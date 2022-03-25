Что такое домен?

Домен или доменное имя — это адрес сайта в интернете. Когда пользователь указывает в поисковой строке доменное имя, браузер понимает, какой сайт необходимо показать и по какому адресу отправить запрос.

Как работают домены?

Доменные имена работают очень просто. Они были придуманы в качестве ярлыков для сервера, на котором размещён сайт. Без названия домена любой, кто хотел бы перейти на сайт, должен был ввести полный IP-адрес сервера, порт, другие параметры. А это не так легко запомнить, да и в рекламе сложно было бы использовать. Поэтому и придумали домены — при их вводе браузер сразу перенаправляет на нужный сервер и нужный порт.

Может ли работать сайт без домена?

Домен — это просто ярлык для сайта, поэтому вы можете попасть на свой сайт и без домена, зная адрес сервера, порт и тд. Другое дело, что это неудобно и мало где используется. В Старонке, например, у каждого сайта есть еще и технический адрес, вида *********.staronka.by, который можно увидеть в панели управления.

Какие бывают домены?

Домены отличаются двумя важными параметрами — доменной зоной и уровнем доменного имени, эти различия никак не влияют на работу сайта. Какой бы вы не купили домен для своего сайта, они всегда будут работать одинаково.

Что такое уровень домена?

Домен состоит минимум из двух уровней или частей, отделенных друг от друга точками — это уровни домена. Расположены эти уровни слева направо в следующем порядке: третьего уровня, второго уровня, первого уровня. Иерархический порядок позволяет браузеру оперативно определить искомый сервер и соответствующий запросу сайт.

Первый уровень — часть имени, указанная справа от последней точки — домен первого уровня или gTLD, национальная доменная зона или ccTLD, домен верхнего уровня или TLD. Например, .by, .бел или .com.

Второй уровень — слева от последней точки — это уникальная комбинация из букв и цифр, которую все и используют как название домена и сайта. Например staronka.by.

Что такое поддомен и субдомен сайта?

Слева от основного домена расположен домен третьего уровня — это поддомен или субдомен. Поддомены делят сайт на обособленные разделы и делают структуру ресурса более понятной. Владелец домена второго уровня вправе образовывать неограниченное число доменов третьего уровня.

В соответствии с приведённой иерархией, можно составлять домены последующего уровня. Часть, расположенная слева от третьего уровня домена, будет четвёртым уровнем или суб-субдоменом.

Какие бывают доменные зоны?

Географические — национальные домены верхнего уровня или ccTLD. Для них используют лишь две буквы с учётом международного кода страны. В Беларуси — это .by или .бел.

Тематические — общие домены верхнего уровня или gTLD и домены верхнего уровня или TLD. Существует более тысячи доступных TLD, но наиболее распространёнными являются .com, .org, .net и .edu. Теоретически, они обозначают тематику сайта, но никто не проверяет, соответствует ли gTLD каким-либо критериям.

Какой выбрать домен для сайта?

Если вы работаете только в Беларуси, то лучше выбирать национальные зоны .by или .бел. Если у вас международный бизнес, то можно присмотреться к международным доменным зонам. Подробнее о том, как выбрать домен - можно почитать [здесь](/blog/kak-pravilno-vybrat-domen-dlya-saita/).

Но общие рекомендации просты — домен должен легко запоминаться, быть понятным, легким в написании и желательно отражать суть вашего бизнеса.

Как проверить доступен ли домен для покупки?

Белорусские доменные зоны .by или .бел можно проверить на сайте технического регистратора Беларуси — cctld.by. Международные домены лучше проверять на крупных площадках, таких как reg.ru или godaddy.com

Что делать, если нужный домен занят?

Если домен уже занят, а он вам очень нужен, то можно написать напрямую владельцу домена и попробовать купить у него. Но нужно понимать, что хорошие доменные имена могут стоить очень дорого и на этом даже делают бизнес. Поэтому лучше подобрать другой свободный домен.

Как узнать, кто владелец домена?

Если владелец не скрыл свои данные (а это можно при покупке домена),то можно узнать, кто владелец домена. Владельцев белорусских доменов можно узнать через сайт технического регистратора — cctld.by, а зарубежных через любой сервис whois, например, who.is

На кого можно оформить домен?

Доменное имя можно оформить, как на физическое лицо, так и индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, но лучше оформлять его на ту форму собственности, в которой вы осуществляете деятельность.

Можно ли поменять владельца домена?

Процедура смены владельца домена не редкость и производится в штатном режиме. Нужно связаться с поддержкой сервиса, в котором был куплен домен и следовать их инструкциям.

Где можно купить домен?

Если вы планируете покупать белорусские домены зоны .by или .бел, то их можно купить только в Беларуси через местных регистраторов — таких компаний всего 6 — со списком можно ознакомиться здесь. Купить домен можно через любую из них на ваше усмотрение, условия у всех одинаковы.

Если вы планируете покупать международные домены, то лучше покупать на крупных площадках, тех же reg.ru или godaddy.com

Сколько стоят домены?

Если говорить про белорусские домены .by или .бел, то их стоимость фиксирована и для всех одинакова — 33 BYN в год. Стоимость доменов других зон сильно различается, можете в этом сами убедиться (цены в российских рублях)

Бывают ли бесплатные домены?

