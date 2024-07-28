Как создать онлайн-школу с нуля

Запуск своей онлайн-школы это полезный опыт и возможность найти новую аудиторию. Выделив пару часов на изучение рынка, конкурентов и оформление психологического портрета учеников вы поймете, что создать онлайн-школу с нуля не так трудно, как может показаться. В этой статье мы разберем основные моменты на которые стоит обратить особое внимание.

Как открыть онлайн-школу. Юридические аспекты

Первое, о чем стоит подумать, это открытие ИП. Например, чтобы стать индивидуальным предпринимателем в РБ понадобится нехитрый пакет документов, пару часов свободного времени, около 30 рублей на оплату государственной пошлины и распечатку фотографий.

Ранее мы подготовили подробную статью «Как стать индивидуальным предпринимателем и начать свой бизнес в РБ?». В ней перечислен список нужных документов, формат подачи заявления, время обработки запроса и другие важные вопросы.

Выбор ниши и выбор продукта

К определению ниши надо подойти очень ответственно. От этого напрямую зависит успех онлайн-школы. Проверьте, насколько востребовано выбранное направление. Для этого удобно использовать Яндекс.Вордстат. Не забудьте уделить время поиску и анализу конкурентов. У них можно позаимствовать рабочие модели продвижения и грамотного преподнесения продукта.

Не расстраивайтесь из-за отсутствия конкурентов. Если аналогов у вашей обучающей программы нет, это не всегда указывает на его невостребованность. Вполне вероятно, данном направлении еще нет качественных продуктов и ваше предложение действительно уникально. В такой ситуации легче рекламироваться и продвигаться по узконаправленной тематике. Однако, придется приложить немало усилий для вовлечения аудитории. В обратной ситуации стоит порадоваться наличию спроса на рынке и уделить особое внимание стратегии для продвижения.

На этом этапе определите, чему вы будете обучать в онлайн-школе. В рамках одной ниши может быть ряд продуктов. Возможно, вы захотите с кем-то объединиться и преподавать сразу несколько узких тем объединенных одной более глобальной. Так создав языковую школу можно охватить сразу несколько популярных языков, а можно сосредоточить внимание только на одном.

Анализ рынка и целевой аудитории

На этом шаге пора начинать детально изучать своих конкурентов. Выделите для себя 3-10 наиболее сильных конкурентов и изучите их продукт, аудиторию, расценки, воронку продаж, бизнес-модель и позиционирование в интернете. Для удобства воспользуйтесь простой Excel таблицей. В первой колонке напишите название школ, а в остальных критерии для сравнения. Не стоит изобретать колесо, когда можно позаимствовать рабочую схему продвижения и адаптировать ее под себя.

Следующий пункт для анализа — целевая аудитория. Не зная психологический портрет своего ученика, сложно понять в каком направлении стоит двигаться. Запаситесь терпением и начните детально изучать своего клиента: пол, возраст, привычки, работа, доход, интересы, в каких социальных сетях он чаще всего сидит, что его интересует, что он изучает, какая у него семья. Все эти показатели напрямую влияют на его желание обучаться в онлайн-школе и готовность оплачивать уроки.

Оформление продукта

От внешнего вида онлайн-школы зависит очень многое, все мы знаем, что встречают по одежке. Позиционирование в социальных сетях, дизайн сайта и рекламы формирует первое впечатление о вас. Клиент еще не знаком с продуктом, не успел изучить курс, его наполнение и дополнительные материалы, пока его цепляет только картинка.

Постарайтесь создать простой и интуитивно понятный интерфейс на сайте. Не используйте слишком ярких и пестрых изображений. Разместите всю контактную информацию и тезисы курса в первых блоках. Обязательно добавьте онлайн-консультанта или форму для обратной связи, оставьте ссылки на социальные сети. Добавьте блок с отзывами учеников и другие полезные разделы.

Помните, привлекательная картинка напрямую влияет на ценообразование. Однако не стоит забывать о контенте, наполнении сайта и содержании курса. Клиент приходит, чтобы получить знания, а не просто полюбоваться симпатичной оберткой. Продумайте хорошо дизайн не перегружая его излишками. Он должен продавать не отвлекая внимания от наполнения.

Выбор формата преподавания

Сейчас настало время определить формат взаимодействия с учениками и получать от них обратную связь. Удобнее всего это сделать имея свой личный сайт. На нем достаточно разместить форму для обратной связи — она поможет собирать электронные адреса учеников для рассылки полезных материалов. Внизу обязательно разместите онлайн-консультанта. Так люди будут получать отклик на вопросы в реальном времени. Если у вас нет возможности отвечать самостоятельно, то ответы на самые частые вопросы можно прописать заранее и добавить в чат робота.

Разобравшись с общением, переходите к формату преподавания:

Проведение вебинаров и онлайн-тренингов. Возможно, что такой формат потребует знаний, необходимых для создания личного кабинета и запуска прямых трансляций, а также умения все держать под контролем в реальном времени. Вам помогут следующие сервисы: Zoom, Pruffme, Bizon365 или YouTube;

Заранее записанные аудио и видео материалы. Их можно размещать с ограниченным доступом на YouTube или в закрытой группе Vkontakte. Присылать уроки можно с помощью рассылки. Она настраивается в Старонке буквально за несколько минут. Для этого формата также подойдут и профессиональные платформы такие как GetCourse или Антитренинги;

Проведение уроков в мессенджерах: WhatsApp, Telegram или Viber. Выбрав этот вариант вам будет очень удобно поддерживать общение между всеми участниками курса, проверять задания и делиться полезными материалами. Кроме того, в чате всегда сразу видны все пробелы и неусвоенные материалы.

Определение формата преподавания зависит от вида деятельности и уже существующих у вас наработок. От личного комфорта при проведении онлайн-трансляций и готовности вести живой диалог. А в некоторых областях просто не обойтись без демонстрации экрана с наглядными примерами.

Подводя итог, хотелось бы подсказать несколько вопросов, ответы на которые помогут вам эффективно организовать онлайн-школу и стать лидером в своей области:

Будет ли в школе домашнее задание? Кто и как будет его высылать и проверять?

Как будет проходить оплата за курсы?

Кто будет пользоваться услугами онлайн-школы?

Каким будет расписание и частота уроков?

Как организовать рассылку полезных материалов и ресурсов?

Не бойтесь пробовать что-то новое и осваивать онлайн-пространство. Люди всегда будут продолжать учиться и развиваться. Кто-то для повышения квалификации, а кто-то для кардинальной смены сферы деятельности. И в современном мире получить образование онлайн самый удобный вариант!