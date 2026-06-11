Лендинг или сайт — что нужно самозанятому

Вы оказываете услуги репетиторства, ногтевого сервиса, копирайтера, фотографа и думаете нужен ли вам сайт? А если нужен, то какой: лендинг или полноценный многостраничник? Давайте попробуем разобраться вместе.

Лендинг и сайт: в чём разница

Лендинг (посадочная страница) — это одна страница с единственной целью: чтобы посетитель оставил заявку, позвонил или купил. Никаких лишних разделов, меню и переходов — только убеждение и призыв к действию.

Многостраничный сайт — это несколько разделов: главная, услуги, портфолио, блог, контакты. Посетитель изучает вас, сравнивает, читает отзывы и принимает решение постепенно.

Ключевое различие не в количестве страниц, а в логике: лендинг продаёт здесь и сейчас, сайт строит доверие долгосрочно.

Когда самозанятому хватит лендинга

Лендинг подойдёт, если у вас одна услуга или один продукт, вы планируете запускать платную рекламу (таргет в Instagram, ВКонтакте), нужно запуститься за несколько дней, а не недель, а бюджет ограничен.

Например: мастер по маникюру, который запускает акцию «первое посещение — скидка 20%». Лендинг с фото работ, прайсом и кнопкой «Записаться» — идеальный вариант. Запустил рекламу → трафик на страницу → запись.

Лендинг также хорошо работает для вебинаров, мастер-классов, курсов, любых мероприятий с конкретной датой и чётким предложением.

Когда нужен полноценный сайт

Многостраничный сайт нужен, если вы предлагаете несколько разных услуг, хотите получать клиентов из поисковых систем (SEO), важно показать портфолио или кейсы, планируете продавать товары с каталогом.

Например: фотограф, который снимает свадьбы, корпоративы и портреты. Для каждого направления нужна своя страница с примерами, ценами и отзывами. Одностраничный лендинг здесь не вместит всё необходимое.

Ещё один аргумент в пользу сайта — долгосрочное SEO. Лендинги плохо ранжируются в поиске по широким запросам, так как у них мало контента. Сайт с блогом и несколькими страницами постепенно привлекает бесплатный трафик из Яндекса и Google.

Обязательно: регистрация сайта в БелГИЭ

Важный момент для самозанятых в Беларуси. Если вы используете сайт для оказания услуг или продажи товаров, его нужно зарегистрировать в государственном реестре через РУП «БелГИЭ».

Без регистрации вам грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (300–900 рублей). Регистрация занимает до 15 дней и проходит через хостинг-провайдера (то есть через нас).

Если вы создаёте сайт на 🌱kvitly, регистрация в БелГИЭ уже включена в платный тариф, то есть отдельно платить не нужно, просто оплатите тариф, заполните реквизиты в панели управления и напишите в поддержку запрос на регистрацию сайта.

Сколько стоит: лендинг против сайта

Разработка лендинга у фрилансера или студии обойдётся в среднем 400–700 рублей, стоит учитывать, что это без учёта хостинга, домена и регистрации в БелГИЭ. Разработка многостраничного сайта начинается от 1500–2000 рублей.

При создании сайта в конструкторах сайтов картина другая: тариф 🌱kvitly от 12,90 BYN/месяц уже включает хостинг, регистрацию в БелГИЭ и шаблоны как для лендинга, так и для полноценного сайта. Итоговая стоимость за год составит около 154–310 рублей со всем необходимым.

Для самозанятого, который только начинает или тестирует нишу, конструктор сайтов является самым рациональным выбором. Быстро, доступно, всё включено.

Как выбрать: три вопроса

Задайте себе три вопроса, и выбор станет очевидным.

Сколько услуг вы предлагаете?

Одну — лендинг.

Несколько — сайт.

Откуда будет приходить трафик?

Только из рекламы — лендинг справится.

Из поиска тоже — нужен сайт.

Как быстро нужно запуститься?

Срочно — лендинг.

Есть время выстраивать долгосрочное присутствие — сайт.

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли самозанятому сайт по закону?

Нет, закон не обязывает самозанятого иметь сайт. Вы можете продвигаться через социальные сети, мессенджеры или сарафанное радио. Но если сайт есть и вы используете его для работы — его нужно зарегистрировать в БелГИЭ.

Можно ли самозанятому продавать товары через сайт?

Да, но с оговоркой: самозанятый в Беларуси может продавать только товары собственного производства. Перепродажа чужих товаров требует статуса ИП или юридического лица.

Что лучше для SEO — лендинг или многостраничный сайт?

Для SEO выигрывает многостраничный сайт: больше страниц, больше ключевых запросов, больше контента для поисковиков. Лендинг хорошо работает только под очень конкретный запрос, например «маникюр в Минске». По широким нишевым запросам его продвигать сложнее.

Сколько стоит лендинг для самозанятого в Беларуси?

У фрилансера — от 400 до 700 рублей за разработку плюс расходы на хостинг, домен и регистрацию в БелГИЭ. На конструкторе сайтов 🌱kvitly — от 154–310 рублей в год «под ключ», включая все обязательные процедуры.

Можно ли сначала сделать лендинг, а потом расширить до сайта?

Да, и это отличная стратегия для старта. Запустите лендинг, проверьте спрос, получите первых клиентов, а потом расширьте до полноценного сайта. Конструкторы вроде 🌱kvitly позволяют добавлять страницы без переделки с нуля.

Итог

Для самозанятого, который только начинает, лендинг будет самым быстрым и недорогим способом появиться в интернете и протестировать спрос. Если услуг несколько и вы думаете о долгосрочном SEO — сразу стройте сайт. Главное не забудьте про регистрацию в БелГИЭ. Это обязательно для любого белорусского сайта, который используется в коммерческих целях.

В 🌱kvitly есть и конструктор лендингов, и конструктор полноценных сайтов — оба с белорусским хостингом и регистрацией в БелГИЭ в составе тарифа. Попробуйте бесплатно 14 дней и запустите свой первый сайт без программистов.