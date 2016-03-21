Как открыть ИП в Беларуси в 2025 году?
Наталия Усова для раздела Академия
Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) в Республике Беларусь в 2025 году остается востребованным способом начать собственный бизнес. Процедура регистрации упрощена и доступна каждому, кто желает официально заниматься предпринимательской деятельностью. В этой статье мы подробно рассмотрим, как открыть ИП в Беларуси, какие документы потребуются, сколько стоит открыть ИП в РБ и на что обратить внимание при регистрации.
Шаг 1: Определение вида деятельности
Прежде чем приступить к регистрации, необходимо четко определить вид деятельности, которым вы планируете заниматься. Не для всех видов деятельности можно зарегистрировать ИП, а возможно вам хватит и самозанятости. С 1 октября 2024 года действует перечень видов деятельности, разрешенных для ИП, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2024 № 457. Убедитесь, что выбранный вами вид деятельности включен в этот перечень.
Шаг 2: Подготовка необходимых документов
Для регистрации ИП потребуются следующие документы:
- паспорт,
- заявление по установленной форме,
- фото 3×4 см или 5×6 см (в зависимости от требований исполкома).
Уточните актуальный список документов на момент подачи, прежде чем пойдете регистрировать ИП.
Шаг 3: Оплата государственной пошлины
Перед подачей документов необходимо оплатить государственную пошлину. Оплату можно произвести через систему ЕРИП или в отделении банка. Размер пошлины — 0,5 базовой величины (примерно 20 рублей на 1 января 2024 года). Однако от уплаты освобождаются:
- студенты и учащиеся дневной формы,
- выпускники вузов и колледжей (в течение года после получения диплома),
- безработные, состоящие на учете в центре занятости (при регистрации ИП по направлению центра).
Шаг 4: Подача документов в регистрирующий орган
Собранные документы подаются в исполнительный комитет по месту вашей регистрации (прописки). Подача документов может осуществляться лично, через представителя по нотариально заверенной доверенности или онлайн с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Учтите: в Минске регистрацией ИП с мая 2021 года занимается не горисполком, а другие уполномоченные структуры.
Шаг 5: Получение свидетельства о регистрации
После подачи документов регистрация осуществляется в день обращения. Свидетельство о государственной регистрации выдается в тот же день. При онлайн-регистрации свидетельство направляется в электронном виде, а бумажный вариант можно получить при личном обращении в регистрирующий орган.
Шаг 6: Постановка на учет в государственных органах
После регистрации ИП автоматически ставится на учет в налоговом органе, Фонде социальной защиты населения (ФСЗН), Белгосстрахе и органах статистики. Однако рекомендуется самостоятельно убедиться в постановке на учет и получить соответствующие уведомления.
Шаг 7: Выбор системы налогообложения
Когда вы регистрируете ИП, одним из первых важных решений будет выбор системы налогообложения. От этого зависит, сколько и как вы будете платить налогов. Чтобы выбрать оптимальный вариант, стоит ориентироваться на вид деятельности, масштаб бизнеса и даже регион, где вы работаете.
Вот какие варианты есть у индивидуальных предпринимателей:
Единый налог
Это самый простой вариант, если вы занимаетесь определёнными видами деятельности, например: ремонтом, фотографией, розничной торговлей и т.д. Полный список можно найти в статье 337 Налогового кодекса, а также на сайте налоговой: Сервис по ставкам налога
Как платится: налог платится ежемесячно, ставка зависит от вашей деятельности и региона.
Когда нельзя использовать единый налог:
- Если вы работаете с юрлицами или другими ИП по договорам комиссии или поручения (за исключением некоторых видов торговли).
- Если вы работаете в сфере общепита, пассажирских перевозок, предоставляете ЖКХ-услуги и др.
- Если вы занимаетесь онлайн-продажей некоторых групп товаров.
Всегда уточняйте, можно ли вам использовать единый налог, через налогового инспектора или онлайн-сервис. Официальный комментарий МНС
Упрощённая система налогообложения (УСН)
ВАЖНО: С 2023 года ИП не могут применять УСН. Этот режим остался только для юридических лиц.
До 2023 года УСН была популярной среди ИП. Ставка составляла 6% от выручки (если без НДС). Но сейчас у ИП есть другие пути.
Общая система налогообложения (ОСН)
Этот режим подходит тем, кто:
- не может применять единый налог;
- не подходит под условия УСН (или уже не может её использовать, как с 2023 года);
- работает с крупными клиентами и планирует выручку более 500 000 BYN.
Суть ОСН: вы платите налог не с общей выручки, а с прибыли — то есть выручка минус расходы. Ставка: 16%. Если вы превышаете лимит по выручке, то добавляется и НДС.
А как насчёт совмещения разных систем?
Иногда ИП ведут несколько видов деятельности, и хочется выбрать для каждой наиболее выгодный режим. Например: продавать товары — на едином налоге, а разрабатывать сайты — по ОСН. Но тут всё не так просто:
- Совмещать УСН и ОСН нельзя.
- Совмещать единый налог и ОСН — возможно, но только при чётком разделении видов деятельности. На практике это требует согласования с налоговой.
Лучше заранее обсудить это с инспектором, чтобы избежать недоразумений.
Что ещё стоит знать?
С 2023 года появился налог на профессиональный доход — он для физлиц, а не для ИП. Например, если вы не регистрировались как ИП, но хотите легально подрабатывать (рисовать на заказ, преподавать онлайн и т.п.), можно платить этот налог через мобильное приложение.
Как выбрать свою систему?
Просто — расскажите в налоговой, чем вы планируете заниматься. Инспектор подскажет, какой режим вам подходит, и как платить налоги правильно. Лучше потратить немного времени на консультацию, чем потом разбираться с доначислениями и штрафами.
Шаг 8: Открытие расчетного счета в банке
После регистрации рекомендуется открыть расчетный счет в банке для ведения финансовых операций. Для этого потребуются паспорт и свидетельство о государственной регистрации.
Со списком банков и условий вы можете ознакомиться, к примеру, на сайте myfin.by
Шаг 9: Приобретение необходимых книг и печати
- Книга замечаний и предложений: обязательна для всех ИП
- Книга учета проверок: предназначена для регистрации проверок контролирующими органами.
- Печать: изготовление печати не является обязательным, но может быть полезным в работе.
Дополнительные расходы при открытии ИП
Помимо государственной пошлины, могут возникнуть следующие расходы:
- Книга замечаний и предложений: около 4 бел. руб.
- Книга учета проверок: около 1,9 бел. руб.
- Изготовление печати: от 20 бел. руб. (по желанию).
- Электронное декларирование: около 78,74 бел. руб. (для предоставления налоговых деклараций в электронном виде).
Заключение
Открыть ИП в Беларуси в 2025 году — процесс достаточно простой и доступный. Важно внимательно подойти к выбору вида деятельности, подготовке необходимых документов и выбору системы налогообложения. Соблюдение всех этапов регистрации позволит вам успешно начать предпринимательскую деятельность и избежать возможных трудностей в будущем.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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