Вы создали сайт, написали о себе, добавили услуги, а в Google его нет. Или он есть, но только если набрать точное название вашей компании. Знакомо? Скорее всего, проблема в индексации. В этой статье объясняем, как поисковики узнают о вашем сайте, как им в этом помочь и что делать, если что-то пошло не так.

Что такое индексация: объясняем простыми словами

Представьте огромную библиотеку, где хранятся копии всех страниц интернета. Когда вы что-то ищете в Google или Яндексе, поисковик не «ходит» по сайтам в реальном времени, а ищет в своей библиотеке, которую собрал заранее. Процесс формирования этой библиотеки и называется индексацией.

Если ваш сайт не проиндексирован, его не существует для поиска, как бы хорошо он ни был сделан и какой бы полезной информацией ни наполнен. Клиенты просто не смогут вас найти через Google или Яндекс.

Как поисковые роботы находят и добавляют сайты

Процесс индексации состоит из трёх этапов:

1. Сканирование (краулинг). Поисковые роботы (еще их называют «пауки» или «краулеры») постоянно обходят сайты в интернете. Они переходят по ссылкам с одной страницы на другую, собирая информацию. Именно поэтому ссылки на ваш сайт с других ресурсов помогают роботам его обнаружить.

2. Обработка. Найденную страницу робот анализирует: читает текст, изучает структуру, смотрит на ссылки, скорость загрузки, мобильную адаптацию. На основе этого анализа определяется, о чём страница и насколько она полезна.

3. Добавление в индекс. Если страница проходит проверку, она попадает в базу данных поисковика. Теперь при соответствующем запросе пользователя поисковик сможет показать её в результатах поиска.

Новый сайт робот может найти сам, например, если на вас сослался другой ресурс. Но чтобы не ждать месяцами, лучше сообщить поисковикам о своём сайте самостоятельно.

Шаг 1. Проверьте, есть ли ваш сайт в поиске

Прежде чем что-то настраивать, проверьте текущее состояние. Самый простой способ — оператор site: в строке поиска.

Откройте Google или Яндекс и введите: site:ваш-сайт.by. Если поисковик показывает страницы вашего сайта, то всё в порядке, сайт проиндексировался. Если результатов нет, то на сайт ещё не пришли поисковые роботы или есть какие-то проблемы, которые нужно устранить.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в Google Search Console и Яндекс.Вебмастере

Это бесплатные официальные сервисы от Google и Яндекса. С их помощью вы сообщаете поисковикам о своём сайте, отслеживаете статус индексации и узнаёте об ошибках. Это не техническая сложность, разобраться сможет любой владелец сайта.

Google Search Console

1. Зайдите на search.google.com/search-console и войдите через аккаунт Google.

2. Нажмите «Добавить ресурс» и введите адрес сайта.

3. Подтвердите права на сайт. В 🌱kvitly, это делается при помощи Интеграции. Подтверждение прав на сайт.

4. Загрузите карту сайта (sitemap.xml) — об этом расскажем ниже.

Яндекс.Вебмастер

1. Зайдите на webmaster.yandex.ru и войдите через Яндекс-аккаунт.

2. Нажмите «+» и добавьте URL вашего сайта.

3. Пройдите верификацию, это делается также через Интеграции -> Подтверждение прав на сайт.

4. Добавьте карту сайта через раздел «Индексирование» → «Файлы Sitemap».

После регистрации поисковики начнут активнее обходить ваш сайт. В консолях вы сможете видеть, сколько страниц проиндексировано, какие ошибки мешают индексации, и запрашивать переиндексацию отдельных страниц.

Шаг 3. Настройте sitemap.xml и robots.txt

Два файла, которые существенно упрощают жизнь поисковым роботам — и ускоряют индексацию вашего сайта.

Sitemap.xml — карта вашего сайта

Sitemap.xml — это файл со списком всех страниц вашего сайта, которые вы хотите проиндексировать. Робот открывает карту и сразу видит, что на вашем сайте есть и как часто обновляется контент — не нужно «ходить» по ссылкам в поисках новых страниц.

