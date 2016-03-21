Как открыть ИП в Беларуси в 2025 году?

Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) в Республике Беларусь в 2025 году остается востребованным способом начать собственный бизнес. Процедура регистрации упрощена и доступна каждому, кто желает официально заниматься предпринимательской деятельностью. В этой статье мы подробно рассмотрим, как открыть ИП в Беларуси, какие документы потребуются, сколько стоит открыть ИП в РБ и на что обратить внимание при регистрации.

Шаг 1: Определение вида деятельности

Прежде чем приступить к регистрации, необходимо четко определить вид деятельности, которым вы планируете заниматься. Не для всех видов деятельности можно зарегистрировать ИП, а возможно вам хватит и самозанятости. С 1 октября 2024 года действует перечень видов деятельности, разрешенных для ИП, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2024 № 457. Убедитесь, что выбранный вами вид деятельности включен в этот перечень.​

Шаг 2: Подготовка необходимых документов

Для регистрации ИП потребуются следующие документы:

паспорт,

заявление по установленной форме,

фото 3×4 см или 5×6 см (в зависимости от требований исполкома).

Уточните актуальный список документов на момент подачи, прежде чем пойдете регистрировать ИП.

Шаг 3: Оплата государственной пошлины

Перед подачей документов необходимо оплатить государственную пошлину. Оплату можно произвести через систему ЕРИП или в отделении банка. Размер пошлины — 0,5 базовой величины (примерно 20 рублей на 1 января 2024 года). Однако от уплаты освобождаются:

студенты и учащиеся дневной формы,

выпускники вузов и колледжей (в течение года после получения диплома),

безработные, состоящие на учете в центре занятости (при регистрации ИП по направлению центра).

Шаг 4: Подача документов в регистрирующий орган

Собранные документы подаются в исполнительный комитет по месту вашей регистрации (прописки). Подача документов может осуществляться лично, через представителя по нотариально заверенной доверенности или онлайн с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).​

Учтите: в Минске регистрацией ИП с мая 2021 года занимается не горисполком, а другие уполномоченные структуры.

Шаг 5: Получение свидетельства о регистрации

После подачи документов регистрация осуществляется в день обращения. Свидетельство о государственной регистрации выдается в тот же день. При онлайн-регистрации свидетельство направляется в электронном виде, а бумажный вариант можно получить при личном обращении в регистрирующий орган.

Шаг 6: Постановка на учет в государственных органах

После регистрации ИП автоматически ставится на учет в налоговом органе, Фонде социальной защиты населения (ФСЗН), Белгосстрахе и органах статистики. Однако рекомендуется самостоятельно убедиться в постановке на учет и получить соответствующие уведомления.​

Шаг 7: Выбор системы налогообложения

Когда вы регистрируете ИП, одним из первых важных решений будет выбор системы налогообложения. От этого зависит, сколько и как вы будете платить налогов. Чтобы выбрать оптимальный вариант, стоит ориентироваться на вид деятельности, масштаб бизнеса и даже регион, где вы работаете.

Вот какие варианты есть у индивидуальных предпринимателей:

Единый налог

Это самый простой вариант, если вы занимаетесь определёнными видами деятельности, например: ремонтом, фотографией, розничной торговлей и т.д. Полный список можно найти в статье 337 Налогового кодекса, а также на сайте налоговой: Сервис по ставкам налога

Как платится: налог платится ежемесячно, ставка зависит от вашей деятельности и региона.

Когда нельзя использовать единый налог:

Если вы работаете с юрлицами или другими ИП по договорам комиссии или поручения (за исключением некоторых видов торговли).

Если вы работаете в сфере общепита, пассажирских перевозок, предоставляете ЖКХ-услуги и др.

Если вы занимаетесь онлайн-продажей некоторых групп товаров.

Всегда уточняйте, можно ли вам использовать единый налог, через налогового инспектора или онлайн-сервис. Официальный комментарий МНС

Упрощённая система налогообложения (УСН)

ВАЖНО: С 2023 года ИП не могут применять УСН. Этот режим остался только для юридических лиц.

До 2023 года УСН была популярной среди ИП. Ставка составляла 6% от выручки (если без НДС). Но сейчас у ИП есть другие пути.

Общая система налогообложения (ОСН)

Этот режим подходит тем, кто:

не может применять единый налог;

не подходит под условия УСН (или уже не может её использовать, как с 2023 года);

работает с крупными клиентами и планирует выручку более 500 000 BYN.

Суть ОСН: вы платите налог не с общей выручки, а с прибыли — то есть выручка минус расходы. Ставка: 16%. Если вы превышаете лимит по выручке, то добавляется и НДС.

А как насчёт совмещения разных систем?

Иногда ИП ведут несколько видов деятельности, и хочется выбрать для каждой наиболее выгодный режим. Например: продавать товары — на едином налоге, а разрабатывать сайты — по ОСН. Но тут всё не так просто:

Совмещать УСН и ОСН нельзя.

нельзя. Совмещать единый налог и ОСН — возможно, но только при чётком разделении видов деятельности. На практике это требует согласования с налоговой.

Лучше заранее обсудить это с инспектором, чтобы избежать недоразумений.

Что ещё стоит знать?

С 2023 года появился налог на профессиональный доход — он для физлиц, а не для ИП. Например, если вы не регистрировались как ИП, но хотите легально подрабатывать (рисовать на заказ, преподавать онлайн и т.п.), можно платить этот налог через мобильное приложение.

Как выбрать свою систему?

Просто — расскажите в налоговой, чем вы планируете заниматься. Инспектор подскажет, какой режим вам подходит, и как платить налоги правильно. Лучше потратить немного времени на консультацию, чем потом разбираться с доначислениями и штрафами.

Шаг 8: Открытие расчетного счета в банке

После регистрации рекомендуется открыть расчетный счет в банке для ведения финансовых операций. Для этого потребуются паспорт и свидетельство о государственной регистрации.

Со списком банков и условий вы можете ознакомиться, к примеру, на сайте myfin.by

Шаг 9: Приобретение необходимых книг и печати

Книга замечаний и предложений : обязательна для всех ИП

: обязательна для всех ИП Книга учета проверок : предназначена для регистрации проверок контролирующими органами.​

: предназначена для регистрации проверок контролирующими органами.​ Печать: изготовление печати не является обязательным, но может быть полезным в работе.​

Дополнительные расходы при открытии ИП

Помимо государственной пошлины, могут возникнуть следующие расходы:

Книга замечаний и предложений : около 4 бел. руб.​

: около 4 бел. руб.​ Книга учета проверок : около 1,9 бел. руб.​

: около 1,9 бел. руб.​ Изготовление печати : от 20 бел. руб. (по желанию).​

: от 20 бел. руб. (по желанию).​ Электронное декларирование: около 78,74 бел. руб. (для предоставления налоговых деклараций в электронном виде).​

Заключение

Открыть ИП в Беларуси в 2025 году — процесс достаточно простой и доступный. Важно внимательно подойти к выбору вида деятельности, подготовке необходимых документов и выбору системы налогообложения. Соблюдение всех этапов регистрации позволит вам успешно начать предпринимательскую деятельность и избежать возможных трудностей в будущем.