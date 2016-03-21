Как открыть онлайн-магазин одежды или секонд-хенд в Беларуси: пошаговое руководство
Наталия Усова
Создание собственного онлайн-магазина — это реальный способ начать бизнес с минимальными вложениями. Особенно если речь идёт о популярной нише — продаже одежды или запуске секонд-хенда. В этой статье разберём, что нужно для старта в Беларуси, какие документы оформить, где искать поставщиков и как запустить продажи. А ещё покажем, как 🌱kvitly помогает пройти этот путь легко и быстро.
1. Юридическое оформление и налоги
Чтобы начать продавать одежду онлайн официально, важно заранее оформить статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо. Все необходимые шаги нужно пройти до запуска интернет-магазина — иначе торговля будет считаться незаконной.
Если вы хотите начать продавать одежду онлайн быстро и с минимальными затратами, регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) — это самый удобный путь. Этот формат отлично подойдёт для небольших онлайн-магазинов и секонд-хендов, особенно на старте. Вот что потребуется:
1. Выберите вид деятельности — для продажи одежды подойдёт код группировки 47910 (Розничная торговля путем заказа товаров по почте и через сеть Интернет) или 52610 (Розничная торговля по образцам)*
2. Оплатите госпошлину — размер пошлины на 2025 год составляет 0,5 базовой величины или 21 рубль.
3. Обратитесь в исполнительный комитет по месту жительства (В Минске регистрируют ИП в Мингорисполкоме: г. Минск, пл. Свободы, 8,. Тел. +375 17 220 29 00) — с паспортом, заявлением, квитанцией об оплате госпошлины и фотографией. Не забудьте также папку-скоросшиватель и файл.
4. Получите свидетельство о регистрации ИП — обычно это занимает 5 дней.
5. Откройте расчётный счёт в банке — чтобы принимать безналичные платежи.
6. Получите извещение и постановке на учет в налоговой, ФСЗН, Белгосстрах и орган статистики.
7. Обратитесь в налоговую инспекцию и выберите систему налогообложения. Чаще всего используется УСН 6%
8. Приобретите книгу «замечаний и предложений» и книгу «учета проверок».
9. Изготовьте печати (не обязательно). ИП в Беларуси может работать без печати
10. Заключите договор с платёжной системой — если планируете принимать оплату онлайн.
После регистрации вы можете официально продавать товары через интернет-магазин, принимать оплату, работать с курьерскими службами и вести учёт доходов. А с 🌱kvitly вам даже не нужно нанимать программиста — сайт, каталог, оплата и CRM уже готовы.
Если вы планируете создать полноценный интернет-магазин и хотите оформить бизнес в виде юридического лица, оптимальным вариантом будет регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО). Вот что нужно для этого сделать:
1. Выбрать и подтвердить название — это можно сделать через портал ЕГР или в Мингорисполкоме
2. Указать юридический адрес — потребуется предоставить адрес, по которому будет зарегистрирована компания
3. Подготовить устав — он станет основным документом, регулирующим работу вашей организации.
4. Подать заявление на регистрацию — обратиться нужно в исполком по месту юридического адреса (городской или областной).
5. Получить свидетельство о регистрации — официальный документ, подтверждающий создание юрлица.
6. Изготовить печать — она потребуется для подписания договоров и оформления документов.
7. Назначить руководителя и бухгалтера — эти роли может выполнять один человек, если вы хотите сократить расходы на старте.
Оформление ООО — это шаг к устойчивому и масштабируемому бизнесу, особенно если в планах рост, партнёрства и долгосрочная онлайн-торговля.
🌱kvitly не требует от вас дополнительных документов для старта — вы можете начать использовать платформу даже во время оформления ИП или ООО.
Открытие банковского счета
Открытие расчётного счёта — обязательный шаг как для ИП, так и для владельцев ООО, если вы планируете вести интернет-торговлю. Этот счёт нужен для приёма оплат, оплаты поставщикам и других финансовых операций, связанных с бизнесом.
Для ИП счёт можно открыть в любом банке Беларуси. Важно не спешить: сравните предложения разных банков, посмотрите тарифы, условия обслуживания, наличие онлайн-банкинга и репутацию.