Большинство конструкторов сайтов генерируют sitemap.xml автоматически. Если вы на 🌱kvitly, то карта сайта создаётся автоматически. Осталось только добавить её адрес в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер.

Robots.txt — правила для роботов

Robots.txt — текстовый файл в корне сайта, который говорит поисковым роботам, какие страницы можно сканировать, а какие — нет. Например, закрытую зону для авторизованных пользователей или страницу корзины в интернет-магазине не нужно показывать в поиске.

Важно: robots.txt не защищает страницы от показа — это просто рекомендация для роботов. Для реальной защиты нужна авторизация. Главная задача robots.txt — не тратить «краулинговый бюджет» на технические и ненужные страницы.

Типичные ошибки, из-за которых сайт не попадает в индекс

Закрытый robots.txt. Самая распространённая ошибка — в файле robots.txt стоит запрет для всех роботов (Disallow: /). Обычно это остаётся с периода разработки. Перед запуском сайта обязательно проверьте этот файл.

Тег noindex на важных страницах. Тег <meta name="robots" content="noindex"> прямо запрещает поисковику добавлять страницу в индекс. Проверьте, что он не стоит на тех страницах, которые должны быть видны в поиске.

Сайт не зарегистрирован в консолях. Без Google Search Console и Яндекс.Вебмастера роботы всё равно найдут сайт, но на это уйдёт значительно больше времени.

Отсутствует sitemap.xml. Без карты сайта робот может пропустить часть страниц, особенно если на них нет входящих ссылок.

Дублирование контента. Если одинаковый контент доступен по нескольким URL (например, с www и без www), используйте тег canonical или настройте редирект на основной адрес.

Медленная загрузка или проблемы с мобильной версией. Google и Яндекс учитывают скорость и мобильную адаптацию при индексации. Сайты с плохими техническими показателями сканируются реже.

Часто задаваемые вопросы

Как быстро Google и Яндекс проиндексируют новый сайт?

Обычно Google индексирует новый сайт за 1–4 недели, Яндекс — за 1–2 недели. Если зарегистрировали сайт в консолях и добавили sitemap — процесс ускорится. Также можно вручную запросить индексацию конкретной страницы через Google Search Console (инструмент «Проверка URL» → «Запросить индексирование»).

Как проверить, проиндексированы ли конкретные страницы?

Введите в Google site:yoursite.by/нужная-страница — если страница в индексе, она появится в результатах. Детальную информацию даёт раздел «Покрытие» в Google Search Console: видны все индексированные и неиндексированные страницы с причинами проблем.

Что делать, если сайт не индексируется несколько недель?

Проверьте по порядку: нет ли запрета в robots.txt; нет ли тега noindex на страницах; добавлен ли сайт в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер; загружен ли sitemap.xml в консоли; нет ли технических ошибок (раздел «Покрытие» в Search Console). Если всё в порядке — подождите ещё неделю или запросите индексирование вручную.

Индексация и позиции в поиске — это одно и то же?

Нет. Индексация — это попадание страницы в базу поисковика. Позиция — место в результатах по конкретному запросу. Сначала нужно попасть в индекс, и только потом работать над позициями: улучшать контент, получать ссылки, оптимизировать мета-теги.

Нужно ли повторно добавлять сайт в поисковики после обновления?

Нет, повторная регистрация не нужна. Роботы периодически переиндексируют уже известные страницы. Если существенно обновили важную страницу — запросите переиндексацию через Search Console или Вебмастер вручную.

Что сделать прямо сейчас

Индексация — это фундамент, без которого весь ваш сайт работает вхолостую. Хорошая новость: настроить её можно за один вечер.

Вот минимальный чеклист:

- Проверьте индексацию через site:ваш-сайт.by в Google и Яндексе

- Зарегистрируйте сайт в Google Search Console и Яндекс.Вебмастере

- Загрузите sitemap.xml в обе консоли

- Убедитесь, что в robots.txt нет лишних запретов

Если вы только создаёте сайт и хотите, чтобы он сразу был технически правильно настроен — попробуйте 🌱kvitly. Все требования для индексации (sitemap, robots.txt, мета-теги, мобильная адаптация) уже встроены в платформу.