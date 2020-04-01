Вы разработали программу и успешно проводите вебинары, обучающие курсы и тренинги, знаете свою аудиторию, но хочется чего-то большего. Создание своего сайта может помочь в продвижении личного бренда и формировании положительного образа в интернете. Когда есть сайт, вас проще найти, вся информация собрана в одном месте и клиентам не надо ничего искать дополнительно. А записаться на онлайн-курс или тренинг и оплатить его можно всего в пару нажатий.

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С чего начать работу в конструкторе

Сделать сайт в конструкторе проще и быстрее всего. Старонка предоставляет уже готовые шаблоны и наборы блоков для создания сайта. Чтобы внести правки, не надо иметь навыков программирования, достаточно использовать редактор схожий с сервисами для создания презентаций. Кнопки с формами настраиваются в несколько кликов, можно добавить дополнительные шрифты, редактировать текст, добавлять фото и видео на сайт, а также публиковать новости и анонсы.

Чтобы начать работу, перейдите на главную страницу Старонки и нажмите на кнопку «Создать самостоятельно». Заполните поля с именем и электронной почтой, на нее придет письмо с паролем от личного кабинета. Придумайте название сайта и слоган, их можно легко поменять в будущем, поэтому не стоит надолго задерживаться на этом этапе. Выберите один из предложенных шаблонов, если подходящего нет, выбирайте любой, ведь его можно полностью изменить под ваши нужды при помощи простых настроек.

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После выбора шаблона вы сразу попадаете в редактор. Интерфейс настроек очень простой и понятный, чтобы вам было просто разобраться. С левой стороны расположено основное меню с разделами: Новый раздел, Сохранить и Опубликовать, Цвета и шрифты, Настройка меню, Страницы сайта. Сразу под ним идет окно с блоками сайта. Чтобы их менять местами достаточно просто схватить и перетащить вверх или вниз. А чтобы открыть настройки определенно блока, просто нажмите нажать на него. Также можно нажать на шестеренку в правом верхнем углу рабочей области экрана. Если на этом этапе у вас возникнут вопросы — ответы на них всегда найдутся в нашем Справочном центре, а если хотите приятного общения, смело пишите в чат на сайте, мы всегда рады новым знакомствам!

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Наполнение сайта информацией

Чтобы создать хороший сайт для обучения онлайн, важно правильно описать, что вы предлагаете клиенту, как решаете его проблему и какой он получит результат. В названии сайта кратко расскажите чем вы занимаетесь, а ниже опишите одним предложением подробности. Настройте на главной странице кнопку для обратной связи. Клиент не должен искать по всему сайту как с вами связаться, упростите ему задачу. Подробнее о том, как создать кнопку побуждающую к действию, можно узнать в нашей статье в блоге.

Добавьте разделы с описанием курсов, которые вы предлагаете. В описании укажите время обучения, какие инструменты, и навыки пригодятся для прохождения, опишите структуру курса (тезисное описание плана занятий) и какой результат получит ваш клиент после его прохождения.

На сайте обязательно должен быть раздел с информацией о вас, но про себя надо уметь писать! Не стоит бессмысленно говорить о том, что вы за человек, чем занимаетесь в обычной жизни и какое у вас образование. Помните, что каждый факт о вас должен что-то давать человеку: Я закончил факультет психологии и могу научить вас бороться со стрессом.

Я провел больше сотни тренингов и мои выпускники получили определенные полезные навыки. Проще говоря, в этом разделе необходимо показать как вы решите проблему человека.

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Опишите процесс обучения. Добавьте несколько видео анонсов ваших курсов. Это можно сделать при помощи раздела - «Виджеты». Нажмите на изображение с плеером и перед вами появится модальное окно, в котором необходимо указать идентификатор видео и другие настройки. Ненужные элементы можно удалить, для этого наведите мышкой и нажмите на крестик в правом верхнем углу. Новые элементы добавляются нажатием на + (Добавить новый элемент), который находится в правом верхнем углу рабочей области.

Если у вас есть полезная информация, вы хотите ей поделиться и заинтересовать клиентов, добавьте раздел с новостями. Чтобы такой раздел смотрелся красиво, лучше подойдет многостраничный сайт. Разместите на главной странице краткое описание и добавьте ссылку на дополнительную страницу с полной статьей.

