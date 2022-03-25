Слышали ли вы что-нибудь о таком понятии, как flat-дизайн? Давайте разбираться! Flat-дизайн дословно переводится на русский язык как «плоский дизайн». Самый главный его принцип

— минималистичность. Это прекрасный способ позволить посетителю вашего сайта оторваться от реалистичности объектов и окунуться в мир спокойствия и правильного восприятия контента.

Этот тренд успешно развивается последние пару лет и заслуженно претендует на ключевое направление в дизайне на ближайшие годы. Сайты, созданные с использованием таких иллюстраций выглядят легкими, не перегруженными и очень стильными.

Давайте рассмотрим некоторые принципы flat-дизайна:

Никаких ненужных эффектов!

Дизайн поэтому и называется плоским, что не приемлет создания какого-либо объема. Это значит, что вы не увидите теней, бликов и рефлексов, которые предназначены для его создания. Только контур и ничего более.

Простота.

Чем проще подана информация на сайте, тем проще она воспринимается пользователем, он может с легкостью ей пользоваться. Чтобы подчеркнуть легкость и невесомость, используйте односложные фигуры.

Акценты цветом. Цвет играет важную роль во flat-дизайне. Выберите цветовую палитру из нескольких цветов (сделать это можно при помощи сервисов, описанных в статье)

В последнее время появилось множество сервисов, которые позволяют не только скачать бесплатно уже готовые решения, но и создать путем изменения цветовой гаммы или используя отдельные элементы совершенно уникальные иллюстрации.

https://icons8.com/ouch

http://undraw.co/illustrations

https://www.glazestock.com/

https://www.drawkit.io/

https://iradesign.io/

https://www.opendoodles.com/