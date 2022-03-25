В этой статье мы поможем создать онлайн-курс, который вы можете продавать. Вы узнаете, с чего стоит начинать готовить онлайн-курс, если у вас нет ничего, кроме идеи. Как найти нишу и какие инструменты использовать для работы с аудиторией. Почему надо начинать с анализа потенциальных клиентов, а не с внутренней разработки курса. А также немного о планировании и разработке.

Выбор темы

Для начала, попробуйте в нескольких предложениях описать тему, в которой вы отлично разбираетесь. После этого сузьте ее, выделите конкретное направление, обдумайте, что бы вы могли рассказать или показать, раскрывая эту тему. Когда полностью проработаете одно направление, переходите к следующему. Не пытайтесь охватить сразу несколько областей. Если вы не являетесь в них экспертом, у вас не получится дать аудитории ничего полезного.

Поиск ниши

Задайте себе вопрос: «Кто моя целевая аудитория?» Другими словами, для кого вы готовите курс, кто те люди, которые будут учиться у вас? Как только ответите на эти вопросы, приступайте к исследованию. Для удобства создайте Google-документ или таблицу и пропишите подробно все параметры: пол, возраст, работа, хобби, семейное положение и т.д. Зайдите в социальные сети и найдите свою аудиторию, посмотрите, что их волнует, о чем они говорят, на каком языке общаются. Не надо изобретать колесо, отталкивайтесь от их потребностей. Поднимите тему, которая действительно волнует вашу аудиторию и в которой вы являетесь экспертом.

Объем аудитории и её доверие

Поставьте перед собой вопросы: «Сколько человек заинтересовано в том, что вы предлагаете, какое количество людей уже знают о вас и готовы пройти курс прямо сейчас?» Ответы на поставленные вопросы помогут приблизительно оценить количество потенциальных клиентов и сформируют общую картину доверия к вам. Пропишите все каналы, которые вы можете использовать или используете уже сейчас для общения с аудиторией: электронные рассылки, встречи в жизни, сайт с формой, социальные сети, канал на YouTube и т.д.

Считаем потенциальный доход

Чтобы понять, стоит ли открывать свои онлайн-курсы или продолжать работать, надо оценить соотношение дохода и затраченного времени. Посчитайте объем продаж — количество клиентов в течении года умноженное на стоимость курса. Оцените свой среднегодовой доход, скорее всего он будет составлять примерно 50% от объема продаж. Суммируйте затраченное на все время и прибавьте к этому в два раза больше времени, которое вы потратите на технические, организационные и рекламные вопросы. После этого сделайте вывод: готовы ли вы заниматься курсом, который занимает такое такое количество времени с таким доходом в месяц? Возможно, в ходе этих расчетов вы найдете способ оптимизировать время или решите нанять специалиста, отвечающего за отдельные задачи.

Название курса

Придумайте название для вашего онлайн-курса. Оно должно быть емким и понятным, отвечать на вопрос: что потенциальный клиент получит, пройдя курс. Кроме названия, напишите подзаголовок: в нем надо указать время курсов и результат, который получит человек.

Содержание курса и его описание

Составьте план. Опишите каждый тематический блок несколькими простыми предложениями. Оцените, сколько времени займет весь курс и каждый его блок, чтобы слушатели понимали, сколько времени им потребуется. Часто, если курс слишком длинный, люди бросают обучение, поэтому постарайтесь сделать его коротким и доступным. Помните, что вы работаете на долгосрочную перспективу. И если первый курс окажется неинтересным, никто не купит следующий.

Проверка потребности

Опубликуйте новость с анонсом пробного бесплатного вебинара. Соберите электронные адреса участников и предложите подписаться на рассылку с полезной информацией по теме курса. Сделайте несколько публикаций в социальных сетях с выжимками материалов вашего курса. Делитесь контентом, но не раскрывайте все материалы из курса. Наблюдайте за ответной реакцией людей, нравится ли им информация, интересна ли подача, актуальна ли тема.

Корректировка программы курса

Сделайте опрос среди потенциальных участников вебинара, чтобы понять насколько им интересна программа и ее содержание. Попросите написать, какие темы им было бы интересно изучить, а также предложите выбрать из нескольких вариантов тем или желаемых блоков. Учтите их пожелания и скорректируйте программу вебинара, внесите обновления в рассылку.

