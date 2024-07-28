Прямо сейчас тысячи людей хотят организовать свой бизнес. Они сидят на нудной работе и продумывают в своей голове план отступления. У них есть желание реализовать себя как профессионала своего дела и добиться стабильности и финансовой независимости. Но стоить планы это одно, а реализовать их совсем другое.

Начиная свой бизнес, любой предприниматель сталкивается с рядом страхов и стереотипов: что нужны приличные денежные вложения, которых, разумеется, пока нет, что необходимо привлекать инвестиции извне, что надо обладать полезными связями, а на текущей работе их не так много. Все это давит на человека и заставляет его отказаться от активных действий еще на начальном этапе.

И куда же без страха конкуренции? Он способствует поиску свободных узких ниш и ограничению себя в выборе. На самом деле, конкуренция — это мощнейший двигатель торговли. Если в выбранной нише есть конкуренты, значит на продукт имеется спрос. Кроме того, на основе анализа конкурентов вы сможете разработать уникальную стратегию для бизнеса с уже проверенными на практике методами работы.

Как показывает практика — любую нишу можно покорить, даже с большим количеством конкурентов. В этой статье мы расскажем три основных правила, которые помогут добиться результата.

Целевая аудитория

Первый пункт над которым надо серьезно задуматься, это целевая аудитория. Иногда кажется, что понять кто твой потребитель очень просто. Однако это далеко не всегда так. Для наглядности приведем пример:

Вы захотели начать заниматься дизайном сайтов на заказ. И сразу столкнулись с тем, что сейчас существует большой выбор конструкторов сайтов. В них уже есть готовые дизайны блоков, свои клиенты, у которых есть сайты и они не готовы от этого отказываться. Это удобно, это порядком дешевле по стоимости и отлично подходит для небольших фирм и организаций.

А теперь представьте крупные компании, у которых еще нет сайтов. Они готовы вложить деньги в разработку и дизайн сайта, так как это их лицо в интернете. У них есть средства для того, чтобы поручить эту работу другим специалистам. Сюда же могут подойти и фирмы стремящиеся идти в ногу со временем. Возможно, у них уже есть свой сайт, но он устарел и выглядит непрезентабельно. Но они прекрасно понимаю, какую роль сейчас играет дизайн сайта.

Поэтому подойдите серьезно к анализу целевой аудитории. Важно понять на кого будет направлена ваше внимание. На современных, предпринимателей прекрасно понимающих зачем им нужны ваши услуги или на небольшой частный бизнес, пробующий стать на ноги и не готовый к экспериментам. Точно определив свою целевую аудиторию вам не придется переживать из-за конкурентов.

Стоимость

Второй пункт — определить свою стоимость на рынке. Понятно, что на начальном этапе предприниматели в качестве своего преимущества выделяют низкую цену. Но стоит отметить — это время проходит, а повышать стоимость услуг никто не торопится. У человека зарождается внутренний страх, что при повышении тарифов он потеряет своих постоянных клиентов, а новые не захотят покупать за такую цену.

Напрасно, ведь растет бизнес и качество продукта, соответственно и стоимость на него. Оставляя планку на прежнем уровне вы скорее всего будете привлекать «халявщиков». Они часто остаются недовольными и закидывают кучей претензий, но при этом не готовы вкладываться. Это явно не тот пласт клиентов за которых стоит бороться и переживать.

Ценность

Третий и последний пункт — это создание продукта, который будет ценнее, чем его стоимость. Сделайте так, чтобы клиент был доволен и смог смело порекомендовать вас своим знакомым. Пожалуй, реализовать это правило на практике сложнее всего.

Хочется отметить, что создавать идеальный товар совсем не обязательно. У каждого бизнеса есть свои плюсы и минусы. Для реализации этого пункта достаточно проработать какую-нибудь одну область и стараться ее развивать. Так, одни предприниматели выигрывают от качества услуг, другие могут удивить потрясающей клиентской поддержкой, а третьи всегда вкладываются в срок.

Решили открыть свое дело? Замечательно! Используйте эти три простых правила и у вас обязательно все получится.