Что нужно для открытия счёта:
- документ о регистрации ИП или юрлица;
- заявление на открытие счёта;
- карточка с образцами подписей и (если есть) оттиском печати.
Если вы оформлены как юрлицо (например, ООО), понадобится ещё и устав компании — с отметкой о регистрации.
Выбор надёжного и удобного банка с хорошей техподдержкой — это один из важных шагов к тому, чтобы бизнес работал стабильно и без лишней бюрократии.
2. Определитесь с форматом и нишей
Первое, с чего стоит начать — это выбор формата торговли и целевой аудитории. Один из ключей к успеху — понять, кому и что вы хотите продавать.
Возможные ниши:
- детская одежда (всегда в спросе);
- женская одежда;
- одежда больших размеров (пока не так насыщен рынок);
- винтаж и секонд-хенд (эко-подход и уникальность);
- одежда для дома и спорта;
- fast-fashion под тренды с TikTok и Instagram.
Помните, что стоит выбирать нишу с учётом конкуренции, рентабельности и ваших интересов. Учитывайте сезонность и средний чек. Работать в нише, которую вы любите, — это всегда дополнительная энергия.
Как сформировать ассортимент?
При формировании ассортимента для интернет-магазина важно учитывать сезонность. Если вы запускаете площадку осенью или зимой, делайте акцент на тёплую одежду: куртки, пальто, свитеры, термобельё. Отличным дополнением станут шапки, перчатки, шарфы — они не только практичны, но и помогают увеличить средний чек.
Для мужской аудитории стоит добавить стильные ремни, портмоне и перчатки.Для женской — сумки, тёплые аксессуары и универсальные элементы гардероба.Обувь — хороший выбор для обоих сегментов, особенно в межсезонье.
Как формировать цены?
Обратите внимание на поведение крупных брендов и маркетплейсов: в декабре и январе они поднимают цены на зимнюю и демисезонную одежду — именно тогда спрос на неё достигает пика. Вы можете использовать этот приём, чтобы увеличить прибыль в нужный момент и запустить акции к окончанию сезона, стимулируя распродажи.
3. Найдите поставщиков
Подбор поставщиков — важнейший шаг. От них зависят качество, цены и ваш доход.
- Оптовые рынки Беларуси и РФ — быстрая доставка, но не всегда самые модные модели.
- Турецкие поставщики — отличное соотношение цена/качество, разнообразие стилей.
- Китайские платформы (1688, Taobao, Alibaba) — низкая цена, но нужно учитывать сроки и возможные сложности с качеством.
- Европейский секонд-хенд — работает по категориям (premium, cream, economy). Можно делать уникальные подборки.
- Дропшиппинг — без закупки товара, но с меньшим контролем над качеством и логистикой.
Обязательно проверяйте наличие сертификатов, условия возврата и минимальные объёмы заказа. Всегда делайте тестовые закупки у новых поставщиков.
4. Учитывайте специфику онлайн-торговли одеждой
Продажа одежды онлайн — это не просто “добавить фото и цену”. Здесь важно передать ощущение ткани, посадку, стиль — всё то, что человек обычно чувствует в примерочной. А значит, нужно уметь показывать товар так, чтобы у покупателя не осталось сомнений: «это именно то, что мне нужно». Важно продумать каждую деталь — от фотографий до отзывов, от описаний до размеров. И чем надёжнее ваш магазин выглядит, тем меньше возвратов и больше довольных клиентов. 🌱kvitly даёт вам все инструменты, чтобы превратить просмотр в покупку, а покупку — в положительный опыт.
Торговля одеждой в интернете имеет свои нюансы:
- высокий процент возвратов из-за неподходящего размера или цвета;
- важна качественная фотосъёмка и детальные описания (состав ткани, длина, размеры);
- покупателям нужно чувство уверенности — добавьте видео-обзоры, отзывы, таблицы размеров.
🌱kvitly позволяет:
- загрузить карточки товаров с фото и вариациями;
- интегрировать онлайн-оплату
- использовать встроенную CRM и аналитику;
- собирать заказы и обрабатывать их в одном интерфейсе;
- подключить виджеты для консультаций и чатов.