Открытый вебинар

Проведите открытый часовой вебинар, который станет в некотором смысле рекламным. Он должен быть обучающим, поделитесь со зрителями своими знаниями и полезной информацией. Следите за тем, чтобы это были тезисы, которые не раскрывают всех подробностей курса. Расскажите о своем опыте, как вы получили свои знания и как пришли к этому. Подробно опишите построение вашего курса: организацию общения, активности, результат, который получит человек, почему это важно и почему ему стоит выбрать именно ваш курс.

Обратная связь

Обязательно соберите обратную связь по окончанию вебинара. Можете заранее подготовить небольшой опросник созданный в Google-формах и прикрепить его в чате. Задайте там вопросы относительно выбранной темы: что бы хотели еще узнать люди, понравилось ли им выступление, что стоит доработать, чего не хватало в презентации? Часть вопросов задайте в режиме онлайн, пока люди не успеют выйти из конференции. На основе полученных ответов сделайте выводы и выберите направление, в котором надо работать.

Создание онлайн-курса

Когда вы сделаете эти простые шаги и определитесь с окончательной темой и рентабельностью, можно приступать к созданию курса. На этом этапе возникнет больше сложностей, вам придется столкнуться с техническими вопросами, продумать рекламные кампании, содержание и формат курса. Но все это решаемо, а мы поможем упростить некоторые моменты.

Тип и формат курса

Задайте себе вопрос: Какой тип курсов вы планируете? Существует два варианта — вводный и основной.

Вводный курс насыщен информацией, но это выжимка из тезисов, которая не раскрывает тему до конца. Обычно он не дорогой и помогает людям понять хотят ли они углубляться в тему, купить основной курс, или это их совсем не интересует.

Основной курс нацелен на то, чтобы дать результат. Он вдохновит человека к действию и даст ему все инструменты для достижения его цели, в рамках курса разумеется. Такой курс дороже, будет разбит на блоки и займет больше времени.

Как понять что выбрать?

Выбор стоит делать исходя из:

того, насколько вы знаете потребности вашей целевой аудитории;

степени владения материалом курса;

степени экспертности в выбранном вопросе;

вашей уверенности в том, что вы доведете человека до конечного результата;

ваших личных результатов;

того, на какой заработок вы ориентируетесь.

Разработка курса

Подумайте над тем, как создать онлайн-курс, контролируя все процессы и выстраивая систему. Курс должен продаваться, т.е. привлекать покупателей, вести клиента точно из пункта А в пункт Б. Быть с простой подачей информации, которая легко запоминается, и четкой внутренней структурой, которая поможет быстро и результативно добиться желаемого.

Сейчас люди ценят: удобство и доступность, свое время, проверенную систему, результат.

Негатив вызовет: не структурированные советы и бесполезные фишки, обобщенные идеи, пустые обещания.

Поэтому для обучения лучше всего использовать такие приемы как: мозговой штурм, хорошую презентацию с понятными и не перегруженными слайдами, детальный план и видео.

Непосредственное создание курса

При создании курса вам потребуется найти инструменты для достижения результатов у ваших учеников. Они должны быть простыми, с интерактивностью и возможностью тестовых заданий, закрепляющих знания. Желательно проработать личный стиль подачи, чтобы задействовать все возможности памяти: слуховую, визуальную, эмоциональную, механическую и т.д.

В качественном курсе будет: пошаговое обучение, визуальное выделение ключевых моментов или буллеты, детальная проработка курса, проработанный стиль подачи с использованием разнообразных приемов для улучшения запоминания.

Для достижения результатов вам поможет использование: тетрадей и чек-листов, различных справочников, списков полезных ресурсов, качественных примеров, основанных на реальных ситуациях, обратная связь и ответы на вопросы.

Для проведения курсов можно организовывать видеоконференции и снимать себя, а на часть экрана выводить презентацию. А можно использовать заранее записанные видео-уроки со слайдами и аудиосопровождением.

Доработка курса

Проводя один курс за другим и задавая участникам вопросы, вы сможете понять, какие моменты стоит доработать. Чего не хватает в вашем курсе, о чем можно дополнительно рассказать, а что лучше убрать совсем.

Для этого вам стоит ориентироваться на: ценность онлайн-курса для вашего клиента, что он ему дает, качественную поддержку участников курса, минимальное количество возвратов (из-за не усвоенного материала).

Чтобы обеспечить выполнение этих пунктов, организуйте: ответы на вопросы в течение как можно более длительного времени в течение дня, вечера, в идеале – круглосуточно. Наймите личного администратора, организуйте группу в мессенджере, где люди смогут общаться, делайте полезные рассылки.

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