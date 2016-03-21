Создание собственного онлайн-магазина — это реальный способ начать бизнес с минимальными вложениями. Особенно если речь идёт о популярной нише — продаже одежды или запуске секонд-хенда. В этой статье разберём, что нужно для старта в Беларуси, какие документы оформить, где искать поставщиков и как запустить продажи. А ещё покажем, как 🌱kvitly помогает пройти этот путь легко и быстро.

1. Юридическое оформление и налоги

Чтобы начать продавать одежду онлайн официально, важно заранее оформить статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо. Все необходимые шаги нужно пройти до запуска интернет-магазина — иначе торговля будет считаться незаконной.

Если вы хотите начать продавать одежду онлайн быстро и с минимальными затратами, регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) — это самый удобный путь. Этот формат отлично подойдёт для небольших онлайн-магазинов и секонд-хендов, особенно на старте. Вот что потребуется:

1. Выберите вид деятельности — для продажи одежды подойдёт код группировки 47910 (Розничная торговля путем заказа товаров по почте и через сеть Интернет) или 52610 (Розничная торговля по образцам)*

2. Оплатите госпошлину — размер пошлины на 2025 год составляет 0,5 базовой величины или 21 рубль.

3. Обратитесь в исполнительный комитет по месту жительства (В Минске регистрируют ИП в Мингорисполкоме: г. Минск, пл. Свободы, 8,. Тел. +375 17 220 29 00) — с паспортом, заявлением, квитанцией об оплате госпошлины и фотографией. Не забудьте также папку-скоросшиватель и файл.

4. Получите свидетельство о регистрации ИП — обычно это занимает 5 дней.

5. Откройте расчётный счёт в банке — чтобы принимать безналичные платежи.

6. Получите извещение и постановке на учет в налоговой, ФСЗН, Белгосстрах и орган статистики.

7. Обратитесь в налоговую инспекцию и выберите систему налогообложения. Чаще всего используется УСН 6%

8. Приобретите книгу «замечаний и предложений» и книгу «учета проверок».

9. Изготовьте печати (не обязательно). ИП в Беларуси может работать без печати

10. Заключите договор с платёжной системой — если планируете принимать оплату онлайн.

После регистрации вы можете официально продавать товары через интернет-магазин, принимать оплату, работать с курьерскими службами и вести учёт доходов. А с 🌱kvitly вам даже не нужно нанимать программиста — сайт, каталог, оплата и CRM уже готовы.

Если вы планируете создать полноценный интернет-магазин и хотите оформить бизнес в виде юридического лица, оптимальным вариантом будет регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО). Вот что нужно для этого сделать:

1. Выбрать и подтвердить название — это можно сделать через портал ЕГР или в Мингорисполкоме

2. Указать юридический адрес — потребуется предоставить адрес, по которому будет зарегистрирована компания

3. Подготовить устав — он станет основным документом, регулирующим работу вашей организации.

4. Подать заявление на регистрацию — обратиться нужно в исполком по месту юридического адреса (городской или областной).

5. Получить свидетельство о регистрации — официальный документ, подтверждающий создание юрлица.

6. Изготовить печать — она потребуется для подписания договоров и оформления документов.

7. Назначить руководителя и бухгалтера — эти роли может выполнять один человек, если вы хотите сократить расходы на старте.

Оформление ООО — это шаг к устойчивому и масштабируемому бизнесу, особенно если в планах рост, партнёрства и долгосрочная онлайн-торговля.

🌱kvitly не требует от вас дополнительных документов для старта — вы можете начать использовать платформу даже во время оформления ИП или ООО.

Открытие банковского счета

Открытие расчётного счёта — обязательный шаг как для ИП, так и для владельцев ООО, если вы планируете вести интернет-торговлю. Этот счёт нужен для приёма оплат, оплаты поставщикам и других финансовых операций, связанных с бизнесом.

Для ИП счёт можно открыть в любом банке Беларуси. Важно не спешить: сравните предложения разных банков, посмотрите тарифы, условия обслуживания, наличие онлайн-банкинга и репутацию.

Что нужно для открытия счёта:

документ о регистрации ИП или юрлица;

заявление на открытие счёта;

карточка с образцами подписей и (если есть) оттиском печати.

