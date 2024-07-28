В одной из наших прошлых записей мы поделились с вами несколькими секретами о продвижении сайта в поисковых системах. А сегодня, у нас гостевой пост от Елизаветы, которая расскажет о 5 простых шагах, которые помогут значительно улучшить конверсию вашего сайта, превратив посетителя в лояльного клиента.

Мобильные девайсы везде и повсюду

Согласно официальной статистике от Google, около 50% поисковых запросов приходится на мобильные девайсы (планшеты и смартфоны). Вы просто не можете себе позволить игнорировать эту цифру. Это означает, что Ваш сайт обязан быть “mobile friendly” (адаптирован под просмотр на мобильных устройствах). Если же, зайдя со своего iPhone или Android устройства, Вы видите ужасный и кривой сайт, то Вы потенциально можете потерять до 50-ти процентов аудитории потенциальных покупателей. Еще одна пугающая цифра – 63% пользователей, зашедших на сайт с плохим user experience (механизмом взаимодействия с пользователем) на мобильных устройствах, никогда больше не вернуться на данную интернет площадку.

Решение: убедитесь, что Ваш сайт поддерживается мобильными девайсами прежде, чем Вы начнете инвестировать в его продвижение в органическом поиске и контекстной рекламе.

Навигация для пенсионеров рулит

Существует такое понятие в интернет аналитике как “bounce rate”, что в переводе на русский язык означает «показатель отказов». Данная метрика служит для отслеживания посетителей, зашедших на сайт и тут же закрывших его. Одним из ключевых факторов для «отказов» является отсутствие удобной навигации на сайте. Посетитель всегда должен иметь возможность в 1-2 клика найти необходимую для себя информацию.

Решение: убедитесь, что Ваш сайт имеет очень удобное интуитивное меню, в котором присутствую все необходимые разделы и категории. И самое главное – они доступны абсолютно на любой странице сайта.

Меньше букв – больше фото и видео

Статистика гласит – средняя продолжительность посещения сайта неумолимо идет вниз. В зависимости от сферы деятельности она может варьироваться от 45 секунд до 3 минут. В то же время эти цифры были в два раза больше еще 3-4 года назад. Это говорит о том, что потенциальный покупатель все меньше готов тратить свое время на выбор товара или услуги. Если Ваша тактика – это очень длинное и подробное текстовое описание товара, всех его модификаций и характеристик, то Вы рискуете значительно ухудшить конверсию сайта и количество ваших клиентов.

Решение: убедитесь, что Вашим посетителям доступны качественные фотографии товара, а еще лучше – краткое (45 – 90 секунд) поясняющее видео.

Откройте миру инфо о себе

Согласно последним маркетинговым исследованиям, второй по посещаемости (после главной) является страница/раздел «О компании». В современном мире интернет-торговли крайне сложно представить себе компанию, предлагающую абсолютно уникальный товар или услугу. 99,9% у Вас уже есть конкуренты, которые также продают во всемирной паутине. Более того, Ваше ценовое предложение скорее всего не отличается либо же отличается от конкурентов незначительно. Поэтому все большее значение начинают играть история компании и ее репутация. Если Вы игнорируете желание клиента знать о Вашем бизнесе все или почти все, то процент конверсии неумолимо будет снижаться.

Решение: убедитесь, что на Вашем сайте есть раздел «О компании», в котором содержится вся основная информация о Вашем бизнесе: краткая история компании, сертификаты и достижения, фотографии офиса и сотрудников, отзывы счастливых клиентов.

Как мне отдать вам деньги, черт побери?

Мы обозначали отсутствие интуитивной навигации на сайте как один из ключевых факторов, влияющих на высокий показатель отказов. Однако, есть еще один, который является второй основной причиной почему клиент уходит с сайта, так и не совершив покупку. Это – неимение ярко выраженной call-to-action стратегии (различным путям призыва потенциального клиента к покупке). Достаточно часто можно видеть сайты с 3-4-5 контактными номерами, где какой-то из номеров (а бывает и все) заняты, абонент недоступен или же слышны гудки и никто не отвечает на том конце провода. Вторая крайне обыденная ситуация – это невозможность клиенту дозвониться и получить нужную информацию в нерабочее время. Третья типичная ситуация – отсылка запроса на контактную форму и молчание со стороны специалистов по продажам в течение 24-48-72 часов. Все эти три ситуации встречаются ежедневно и постоянно. В итоге: покупатель остается недоволен неполученным сервисом, а владельцы интернет площадок зачастую и не знают, что упустили значительную часть прибыли.

Решение: убедитесь в том, что ВСЕ, абсолютно ВСЕ потенциальные клиенты попадают в Ваше поле зрения. Этого можно достичь несколькими путями:

Оставьте только один телефонный номер, но который ВСЕГДА будет доступен и ВСЕГДА будет отвечать (специалист по продажам, автоматический оператор, голосовая почта, сохранение всех входящих вызовов и т.д.)

Установите себе удобный call-back widget, который позволит клиенту запросить обратный звонок и тем самым автоматически попадет в Вашу базу потенциальных клиентов.

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