Не забывайте об отзывах. Лучше всего работают видео-отзывы, к ним будет больше доверия. Но не всегда есть возможность такие отзывы получить, поэтому можно добавить и текстовые.

Обратная связь и оплата

Организация онлайн-обучения требует плотной коммуникации с клиентами посредством электронной почты. Оправку однотипных информационных писем, материалов и прочей информации лучше автоматизировать, чтобы не тратить свое драгоценное время.

Если вы хотите организовать вебинар, необходимо собрать электронные адреса клиентов и сделать массовую рассылку. В Старонке собрать базу адресов можно при помощи формы обратной связи. Для этого надо создать форму и добавить в нее обязательное поле для заполнения «Электронная почта». Затем добавить раздел с кнопкой и прикрепить к ней нужную форму.

У нас есть уже готовые интеграции для почтовых рассылок. Выбирайте наиболее подходящее решение и покоряйте мир знаний!

Письмо клиенту — расширение, которое которое позволяет отправить простое письмо в ответ на наказ или оплату. Все что вам нужно — написать свое имя, электронную почту, на которую будут приходить письма, если клиент решит вам ответить, тему и текст письма. Рассылка абсолютно бесплатная, но письма будут отправляться с нашего электронного адреса mail@staronka.by. С подробной инструкцией по установке можно ознакомиться в Базе знаний.

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Письмо Сендгрид — сервис для почтовых рассылок. Благодаря системе шаблонов писем, вы можете отправлять оповещения о заказах себе или своим клиентам. Интерфейс сервиса на английском языке. Бесплатная версия включает 30 дней использования и отправку 40 000 писем. С инструкцией по подключению можно ознакомиться в нашей Базе знаний.

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Запиэр. Позволяет проинтегрироваться с более чем тысячей различных онлайн-сервисов: Slack, Google календарь, Google таблицы, Twitter, Facebook и с другими. Бесплатная версия сервиса с ограниченными возможностями. Запиэр доступен только на тарифном плане «Продвинутый». Для подключения достаточно настроить трансляцию событий, используя вебхук-адрес.

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Телеграм – больше, чем сервис для общения. Подключение кроссплатформенного мессенджера Telegram, позволит вам получать оповещения о заказах через бота внутри мессенджера. Услуга абсолютно бесплатная, а количество оповещений не ограничено.

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РокетСМС — сервис для sms-рассылки по Беларуси. Позволяет получать оповещения о заказах прямо на ваш телефон. Рассылка платная и в ней нет стандартных тарифов. Оплата только за отправленные sms. Для подключения сервиса надо добавить номер телефона, идентификатор из личного кабинета и пароль.

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Прием платежей

В Старонке очень легко подключить прием онлайн-платежей. Для этого достаточно перейти в настройки сайта, в раздел «Расширения» и ввести в поисковую строку «Прием платежей». В каждом расширении есть ссылка на официальный сайт сервиса и кнопка с «Инструкцией по установке». Нажав на последнюю, вы перейдете на страницу в нашем справочном центре с подробным описанием по установке того или иного расширения. Если ссылка не срабатывает, то перейдите во вкладку «Справка» → «Расширения» и найдите нужное расширение.

После заключения договора с платежным сервисом и получения платежных реквизитов, нажмите кнопку «Добавить», а затем заполните необходимые поля с информацией в модальном окне.

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После добавления платежного сервиса, надо перейти в настройки сайта, в раздел «Формы заказов» и создать новую форму или отредактировать старую. В форму обязательно добавьте поле с электронной почтой.

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Далее переходим в раздел «Настройки», который находится в правой верхней части экрана и выбираем платежный сервис, указываем цену и валюту. Нажимаем на кнопку «Готово» и «Сохранить».

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Оплата подключена! Осталось добавить на сайт раздел с кнопкой и прикрепить к ней созданную форму. После сохранения всех изменений и публикации сайта при нажатии на кнопку у вас будет появляться форма для заполнения. Прописав все данные и поставив галочку в поле «Оплатить заказ онлайн» вы перейдете в окно для оплаты. Там можно выбрать способ оплаты, почитать инструкцию и оплатить курсы

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