Если вы оформлены как юрлицо (например, ООО), понадобится ещё и устав компании — с отметкой о регистрации.

Выбор надёжного и удобного банка с хорошей техподдержкой — это один из важных шагов к тому, чтобы бизнес работал стабильно и без лишней бюрократии.

2. Определитесь с форматом и нишей

Первое, с чего стоит начать — это выбор формата торговли и целевой аудитории. Один из ключей к успеху — понять, кому и что вы хотите продавать.

Возможные ниши:

детская одежда (всегда в спросе);

женская одежда;

одежда больших размеров (пока не так насыщен рынок);

винтаж и секонд-хенд (эко-подход и уникальность);

одежда для дома и спорта;

fast-fashion под тренды с TikTok и Instagram.

Помните, что стоит выбирать нишу с учётом конкуренции, рентабельности и ваших интересов. Учитывайте сезонность и средний чек. Работать в нише, которую вы любите, — это всегда дополнительная энергия.

Как сформировать ассортимент?

При формировании ассортимента для интернет-магазина важно учитывать сезонность. Если вы запускаете площадку осенью или зимой, делайте акцент на тёплую одежду: куртки, пальто, свитеры, термобельё. Отличным дополнением станут шапки, перчатки, шарфы — они не только практичны, но и помогают увеличить средний чек.

Для мужской аудитории стоит добавить стильные ремни, портмоне и перчатки.Для женской — сумки, тёплые аксессуары и универсальные элементы гардероба.Обувь — хороший выбор для обоих сегментов, особенно в межсезонье.

Как формировать цены?

Обратите внимание на поведение крупных брендов и маркетплейсов: в декабре и январе они поднимают цены на зимнюю и демисезонную одежду — именно тогда спрос на неё достигает пика. Вы можете использовать этот приём, чтобы увеличить прибыль в нужный момент и запустить акции к окончанию сезона, стимулируя распродажи.

3. Найдите поставщиков

Подбор поставщиков — важнейший шаг. От них зависят качество, цены и ваш доход.

Оптовые рынки Беларуси и РФ — быстрая доставка, но не всегда самые модные модели.

— быстрая доставка, но не всегда самые модные модели. Турецкие поставщики — отличное соотношение цена/качество, разнообразие стилей.

— отличное соотношение цена/качество, разнообразие стилей. Китайские платформы (1688, Taobao, Alibaba) — низкая цена, но нужно учитывать сроки и возможные сложности с качеством.

— низкая цена, но нужно учитывать сроки и возможные сложности с качеством. Европейский секонд-хенд — работает по категориям (premium, cream, economy). Можно делать уникальные подборки.

— работает по категориям (premium, cream, economy). Можно делать уникальные подборки. Дропшиппинг — без закупки товара, но с меньшим контролем над качеством и логистикой.

Обязательно проверяйте наличие сертификатов, условия возврата и минимальные объёмы заказа. Всегда делайте тестовые закупки у новых поставщиков.

4. Учитывайте специфику онлайн-торговли одеждой

Продажа одежды онлайн — это не просто “добавить фото и цену”. Здесь важно передать ощущение ткани, посадку, стиль — всё то, что человек обычно чувствует в примерочной. А значит, нужно уметь показывать товар так, чтобы у покупателя не осталось сомнений: «это именно то, что мне нужно». Важно продумать каждую деталь — от фотографий до отзывов, от описаний до размеров. И чем надёжнее ваш магазин выглядит, тем меньше возвратов и больше довольных клиентов. 🌱kvitly даёт вам все инструменты, чтобы превратить просмотр в покупку, а покупку — в положительный опыт.

Торговля одеждой в интернете имеет свои нюансы:

высокий процент возвратов из-за неподходящего размера или цвета;

важна качественная фотосъёмка и детальные описания (состав ткани, длина, размеры);

и (состав ткани, длина, размеры); покупателям нужно чувство уверенности — добавьте видео-обзоры, отзывы, таблицы размеров.

🌱kvitly позволяет:

загрузить карточки товаров с фото и вариациями;

интегрировать онлайн-оплату

использовать встроенную CRM и аналитику;

собирать заказы и обрабатывать их в одном интерфейсе;

подключить виджеты для консультаций и чатов.

