяч подписчиков. Второе, выберите только тех, кто так или иначе связан с тематикой вашей компании. И третье, свяжитесь с блогером и согласуйте формат сотрудничества, а также спросите про статистику прошлых рекламных кампаний.

<p align="center">![интернет-магазин реклама](/blog/content/images/2021/04/4.jpg)<p>

№12 Отзывы или пользовательский контент

Все прекрасно видят, что любая реклама отредактирована и представляет из себя идеальную картинку. Даже с учетом бодипозитивных движений в последние года она слишком безукоризненна. Все модели сидят на правильном питании, ходят в залы, а неровности кожи исправляются в редакторе. Для демонстрации товара выставляется правильное освещение, контрастность, а цвет так или иначе поправляется. Кому интересно на это смотреть? Клиент хочет узнать о реальном качестве и виде товара. С этим помогут отзывы или специальный пользовательский контент. В Instagram можно создать хэштег и просить пользователей периодически под ним публиковать свое мнение о продукте. Так вы покажите настоящее мнение и реальный пример товара.

№13 Региональный маркетинг

Любой интернет-магазин может работать на территории разных стран. Но клиентам приятнее заказывать товары у местных фирм, которым они доверяют. Чтобы выйти на разные локальные рынки, создайте сразу несколько сайтов и укажите в них регион, местоположение на картах. Добавьте в описании особый формат сотрудничества. А если у вас получится организовать склады в разных городах, то это значительно упростит доставку и получение заказов.

№14 Оптимизация сайта

Интернет-магазины могут продвигаться органически, особенно если выбранная ниша относительно пуста. Для этого потребуется оптимизировать все страницы на сайте: указать alt для фотографий, прописать данные для поисковой выдачи — description, title, добавить фавиконку и изображение для социальных сетей, придумать оригинальное название для разделов и описание товаров, чтобы оно не дублировало социальные сети, добавить отзывы, указать стоимость товаров и услуг, поработать над юзабилити.

<p align="center">![интернет-магазин под ключ](/blog/content/images/2021/04/5-1.jpg)<p>

№15 Форма обратной связи

Это один из самых важных элементов в интернет-магазине. Слишком длинная форма обратной связи или непонятные условия доставки отпугнут клиента. Ему попросту не захочется заполнять 10 полей непонятно зачем. Постарайтесь все максимально упростить: ФИО, если вы планируете перезванивать, поле с электронной почтой для отчетов и приема платежей онлайн, комментарий для небольших сообщений и возможности оставить адрес. Кроме того, выделите отдельную страницу для подробного описания способов доставки. А затем оставьте ссылку на эту страницу сразу в нескольких местах на сайте.

№16 Сайты отзовики

Помимо отзывов на самом сайте у вас обязательно должны быть обзоры в отзовиках. Это площадки, где люди оставляют развернутые отзывы с фотографиями на различную продукцию. Любой бизнес должен присутствовать на подобных ресурсах. Иногда такие публикации могут выходить в топ по определенным запросам и служить отличным пиаром. Поэтому создайте профиль компании на отзовике и предлагайте небольшие бонусы клиентам за комментарии на отзовиках.

№17 Блог

Поток потенциальных клиентов может прийти из абсолютно любого канала. Чтобы их расширить и заполнить пробелы по низкочастотным запросам, лучше всего создать блог. Тематические публикации помогут скоротать время пользователям, повысят лояльность к вашему продукту и просто создадут интерес вокруг фирмы. В блоге можно разместить кейсы ваших клиентов, рассказать их истории развития, а также можно показать продукты в необычном свете. Если это материалы для отделки, напишите о том, как их можно использовать в быту или для дизайна. В бьюти сфере тем для статей еще больше, достаточно только внимательно посмотреть: модные подборки, прогноз тенденций, интервью с местными дизайнерами.

<p align="center">![интернет-магазин статьи](/blog/content/images/2021/04/6-1.jpg)<p>

№18 Оплата и доставка

Один из наиболее важных моментов, на который стоит обратить внимание при создании интернет-магазина. Постарайтесь интегрировать как можно больше способов оплаты: карта, ЕРИП, наличными при получении заказа. То же самое касается и доставки. Чем больше вариантов, тем лучше: по почте наложенным платежом, курьером по городу, самовывоз из пункта выдачи. У клиента обязательно должен присутствовать выбор сразу из нескольких вариантов. Это, в первую очередь, проявление заботы и внимания по отношение к нему.

№19 Гиды

Пожалуй, этот пункт напрямую связан с созданием своего блога и развития в социальных сетях. Тут стоит сделать акцент на проработке материалов помогающих принять решение и совершить покупку: гиды, подборки с советами от экспертов, интересные идеи и тренды. Для каждой тематики или раздела придумайте свои хэштеги и разместите их в профиле компании. Так клиенты будут быстро ориентироваться и находить полезные статьи.

№20 Программы лояльности

Последний в списке, но не последний по значению способ продвижения. Создавайте для постоянных клиентов интересные программы лояльности. Сюда могут входить не только выгодные предложения, индивидуальные подборки и скидки. Разнообразьте их чем-то новым и свежим. Например, свое мобильное приложение или элементы геймификации. Как минимум вы добьетесь большей вовлеченности в продукт.

<p align="center">![интернет-магазин сделать](/blog/content/images/2021/04/7-1.jpg)<p>

Заключение

Многие из этих способов лежат на поверхности и определенно вы с ними не раз сталкивались. Но, как показывает практика, начиная свой бизнес и открывая интернет-магазин их часто игнорируют. Появляется тысяча других неотложных дел и срочных вопросов. А тем временем именно эти моменты играют решающую роль в привлечении и удержании клиентов. Поэтому не забывайте о них и обязательно используйте!