5. Создайте сайт и запустите онлайн-магазин
Запуск сайта часто воспринимается как самый сложный этап: нужен дизайнер, программист, интеграции, тесты… Но с 🌱kvitly всё иначе. Здесь создание интернет-магазина — это не проект на недели, а увлекательный процесс, который можно пройти за вечер. Вам не нужны технические навыки или команда разработчиков. Всё уже готово: от дизайна до каталога, от оплат до продвижения. И самое приятное — вы можете экспериментировать, пробовать разные ниши и форматы, не начиная с нуля. Просто копируйте готовый магазин, меняйте товары — и смотрите, что работает лучше.
- AI-создание сайта за 10 минут;
- готовый каталог товаров и корзина;
- интеграция с платёжками (PayPal, ЕРИП, Stripe и др.);
- автоматическое продвижение и CRM-система.
6. Организуйте упаковку и доставку
Не забывайте про упаковку — она влияет на первое впечатление. С фирменной упаковкой ваш магазин запомнят, также часто в коробочку с заказом кладут небольшие подарки. Можно заказать большую партию приятных мелочей с китайских сайтов и класть с каждой посылкой подарок для клиента.
Давайте посмотрим какие могут быть варианты доставки для интернет-магазина:
- самовывоз;
- курьерская доставка;
- службы: СДЭК, Белпочта, Европочта.
Как с доставкой может помочь 🌱kvitly:
- вы можете настроить выбор способов доставки;
- вы можете уведомлять клиентов об отправке заказа;
- вы можете подключить онлайн-оплату в 2 клика.
7. Запускайте продвижение
Без рекламы даже самый стильный и продуманный магазин может остаться незамеченным. В интернете тысячи продавцов, и чтобы клиент нашёл именно ваш — нужно быть на виду. Реклама становится тем самым мегафоном, который помогает заявить о себе, привлечь внимание и сформировать доверие.
Она работает сразу в нескольких направлениях: помогает рассказать о магазине тем, кто вас ещё не знает, приводит тех, кто уже ищет похожие товары, и возвращает тех, кто однажды уже заглядывал. Благодаря грамотной рекламе увеличивается трафик, а вместе с ним и заказы. Люди начинают узнавать ваш бренд, видеть его чаще и воспринимать как надёжный источник.
Визуальные форматы, такие как Instagram или TikTok, позволяют выделиться и создать эмоциональную связь с аудиторией. Контекстная реклама в поиске работает с горячим спросом — вас находят именно тогда, когда товар нужен. Публикации у блогеров и партнёрские проекты усиливают доверие, а рассылки и уведомления помогают не терять контакт с клиентами.
🌱kvitly здесь тоже на вашей стороне — AI поможет создать рекламные тексты, предложит идеи для контента и покажет, какие каналы работают лучше всего. Ведь бизнес начинает расти именно тогда, когда о нём узнают.
Какие способы рекламы можно использовать:
- Instagram и TikTok;
- блогеров и микроинфлюенсеров;
- партнёрские программы;
- ретаргетинг и e-mail маркетинг.
8. Обслуживание клиентов и рост
Хороший сервис — это не только вежливый ответ в чате, но и умение быть рядом с клиентом в нужный момент, даже если вы в это время отдыхаете. Когда процессы выстроены грамотно, ваш магазин продолжает работать, даже когда вы спите, гуляете или занимаетесь развитием бизнеса. Всё, что кажется сложным — на самом деле можно автоматизировать. И тогда вы не просто обслуживаете клиентов, а создаёте для них комфортный опыт, который хочется повторить.
- заявки и заказы — в CRM 🌱kvitly;
- история общения и статусы — в одном интерфейсе;
- можно настраивать автоматические письма после заказа;
- есть возможность сегментировать клиентов и делать рассылки.
Готовы начать?
Онлайн-магазин одежды или секонд-хенд — отличный способ начать бизнес в Беларуси. Всё, что нужно — идея, понимание клиента и правильный инструмент.
🌱kvitly — это не просто сайт, а полноценная система для продаж, маркетинга и управления. Мы поможем вам запустить бизнес без стресса.
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Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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