Некоторые онлайн-сервисы могут предоставлять бесплатно домены третьего уровня, но их ценность будет невелика. К тому же владельцем этого доменного имени все равно будет компания или сервис. Если хотите сэкономить на домене, то лучше купить уникальный домен второго уровня любой дешевой доменной зоны или акциях на том же [reg.ru](http://reg.ru).

На какой период можно купить домен?

Это зависит от технического регистратора доменных зон. Белорусские домены можно покупать только на 1 или 2 года, для других доменных зон срок регистрации от 1 до 10 лет.

Как узнать, когда заканчивается срок регистрации домена?

Узнать срок окончания регистрации доменного имени очень просто — это можно сделать через личный кабинет или через cctld.by (для белорусских доменов) или who.is(для международных доменов)

Как происходит продление домена?

Обычно за месяц до окончания срока регистрации домена, владелец может его продлить — выставить и оплатить счет. Если по каким-либо причинам вы не смогли это сделать вовремя, то вы сразу лишаетесь права владения, и домен будет выставлен на благотворительный аукцион. Это актуально для белорусских доменных зон, для других доменных зон процедура продления может отличаться.

Как и где можно купить домен на аукционе?

Каждый месяц не продленные домены .by и .бел выставляются на благотворительный аукцион, где каждый желающий может купить понравившийся домен. Принцип работы аукциона прост — кто больше предложит денег за домен, тот его и купит.

Если не продленный домен не был куплен за 1-3 аукциона, то он снимается с аукциона, и его можно будет уже купить на общих основаниях по фиксированной цене в 33 рубля в год.

Как настроить домен?

Подключение и настройка домена состоит из 2 процедур и занимает буквально 5 минут:

нужно «присоединить» домен к сайту — для этого нужно просто указать домен в панели управления Старонки в разделе [«Адрес сайта»](/app//dashboard/settings/domain/view/)

— для этого нужно просто указать домен в панели управления Старонки в разделе [«Адрес сайта»](/app//dashboard/settings/domain/view/) настроить DNS домена чтобы браузеры знали, на какой сервер перенаправлять людей, которые вводят ваш домен) — нужно прописать 2 строчки в панели управления домена ([инструкция](https://staronka.by/help/kak-sdelat-tak-chtoby-prikreplennyj-k-sajtu-adres-zarabotal)).

Как быстро заработает сайт после настройки домена?

После того, как вы «прикрепите» доменное имя к сайту и настроите DNS домена, сайт начнет открываться в течение 48 часов. От Старонки вам придет письмо с уведомлением об этом.

Сколько можно подключить доменов к сайту?

При необходимости к сайту можно подключить неограниченное количество доменов, но на практике редко подключают более 2-3 доменов. Подключение доменов происходит стандартно — «прикрепление» домена и настройка DNS, но при этом в адресной строке браузера всегда будет показываться только основной домен.

Что такое переадресация домена?

Перенаправление или редирект — это автоматическое перенаправление пользователя на ссылку, которая отличается от введенной изначально. Такое происходит, когда меняется домен сайта или название страниц сайта. Переадресацию нужно сделать, если не хотите терять посетителей, которые будут переходить по старым и уже не работающим ссылкам. В Старонке редирект настраивается очень просто инструкция.

Можно ли сделать на сайте почту с доменом?

Почту на домене или корпоративную почту можно сделать на любом сайте и с любым доменом. В Старонке это делается очень просто — нужно только выбрать через какой почтовый сервер вы будете работать и настроить нужное расширение.

Влияет ли домен на продвижение?

Если вы покупаете старый домен, то он, конечно, будет влиять на позиции сайта. Факторы, которые влияют — возраст и история домена, его название, доменная зона. Если у вас новый домен без истории, то он практически не будет влиять на продвижение.

Почему домен не работает?

Причин, по которым может не работать домен, можно быть несколько. Чтобы узнать в чем проблема, нужно проверить пошагово несколько вещей:

узнать, что именно не работает — домен или сайт. Возможно проблема не в домене, а в сайте — зайдите в панель управления и перейдите по техническому адресу вашего сайта. Если он открывается, значит проблема действительно в домене. Если не открывается, то проблема в самом сайте, скорее всего не оплачена подписка Старонки;

Возможно проблема не в домене, а в сайте — зайдите в панель управления и перейдите по техническому адресу вашего сайта. Если он открывается, значит проблема действительно в домене. Если не открывается, то проблема в самом сайте, скорее всего не оплачена подписка Старонки; проверить срок оплаты домена — зайдите в панель управления вашего доменного имени и проверьте, оплачен или ваш домен.

— зайдите в панель управления вашего доменного имени и проверьте, оплачен или ваш домен. проверить прикреплен ли домен к сайту. Нужно зайти в панель управления сайта раздел «Адрес сайта» и проверить указан ли там ваш домен. Если его там нет, то добавить, если есть, то ничего не делать.

Нужно зайти в панель управления сайта раздел «Адрес сайта» и проверить указан ли там ваш домен. Если его там нет, то добавить, если есть, то ничего не делать. проверить настройки DNS домена. Зайдите в панель управления вашего доменного имени и проверьте корректные настройки домена — должно быть указано «Использовать DNS другого хостинг провайдера» и ns1.staronka.by и ns2.staronka.by

если все корректно и с последней настройки домена прошло более 48 часов, то необходимо написать в поддержку Старонки, в онлайн-чат на сайте или на почту help@kvitly.com