5. Создайте сайт и запустите онлайн-магазин

Запуск сайта часто воспринимается как самый сложный этап: нужен дизайнер, программист, интеграции, тесты… Но с 🌱kvitly всё иначе. Здесь создание интернет-магазина — это не проект на недели, а увлекательный процесс, который можно пройти за вечер. Вам не нужны технические навыки или команда разработчиков. Всё уже готово: от дизайна до каталога, от оплат до продвижения. И самое приятное — вы можете экспериментировать, пробовать разные ниши и форматы, не начиная с нуля. Просто копируйте готовый магазин, меняйте товары — и смотрите, что работает лучше.

AI-создание сайта за 10 минут ;

; готовый каталог товаров и корзина ;

; интеграция с платёжками (PayPal, ЕРИП, Stripe и др.);

(PayPal, ЕРИП, Stripe и др.); автоматическое продвижение и CRM-система.

6. Организуйте упаковку и доставку

Не забывайте про упаковку — она влияет на первое впечатление. С фирменной упаковкой ваш магазин запомнят, также часто в коробочку с заказом кладут небольшие подарки. Можно заказать большую партию приятных мелочей с китайских сайтов и класть с каждой посылкой подарок для клиента.

Давайте посмотрим какие могут быть варианты доставки для интернет-магазина:

самовывоз;

курьерская доставка;

службы: СДЭК, Белпочта, Европочта.

Как с доставкой может помочь 🌱kvitly:

вы можете настроить выбор способов доставки;

вы можете уведомлять клиентов об отправке заказа;

вы можете подключить онлайн-оплату в 2 клика.

7. Запускайте продвижение

Без рекламы даже самый стильный и продуманный магазин может остаться незамеченным. В интернете тысячи продавцов, и чтобы клиент нашёл именно ваш — нужно быть на виду. Реклама становится тем самым мегафоном, который помогает заявить о себе, привлечь внимание и сформировать доверие.

Она работает сразу в нескольких направлениях: помогает рассказать о магазине тем, кто вас ещё не знает, приводит тех, кто уже ищет похожие товары, и возвращает тех, кто однажды уже заглядывал. Благодаря грамотной рекламе увеличивается трафик, а вместе с ним и заказы. Люди начинают узнавать ваш бренд, видеть его чаще и воспринимать как надёжный источник.

Визуальные форматы, такие как Instagram или TikTok, позволяют выделиться и создать эмоциональную связь с аудиторией. Контекстная реклама в поиске работает с горячим спросом — вас находят именно тогда, когда товар нужен. Публикации у блогеров и партнёрские проекты усиливают доверие, а рассылки и уведомления помогают не терять контакт с клиентами.

🌱kvitly здесь тоже на вашей стороне — AI поможет создать рекламные тексты, предложит идеи для контента и покажет, какие каналы работают лучше всего. Ведь бизнес начинает расти именно тогда, когда о нём узнают.

Какие способы рекламы можно использовать:

Instagram и TikTok;

блогеров и микроинфлюенсеров;

партнёрские программы;

ретаргетинг и e-mail маркетинг.

8. Обслуживание клиентов и рост

Хороший сервис — это не только вежливый ответ в чате, но и умение быть рядом с клиентом в нужный момент, даже если вы в это время отдыхаете. Когда процессы выстроены грамотно, ваш магазин продолжает работать, даже когда вы спите, гуляете или занимаетесь развитием бизнеса. Всё, что кажется сложным — на самом деле можно автоматизировать. И тогда вы не просто обслуживаете клиентов, а создаёте для них комфортный опыт, который хочется повторить.

заявки и заказы — в CRM 🌱kvitly;

история общения и статусы — в одном интерфейсе;

можно настраивать автоматические письма после заказа;

есть возможность сегментировать клиентов и делать рассылки.

Готовы начать?

Онлайн-магазин одежды или секонд-хенд — отличный способ начать бизнес в Беларуси. Всё, что нужно — идея, понимание клиента и правильный инструмент.

🌱kvitly — это не просто сайт, а полноценная система для продаж, маркетинга и управления. Мы поможем вам запустить бизнес без стресса.

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