Наверняка, вы знаете, что для продвижения вашего продукта в интернете необходимо создать не только сайт, но еще и запустить на него качественный трафик: поток потенциально заинтересованных людей, которые с большой долей вероятности купят ваш продукт (либо услугу).

С последним вам помогут поисковики Яндекса и Google. Оттуда к вам придет максимально целевая и теплая аудитория, готовая покупать. Есть всего 2 пути получения трафика из поисковых систем: SEO-продвижение и контекстная реклама. О том, как формировать правильные ключи и использовать их для сео-продвижения мы писали в прошлой статье.

В этой статье рассмотрим вариант настройки контекстной рекламы Яндекса.

Что такое контекстная реклама?

Это вид интернет-рекламы, при которой рекламное объявление показывается в поиске Яндекса в соответствии с контекстом интернет-страницы. Такие объявления находятся вверху и внизу страницы и обозначаются ярлычком «Реклама».

Как настроить контекстную рекламу Яндекс на ваш проект?

Для этого необходимо зайти в Яндекс.Директ, зарегистрировать аккаунт и создать рекламную кампанию, пройдя кучу шагов и пунктов. Также вам понадобится использовать заготовленный список ключевых слов и придумать для них рекламные объявления.

Основные проблемы настройки интернет-рекламы

Функционал системы сложен и непонятен, особенно для тех, кто настраивает рекламу самостоятельно впервые. Поэтому появилось так много специалистов по настройке интернет-рекламы (тех, кто занимается Яндекс.Директ называют директологами). Однако если вы решите доверить настройку вашей рекламы специалисту на аутсорсе, то встретите множество подводных камней, например, некачественное выполнение заказа, задержка сроков, невозможность проверить результат и т.д.

При этом стоимость работы некоторых топовых специалистов – директологов, отвечающих за качество, может доходить до одной тысячи долларов за одну рекламную кампанию.

А есть ли решение?

Понимая весь описанный опыт, мы разработали автоматизированную систему создания контекстной рекламы, который вобрал в себя опыт лучших директологов и интернет-маркетологов СНГ. Данную систему вы можете найти у себя в личном кабинете в разделе «Продвижение» (проверьте ссылку).

Заполняете небольшую форму и уже через 5-6 минут получаете рекламную кампанию в Яндекс.Директе.

При этом система сама автоматически:

* формирует список минус-слов (он необходим для узкого направления трафика именно на ваш товар и выключения показов по нецелевым запросам);

* выставляет и поддерживает ставки для рекламных объявлений (вы сэкономите деньги, так как система контролирует показ рекламы по высокочастотным запросам в то время, когда ставки на них непомерно высоки);

выдает список наиболее подходящих ключевых слов прямо в личном аккаунте (вам не придется бегать сверяться в Wordstat Яндекса подходит тот или иной ключ; все будет генерироваться само);

на 3 введенных вами ключа создается 35-40 хороших ключей и 95-100 рекламных объявлений. При этом все это всего за 2-3 минуты;

стандартные отчеты могут приходить как каждый день, так и один раз в неделю, причем прямо вам на электронную почту.

Уже хотите попробовать?

Тогда переходите в раздел «Продвижение» и тестируйте эту волшебную систему.