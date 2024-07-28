Чтобы повысить лояльность клиента, его стоит окружить заботой и вниманием. Это может проявляться в подсказках на сайте, подробном описании услуг, настройке удобной навигации, добавлении кнопок для связи или виджета обратного звонка.

Нашими вдохновителями и двигателями прогресса являетесь вы — наши клиенты. Мы стараемся принять во внимание все ваши пожелания и просьбы.

Одним из частых пожеланий, была возможность добавлять «Спасибо-страницы». Рады сообщить вам, что мы обновили функционал раздела «Формы заказов», добавив возможность перенаправления клиента на любую страницу после отправки заказа или оплаты.

Кроме нового функционала, преобразились и другие настройки форм заказов: появились описания полей, ссылки на нужные разделы и полезные материалы, теперь вам будет проще ориентироваться в панели управления, а при помощи подсказок вы сможете всего за пару минут настроить прием платежей.

Давайте более детально рассмотрим все, что мы обновили.

Перейдите в настройки сайта, затем в раздел «Формы заказов» и нажмите на кнопку «Редактировать» в любой из форм. Далее перейдите во вкладку «Настройки» → «Оплата». Здесь вы можете подключить к форме онлайн-платежи после заключения договора с любой из платежных систем и настройки соответствующего расширения.

Теперь перейдите во «События», мы разделили ее на «Триггеры» и «Перенаправления». В разделе «Триггеры» можно выбрать какое событие должно произойти после отправки заказа или оплаты. Это может быть оповещение в «Телеграм», отправка письма клиенту, оповещение о заказе по электронной почте, по смс или отправка письма через Сенд Грид. Если не знаете где настраиваются триггеры, обратите внимание на ссылки, они ведут на разделы с необходимыми расширениями.

Чтобы подключенное событие сработало, достаточно поставить галочку в нужном поле: «Получение заказа» или «Получение оплаты». Если хочется получать уведомления сразу в несколько мест — выберите все.

В разделе «Перенаправления» вы можете настроить перенаправление клиента после отправки заказа или оплаты на специально созданную страницу благодарности.

Создать такую «Спасибо-страницу» можно в редакторе. Для этого перейдите в раздел «Страницы сайта» и нажмите на кнопку «Добавить». На новой странице удалите лишние блоки и оформите только один раздел с благодарностью, не забудьте добавить кнопку «Вернуться в магазин».

Обратите внимание, что при добавлении перенаправлений могут возникнуть трудности со срабатыванием целей. Яндекс.Метрика может не успевать обработать информацию до открытия «Спасибо страницы».

Чтобы избежать такой проблемы, необходимо добавить редирект следующего вида: https://вашдомен.by/spasibo?zvonok. А затем следовать инструкции из Яндекс.Справочника: «Цель “Посещение страниц”».

Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все пожелания и предложения принимаем на почту help@kvitly.com