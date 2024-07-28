Начнем с определения понятия маркетинг персоны — это вид деятельности, при котором путем использования различных маркетинговых и PR-инструментов можно добиться узнаваемости и значимости конкретного человека, повысив его стоимость на рынке труда или в профессиональном сообществе вне зависимости от его рода деятельности и принадлежности к социальной группе. (автор Е. Казакова) Личный бренд — это наиболее значимая часть маркетинга персоны. Именно через личный бренд человек повышает узнаваемость и создает свой образ для общества.

В современном мире очень важно грамотно создавать себе репутацию. Именно она будет работать на вас многие годы. Если вы связаны с правовой сферой, то люди будут очень тщательно отбирать претендентов, с которыми они могли бы сотрудничать. Зачастую у клиентов возникают личные вопросы и им крайне важно понимать, что выбранный специалист услышит их, окажет правовую поддержку, а главное, что он надежен и ему можно доверять.

Инструментов работы над личным брендом много, мы же расскажем об одном из основных – созданию цифрового портфолио, портрета или, проще говоря, созданию личного сайта.

На своем собственном сайте вы можете разместить все, что должен узнать о вас потенциальный клиент, чтобы принять решение работать именно с вами. Поэтому создание своего сайта имеет большое значение для личного бренда. Укажите на сайте информацию об образовании, стаже и опыте работы, отзывы клиентов, ссылки на ваши статьи, а также на публикации о вас в СМИ, обозначьте, на каких именно областях права вы специализируетесь, дополните это хорошим оформлением – так вы покажете себя как хорошего специалиста в своей области. У вас появится своя визитка в цифровой среде, новые клиенты с большей долей вероятности захотят обратиться именно к вам, а старые клиенты смогут оставлять отзывы и давать рекомендации знакомым, ссылаясь на ваш сайт.

Какая информация должна быть на сайте?

В первую очередь, на главной странице сайта надо написать кто вы и чем занимаетесь. Это сразу даст понять пользователю, что он зашел туда, куда ему нужно. Дальше разместите информацию о себе: образование, направление вашей деятельности, прикрепите сертификаты и награды, если они есть, укажите в каких профессиональных мероприятиях вы участвовали, ваши статьи, публикации о вас. Лучше всего загрузить фотографии наград и оставить ссылки на статьи, чтобы человек мог перейти и прочитать их. Отдельно выделите блок для отзывов клиентов или расскажите о ваших успешных кейсах. Публикуя истории клиентов важно сохранять конфиденциальность их личных данных и внимательно вычитывать текст. Не забудьте оставить контактные данные и форму для обратной связи. Для того, чтобы повысить продажи, можете добавить несколько кнопок для обратной связи в разных блоках, главное — не переборщить.

Создавая свой сайт и работая на территории Беларуси важно убедиться в его легальности. Согласно Указу Президента №60 юридические лица и лица, использующие сайты в своей коммерческой деятельности, обязаны размещать такие сайты на серверах и сервисах внутри страны. Пользуясь конструктором сайтов «Старонка» можно не переживать по этому поводу: наши сервера расположены на территории Республики Беларусь, а также все созданные сайты проходят регистрацию в БелГИЭ.

