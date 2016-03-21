Интеграция с сервисом SendGrid
Наталия Усова для раздела Обновления
Все чаще наши клиенты просят добавить возможность отправлять письмо в ответ на заказ от клиента. В таком письме можно просто поблагодарить за заказ и сообщить, что совсем скоро позвонит менеджер и уточнит детали, либо отправить какие-то полезные материалы. Также вы можете собирать в списки электронные адреса ваших клиентов и в будущем отправлять специальные предложения или купоны со скидками.
Представляем вашему вниманию SendGrid — это платформа, которая позволяет делать маркетинговые рассылки и отправлять транзакционные письма.
Чтобы использовать весь функционал сервиса, рекомендуем добавить к сайту оба расширения.
Письмо Сендгрид
Первое — Письмо Сендгрид, которое позволяет настроить отправку письма на почту клиента по заранее подготовленному шаблону в ответ на отправленный с сайта заказ или оплату. Чтобы настроить и добавить расширение, воспользуйтесь инструкцией
Подписка Сендгрид
Второе, не менее важное — Подписка Сендгрид, которое помогает собирать и добавлять почтовые адреса клиентов в специальные списки, которые можно использовать в будущем для маркетинговых рассылок.
Эти расширения вы можете добавить к сайту в разделе Интеграции -> Почтовые рассылки
Рекомендуем обязательно попробовать работу сервиса в действии. Не упускайте возможность завоевать доверие и повысить лояльность ваших клиентов.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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